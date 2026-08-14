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Még egy boldog házasságban élő nő is hajlamos lehet a megcsalásra: meglepő, milyen okból léphetnek félre
Forrás: a Vágyak/Valóság c. sorozat
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Megtaláltad az igazit, aki tényleg tökéletesen passzol hozzád, annyira, hogy minden pontot kipipál a képzeletbeli listádon az álompartneredről? Akkor valóban jó esélyekkel indultok azért a bizonyos „boldogan éltek míg meg nem haltak” tündérmesébe illő szerelemért – és bár nem szeretnénk pesszimistáknak tűnni, az azért köztudott tény, hogy egy kapcsolaton mindig dolgozni kell, még akkor is, ha papíron minden ideálisnak tűnik.
Az egymás iránt érzett szenvedély például az évek során azért megváltozhat, csökkenhet, előfordulhat, hogy a szürke hétköznapok mellett az intimitás kevésbé lesz jelen az életetekben, és amikor összebújtok, kísérletezés helyett inkább maradtok a megszokottnál. És ha a monotonitásé lesz a főszerep egy pár szexuális életében, akkor még az egyébként boldog házasságban élő nők is félreléphetnek!
A felmérések, a kutatások szerint a férfiak közel 60%-a, a nőknek pedig körülbelül az 50%-a hűtlen a házasságuk egy adott pontján, és a nők 67%-ának csak akkor fordulhat meg a fejében az, hogy viszonyba bonyolódjanak, ha úgy érzik, hiányzik a szenvedély a házasságukból, és újra vonzónak, kívánatosnak szeretnék érezni magukat, olyasvalakinek, akit értékelnek, akinek udvarolnak, randikra hívják.
A férfiak ugyanis hajlamosak belekényelmesedni abba, hogy az esküvő után már nem kell erőfeszítéseket tenniük a partnerük „meghódításáért”, hiszen már összekötötték az életüket. És a tanulmányok, a szakemberek arra is rámutattak, hogy ezek a nők egyáltalán nem akarnak elválni, szeretik a férjüket – csak több romantikára, intimitásra és úgy általában figyelemre vágytak, arra, hogy az együtt töltött évek ellenére még mindig el akarják csábítani őket.
A következő tippek segítenek abban, hogy a szenvedély akár 7 év után se múljon el a kapcsolatodban!
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