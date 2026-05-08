Már a 20-as éveidben ősz hajszálakkal küzdesz? Kiderült, mi okozza a korai őszülést

Besenyei Bianka
Utoljára frissült: 2026. május 7. 19:58

Forrás: Getty Images/Deagreez

Ez lehet a felelős azért, ha korán tapasztalod meg az öregedés jeleit.

Az emberek nagy része minél inkább ki szeretné tolni az őszülést, hiszen ezt a folyamatot az öregedéssel kötjük össze. De mint tudjuk, ez nem mindig kívánságműsor, van, aki már nagyon korán, akár a 20-as éveiben is felfedez néhány ősz hajszálat magán, míg olyanok is akadnak, akik csak az 50-es éveikben szembesülnek vele először. Persze ma már nem okoz gondot elrejteni az öregedés jeleit, de a szakértők a megelőzésben hisznek.

„A természetes őszülés abból adódik, hogy az életkor előrehaladtával egyre kevesebb kataláz enzimet termel az emberi szervezet, és emiatt egyre több hidrogén-peroxid jut a melanintermelő sejtekbe. A folyamat eredményeként a haj szürkülni és fehéredni kezd”

- mondja Csonka Júlia természetgyógyász, funkcionális táplálkozási szakértő, hormonegyensúly- és fitoterapeuta.

Ezt kell tudni a kataláz enzimről

A kataláz egy nagyon fontos antioxidáns enzim, amely a sejteket védi az oxidatív károsodástól. A feladata, hogy lebontsa a hidrogén-peroxidot, ami egy reaktív és potenciálisan káros melléktermék a szervezetben. Különösen sok kataláz található a májban, a vesékben, a vörösvértestekben és a sejtek peroxiszómáiban. Az ásványi anyagok, az antioxidánsok és az egészséges életmód hozzájárulnak a kataláz megfelelő működéséhez.

Mi számít korai őszülésnek?

A szakértő elmondása szerint normálisnak számít, ha a 30-as éveink végén vagy a 40-es éveinkben felfedezzük az első ősz hajszálak megjelenését. Ahogy az is előfordulhat, hogy a nagyon világos bőrűek már a 20-as éveik végén is megtapasztalják a folyamatot - ha ez genetikailag öröklött.

Az Egyesült Államokban 2025-ben egy olyan kutatást publikáltak, amely a haj egészségével foglalkozott. Az eredmények azt mutatják, hogy a magasabb D-vitaminszint, illetve a vasbevitel összességében hozzájárul a hajkorona megőrzéséhez, míg az alkohol- és a cukros üdítők rendszeres fogyasztása épp ellenkezőleg hat. A tanulmány rámutat: ezek az italok felelősek lehetnek az őszülésért és a kopaszodásért. A szakértők megállapították, hogy heti 3,5 liter cukros ital fogyasztása számít soknak a hajegészség szempontjából, mivel eltömíti a pórusokat, gyulladásos folyamatokhoz vezet és károsítja a hajhagymákat. A mértéktelen alkoholfogyasztás pedig dehidratációhoz és tápanyag felszívódási zavarokhoz vezethet.

A genetikán túl

De mi van akkor, ha valaki nem fogyasztja a fent említett italokat, a genetikai tényezők sem hajlamosítják rá, mégis idő előtti őszülést tapasztal? Júlia szerint a tápanyaghiányokban keresendő a válasz:

„Érdemes aminosav hiányra, vashiányra, cink-, réz, illetve B-vitaminok hiányára gyanakodni. Ha fáradtak vagyunk, fehér foltosak a körmeink, régóta növényi étrendet folytatunk, át kell gondolni a tápanyagok szerepét.”

Íme néhány olyan tápanyagdús élelmiszer, amely egyszerre gazdag vasban, cinkben, rézben, B-vitaminokban és aminosavakban:

  • máj (különösen marha- vagy csirkemáj)
  • vörös húsok
  • tojás
  • kagylók és osztriga
  • szardínia
  • lazac

Növényi források:

  • tökmag
  • lencse
  • csicseriborsó
  • sörélesztőpehely

Diófélék és magvak:

  • kesedió
  • szezámmag

A szakértő kiemeli: a vashiányos vérszegénység külön rizikót jelent, de az autoimmun folyamatoknak szintén szerepe van a haj elfehéredésében.

„A káros oxidatív folyamatok, valamint tirozinhiány esetén fokozottan károsodhatnak, akár pusztulhatnak a melanintermelő sejtjeink, valamint a hajhullás is fokozódhat. A szennyezett levegő és a dohányzás nagymértékben károsítja a melanocitákat, ezek régóta ismert tényezők is. Az idegi feszültség szintén szintén hozzájárul a negatív oxidatív folyamatok fokozódásához, hidrogén-peroxid termelődéséhez, így a nagyfokú mentális és érzelmi stressz is komoly színvesztést okozhat”

- teszi hozzá Júlia.

Megállítható vagy visszafordítható a folyamat?

A szakértő szerint igen, ha egészséges életmódot folytatunk, kezeljük a gyulladásos betegségeinket és rendezzük a tápanyaghiányt. A visszafordításban a glutationt nevű mesterantioxidáns támogatása is segít.

Mi az a glutation?

A szervezetünk egyik legfontosabb antioxidánsa, melyet a sejtjeink maguk állítanak elő. Termelődését többféleképpen lehet támogatni: alapanyagok biztosításával és az oxidatxív stressz csökkentésével. De a rendszeres mozgás, a megfelelő mennyiségű alvás, a szelén és a C-vitaminbevitel, illetve a következő élelmiszerek is segíthetik a termelődését: brokkoli, kelbimbó, karfiol, káposzta, fokhagyma, vöröshagyma, tojás, halak, húsok, hüvelyesek.

Az alábbiakat is érdemes figyelembe venni:

