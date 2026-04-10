Pszichológus: ezért van szükségünk néha egy kis félelemre

Rajongunk azért, hogy a pulzusunk az egekbe szökjön, és a túlélési ösztöneink vegyék át az irányítást. Sokan tudatosan keresik a félelemmel járó helyzeteket, legyen szó horrorfilmekről, extrémsportokról, vagy a napjainkban felkapott szabadulószobákról. A szakértő szerint a kontrollált félelem vonzereje egy különleges neurobiológiai folyamatban rejlik. Egy paradoxnak tűnő, de mély agyi mechanizmusokon alapuló jelenség, amely számos evolúciós és neurobiológiai előnnyel jár. Olyan helyzetekben fordul elő, ahol tudjuk, hogy bármikor elhagyhatjuk az élményt, kikapcsolhatjuk a tévét, kiléphetünk a „kísértetjárta házból”. Ezekben a mesterséges helyzetekben, mint például egy szabadulószoba, a racionális agyunk képes a félelmet izgalommá és élvezetté átcímkézni, hiszen tudja, hogy valójában biztonságban vagyunk.



„Ez a gyakorlat nemcsak szórakoztató, hanem egyfajta stresszmenedzsment-tréning is, amely növeli a pszichológiai rugalmasságunkat a való élet kihívásaival szemben” – magyarázza Murányi Edina esp. trauma parapszichológus, gyermek- és felnőtt kríziskezelő tréner, oktató.



A rettegés kémiája: mi történik az agyban a reaktor árnyékában?



A szakértő elmondta, hogy kontrollált félelemben az adrenalin, a dopamin és endorfin felszabadulása intenzív pozitív élményt hoz létre.



„Emellett a közös veszélyhelyzet aktiválja az oxitocin termelést is, ami mélyíti a csapattagok közötti bizalmat és a társas kötődést” – tette hozzá Murányi Edina.

A budapesti Neverland Bar & Escape Room legújabb fejlesztése nem csupán egy szórakoztató attrakció, hanem egy mélylélektani utazás is egyben. A főváros egyik legnépszerűbb élményhelyszíne most mutatta be a megújult Csernobil szabadulószobát, amely 80 százalékban frissített játékmenettel és eredeti hidegháborús haditechnikával emeli új szintre a „kontrollált félelem” élményét.



A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottak a flow-élmény optimalizálására, amelyben Philip Gable, a Denveri Egyetem neves kutatója és neuromarketing szakértője nyújtott szakmai támogatást. A cél az volt, hogy a játékosok egyetlen pillanatra se zökkenjenek ki a történetből, és minden érzékszervükkel a 80-as évek Csernobiljában érezzék magukat.

Hidegháborús relikviák

A fejlesztési folyamat mintegy fél évet vett igénybe, egy 30 fős csapat dolgozott rajta, köztük programozók, mérnökök és műszerészek.



„Bár a keretsztori változatlan marad – a játékosok egy erőműlátogatáson vesznek részt, ahol a katasztrófa bekövetkeztekor kell megakadályozniuk a további robbanásokat – a végrehajtandó feladatok nagy része megújul” – árulta el a Neverland alapítója.

A csapat nemzetközi szinten kutatott fel eredeti haditechnikai eszközöket. Beépítettek egy különleges, 1986-os gyártású GM5 típusú impulzus modulátor tetródát is, amelyet eredetileg szovjet radarrendszerekben használtak kémgépek bemérésére. A látványvilágot tovább gazdagítják a vadászgépekből és tankokból származó Nixie-csövek, valamint egy eredeti Vertuska telefon, amely a szovjet felsővezetés titkosított kommunikációs eszköze volt. A játékosok valódi Geiger–Müller-számlálókkal mérhetik a szimulált sugárzást, miközben ukrán mérnökökkel együttműködve próbálják megakadályozni a láncreakciót, helyreállítani az áramellátást és kezelni a hűtővizet. Ez a komplex, 10-12 főbb feladatból álló sorozat teljesen új logikai kihívások elé állítja a látogatókat, garantálva, hogy a visszatérő vendégek számára is teljesen ismeretlen és izgalmas legyen a terep.



Josep Zara szerint a szoba felújítása leginkább egy klasszikus veterán autó restaurálásához hasonlítható. „Míg az alapvető kerettörténet és a hangulat megmaradt, a „motorháztető alatt” szinte minden alkatrészt modernebbre és hatékonyabbra cseréltünk.



A megújult Csernobil szoba nemrég nyílt meg. A Neverland hangsúlyozza, hogy a szoba mentes a horror-elemektől, így kiválóan alkalmas családi programnak vagy csapatépítő tréningnek is.