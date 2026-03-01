Ezért nem akarnak többé gyereket szülni a nők

A vitát új lendületbe hozták azok a nagyot futó podcast-részletek, amelyekben gyermektelen férfiak siratták a kihaló férfi vérvonalakat, és a férfiak magányjárványát részben arra vezették vissza, hogy a nők nem őket választják. Közben politikai szereplők egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a fiatal nőknek biológiai realitásellenőrzésre lenne szükségük, sőt, felmerül az is, hogy akik nem vállalnak gyereket, fizessenek több adót.

Nemzetközi szinten is erősödik az a nézet, hogy tenni kell ezellen valamit. Vannak, akik szerint ha nem születik több gyerek, a civilizáció összeomlik. Franciaország 16 pontos tervet indított a születésszám növelésére, 29 éves nőknek küldött emlékeztető levelekkel és az ingyenes petesejt-fagyasztás lehetőségének hangsúlyozásával. Magyarországon jelentős adókedvezményekkel próbálják ösztönözni az anyákat. A demográfiai aggodalom valós, mivel az ENSZ szerint a termékenységi ráta 1950 óta globálisan a felére csökkent, és a legtöbb ország a reprodukciós küszöb (2,1 gyermek/nő) alatt van.

forrás: gettyimages

Az Egyesült Királyságban például a termékenységi ráta történelmi mélyponton van: Angliában és Walesben körülbelül 1,4, Skóciában 1,25 gyermek jut egy nőre. A demográfiai egyensúly felborulása valóban komoly gazdasági és társadalmi kihívásokat hoz: elöregedő társadalom, túlterhelt egészségügy, fenntarthatatlan szociális rendszerek. Csakhogy az erről való beszélgetés fókusza gyakran torz. Amikor kevesebb gyerek születik, nem a munkaadók, nem a döntéshozók, nem a bérstagnálás vagy a leépített közszolgáltatások kerülnek reflektorfénybe, hanem a nők. Ők azok, akik túl későn vállalnak gyereket, vagy egyáltalán nem vállalnak. Pedig egy gyerekhez két ember kell. Mégis, amikor a számok romlanak, a figyelmeztetés kizárólag a nőkhöz szól.

Fontos kimondani, hogy nem minden nő szeretne anya lenni. A gyermektelenség nem politikai állásfoglalás, és nem a civilizáció elárulása. Személyes döntés. Olyan döntés, amely senkinek nem árt, ellentétben azzal, ha valaki társadalmi nyomásra vállal gyereket, akit valójában nem szeretne. Mások kifejezetten vágynának családra, de meddőséggel vagy egészségügyi problémákkal küzdenek. Ők ritkán jelennek meg ebben a leegyszerűsített vitában. Azok számára pedig, akik szeretnének gyereket, gyakran brutálisan prózai akadályok állnak az útban. A megélhetési válság nem múlt el. A lakhatás drága, a bérek sok helyen stagnálnak, a bölcsődei és óvodai díjak pedig rendkívül magasak. Sok háztartásnak két fizetésre van szüksége a túléléshez, így az egy keresetből eltartani egy családot modell rég nem reális.

forrás: gettyimages

A gyermekvállalás így nem romantikus mérföldkő, hanem komoly pénzügyi és egzisztenciális kockázat. És hogy ki viseli ennek a terhét leginkább? Továbbra is a nők. A nemek közti bérszakadék fennáll. A háztartási és gondozási feladatok túlnyomó részét még mindig ők végzik. Gyakrabban csökkentik a munkaidejüket, vagy hagyják el teljesen a munkaerőpiacot. Amikor a politikusok arról beszélnek, hogy több gyerekre van szükség, valójában azt kérik, hogy a nők vállaljanak még nagyobb gazdasági és érzelmi kockázatot. Különösen visszás, hogy ugyanazok a hangok, amelyek demográfiai válságról beszélnek, gyakran ellenzik a megfizethető gyermekellátás bővítését, a rugalmas munkavégzést, a hosszabb és jobban fizetett szülői szabadságot, a stabil lakhatási politikát vagy a béremeléseket. Nem lehet egyszerre strukturálisan megnehezíteni a gyereknevelést, majd számon kérni a nőket, amiért nem rohannak szülni.

Ehhez jön még az anyasági ellátórendszer problémás állapota, amely több országban is válságos. A biztonságos szüléshez és megfelelő utógondozáshoz való hozzáférés sem mindenhol magától értetődő. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy a nők nem elromlottak. Racionális döntéseket hoznak egy olyan világban, ahol a stabilitás egyre törékenyebb. Ahol a gyerekvállalás nemcsak érzelmi, hanem súlyos gazdasági vállalás is.

Ha a döntéshozók valóban több gyermeket szeretnének, nem morális leckékkel kellene kezdeniük, hanem az alapfeltételek megteremtésével. Ilyen például a megfizethető gyermekellátás, tisztességes bérek, biztonságos lakhatás, valódi nemi egyenlőség a háztartásokban és a munkaerőpiacon. És amíg ezek nincsenek megteremtve, felesleges a nőket hibáztatni ezért.

Egyre több sztár választja a gyerek nélküli életet, aminek az okát is elárulták! Ha kíváncsi vagy rá, akkor kattints a galériára!

Galéria / 6 kép 6 sztár, aki köszöni szépen, de nagyon boldog gyerek nélkül Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria