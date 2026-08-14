Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

Még egy boldog házasságban élő nő is hajlamos lehet a megcsalásra: meglepő, milyen okból léphetnek félre

#Párkapcsolat
#házasság
#Megcsalás
#Félrelépés
#Hűtlenség
Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 12. 11:01

Forrás: a Vágyak/Valóság c. sorozat

a Vágyak/Valóság c. sorozat
A nap cikke

Sztárok, akik DNS-tesztet követeltek, mert nem hitték el, hogy övék a gyerek

Van, aki jogosan kételkedett, másnak viszont kellemetlen meglepetést okozott a DNS-teszt – ezek a sztárok biztosra akartak menni, mielőtt elismerték volna a gyereket.

Életmód

Megjelent a JOY Shape Up digitális lapszáma, címlapon Kiss Virággal

Új lendületre vágysz? A JOY Shape Up Kiss Virággal, edzésekkel, receptekkel és praktikus tippekkel segít, hogy örömmel t...

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Promóciók

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolód...
Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 13.: a Nyilasok új helyzetben találják magukat, a Vízöntőknek kikapcsolódásra van szükségük

A hét második felében is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

4 csillagjegy, aki lezár egy két éve tartó, karmikus kihívásokkal, próbatételekkel, küzdelmekkel teli időszakot

Ha közéjük tartozol, akkor le a kalappal előtted, mert hősként álltad a sarat az elmúlt huszonnégy hónapban… és az égiek végre megjutalmaznak a kitartásodért!

Olvasd el!

Tudtad? Ez a különleges képességed a csillagjegyed szerint

Lehet, hogy te vagy az a barát, aki mindig megérzi, ha valami nincs rendben, vagy éppen az, aki pillanatok alatt megoldja a legbonyolultabb helyzeteket? Az asztrológia szerint minden csillagjegynek megvan a maga különleges szuperereje.

Olvasd el!

10 improvizált jelenet a Jóbarátokból, ami után egészen máshogy nézed az epizódokat

Ettől csak még viccesebbek ezek a jelenetek!

Olvasd el!

Hivatalosan is ez a párizsi nők kedvenc papucsa idén nyáron

Hogyha valami igazán feltűnőre vágysz az idei nyárra, akkor ez a papucs tetszeni fog!

Facebook
Twitter
Pinterest
A kutatások szerint a hűtlen feleségek jelentős része egyáltalán nem akar elválni, amikor viszonyba bonyolódik valakivel...

Megtaláltad az igazit, aki tényleg tökéletesen passzol hozzád, annyira, hogy minden pontot kipipál a képzeletbeli listádon az álompartneredről? Akkor valóban jó esélyekkel indultok azért a bizonyos „boldogan éltek míg meg nem haltak” tündérmesébe illő szerelemért – és bár nem szeretnénk pesszimistáknak tűnni, az azért köztudott tény, hogy egy kapcsolaton mindig dolgozni kell, még akkor is, ha papíron minden ideálisnak tűnik.

Az egymás iránt érzett szenvedély például az évek során azért megváltozhat, csökkenhet, előfordulhat, hogy a szürke hétköznapok mellett az intimitás kevésbé lesz jelen az életetekben, és amikor összebújtok, kísérletezés helyett inkább maradtok a megszokottnál. És ha a monotonitásé lesz a főszerep egy pár szexuális életében, akkor még az egyébként boldog házasságban élő nők is félreléphetnek!

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Nagyobb eséllyel lép félre az a férfi, aki ezen 7 gond egyikével küzd – a tudomány szerint

A felmérések, a kutatások szerint a férfiak közel 60%-a, a nőknek pedig körülbelül az 50%-a hűtlen a házasságuk egy adott pontján, és a nők 67%-ának csak akkor fordulhat meg a fejében az, hogy viszonyba bonyolódjanak, ha úgy érzik, hiányzik a szenvedély a házasságukból, és újra vonzónak, kívánatosnak szeretnék érezni magukat, olyasvalakinek, akit értékelnek, akinek udvarolnak, randikra hívják.

A férfiak ugyanis hajlamosak belekényelmesedni abba, hogy az esküvő után már nem kell erőfeszítéseket tenniük a partnerük „meghódításáért”, hiszen már összekötötték az életüket. És a tanulmányok, a szakemberek arra is rámutattak, hogy ezek a nők egyáltalán nem akarnak elválni, szeretik a férjüket – csak több romantikára, intimitásra és úgy általában figyelemre vágytak, arra, hogy az együtt töltött évek ellenére még mindig el akarják csábítani őket.

A következő tippek segítenek abban, hogy a szenvedély akár 7 év után se múljon el a kapcsolatodban!

Galéria / 7 kép

Mi történik 7 év után egy párkapcsolatban? 7 tipp, hogy örökre megmaradjon a szenvedély

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Megjelent a JOY Shape Up digitális lapszáma, címlapon Kiss Virággal

Új lendületre vágysz? A JOY Shape Up Kiss Virággal, edzésekkel, receptekkel és praktikus tippekkel segít, hogy örömmel t...

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Promóciók

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolód...
Kép
Életmód

4 csillagjegy, aki lezár egy két éve tartó, karmikus kihívásokkal, próbatételekkel, küzdelmekkel teli időszakot

Ha közéjük tartozol, akkor le a kalappal előtted, mert hősként álltad a sarat az elmúlt huszonnégy hónapban… és az égiek végre megjutalmaznak a kitartásodért!

Kép
Életmód

10 improvizált jelenet a Jóbarátokból, ami után egészen máshogy nézed az epizódokat

Ettől csak még viccesebbek ezek a jelenetek!

Kép
Divat

Hivatalosan is ez a párizsi nők kedvenc papucsa idén nyáron

Hogyha valami igazán feltűnőre vágysz az idei nyárra, akkor ez a papucs tetszeni fog!

Kép
Divat

Ezek a koppenhágai fashion week legjobb trendjei

A dán nők megmutatták, hogy mi lesz a divat az elkövetkezendő szezonban.

Kép
Sztárok

Sztárok, akik DNS-tesztet követeltek, mert nem hitték el, hogy övék a gyerek

Van, aki jogosan kételkedett, másnak viszont kellemetlen meglepetést okozott a DNS-teszt – ezek a sztárok biztosra akartak menni, mielőtt elismerték volna a gyereket.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp augusztus 13.: a Nyilasok új helyzetben találják magukat, a Vízöntőknek kikapcsolódásra van szükségük

A hét második felében is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!