Ezért küzdhetsz szorongással a kapcsolatodban - még akkor is, ha minden rendben

Te mégis azon kapod magad, hogy a legapróbb változásokból is arra következtetsz, valami nincs rendben köztetek. Egy későn megválaszolt üzenet, egy szokatlanul csendes este vagy egy elmaradt ölelés máris elindítja benned a kételyeket. De vajon miért szorongunk akkor is, amikor a párkapcsolatunk valójában jól működik? Képzeld el, hogy egy teljesen átlagos napod van. Reggel még minden rendben volt köztetek, a párod megcsókolt, mielőtt elindult dolgozni, délután azonban órákig nem válaszol az üzenetedre. Először arra gondolsz, biztosan elfoglalt. Tíz perccel később már azon töprengsz, vajon megbántottad-e valamivel. Estére pedig akár odáig is eljuthatsz, hogy megkérdőjelezed az egész kapcsolatotokat. Pedig nem történt semmi különös. A párod egyszerűen elfoglalt volt. A párkapcsolati szorongás egyik legnehezebb része éppen az, hogy a félelem akkor is jelen lehet, amikor valójában nincs közvetlen veszély. Szakértők szerint ennek több pszichológiai oka is lehet. Sokszor nem a jelenlegi kapcsolatunkkal van gond, hanem azokkal a tapasztalatokkal és gondolkodási mintákkal, amelyeket magunkkal hoztunk.

A múltbeli csalódásaid miatt állandóan a következőre készülsz

Ha korábban megcsaltak, egyik napról a másikra elhagytak, vagy olyan kapcsolatban éltél, amelyben sosem tudhattad, mire számíthatsz, könnyen előfordulhat, hogy a következő párkapcsolatodban is folyamatosan keresed a veszély jeleit. Hiába viselkedik veled szeretettel és tisztelettel az új partnered, a korábbi tapasztalataid miatt nehezebben hiszed el, hogy ez tartós is lehet. Egy ártatlan megjegyzés, egy rövidebb üzenet vagy egy rosszabb hangulatú este máris előhívhatja a régi félelmeidet. Melina Alden terapeuta szerint ilyenkor az agyunk tulajdonképpen megpróbál megvédeni egy újabb csalódástól. Ha egyszer már megtapasztaltuk, mennyire fájdalmas lehet a visszautasítás vagy az árulás, később érzékenyebben reagálhatunk mindenre, ami akár csak halványan is emlékeztet rá. A probléma az, hogy ez a védekező működés akkor is bekapcsolhat, amikor a jelenlegi partnerünk semmi olyat nem tett, ami indokolná a bizalmatlanságot. Így pedig könnyen előfordulhat, hogy a múltbeli kapcsolatunk problémáit vetítjük rá egy olyan emberre, aki egészen másként bánik velünk.

Hajlamos vagy mindig a legrosszabb forgatókönyvet elképzelni

Van, aki egy megválaszolatlan üzenetre egyszerűen vállat von, más viszont húsz különböző magyarázatot gyárt hozzá, és ezek közül szinte mindig a legrosszabbat tartja a legvalószínűbbnek. Ha te is hajlamos vagy a túlgondolásra, valószínűleg ismered ezt az érzést. A párod fáradt, te pedig már azon aggódsz, hogy eltávolodott tőled. Kevesebbet beszélgettek egy este, és rögtön felmerül benned, hogy esetleg már nem szeret úgy, mint korábban. Ezt a gondolkodási mintát a pszichológia katasztrofizálásnak nevezi. Ilyenkor egy bizonytalan vagy semleges helyzetből automatikusan a lehető legrosszabb következtetést vonjuk le. A párkapcsolatokban ez különösen megterhelő lehet, hiszen a másik ember érzéseit és gondolatait sosem tudhatjuk teljes bizonyossággal. Ha pedig minden apró változás mögött rejtett jelentést keresünk, előbb-utóbb szinte lehetetlenné válik az ellazulás. A szakértők szerint fontos megtanulni különbséget tenni aközött, amit valóban tudunk, és amit csupán feltételezünk. Attól, hogy valamitől félünk, még nem biztos, hogy be is fog következni.

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Annyira félsz a veszteségtől, hogy a boldogságot sem mered igazán megélni

Elsőre furcsának tűnhet, de a párkapcsolati szorongás mögött néha éppen az áll, hogy túlságosan sokat jelent számunkra a másik ember. Minél fontosabbá válik a kapcsolat, annál ijesztőbb lehet belegondolni abba, hogy egyszer elveszíthetjük. Ezért ahelyett, hogy élveznénk a közös időt, elkezdjük figyelni, mikor romolhat el valami. Mintha az állandó készenléttel felkészíthetnénk magunkat egy esetleges szakításra, és így kevésbé fájna, ha valóban megtörténne. A háttérben gyakran a sebezhetőségtől való félelem áll. Egy mély kapcsolatban ugyanis nemcsak szeretetet adunk és kapunk, hanem megmutatjuk a másiknak azokat az oldalainkat is, amelyeket egyébként igyekszünk elrejteni. Ez komoly bizalmat igényel. Ha korábban megtanultuk, hogy a közelség fájdalommal is járhat, könnyen elkezdhetünk védekezni még akkor is, amikor végre biztonságban lehetnénk. Csakhogy az állandó aggodalom nem teszi kevésbé fájdalmassá egy esetleges veszteséget, viszont megnehezítheti, hogy örülni tudjunk annak, amink most van.

Mit tehetsz, ha folyton attól félsz, hogy elveszíted a párodat?

A párkapcsolati szorongás egyik leggyakoribb következménye az állandó megerősítéskeresés. Újra és újra megkérdezed, hogy szeret-e, biztosan minden rendben van-e, vagy történt-e valami, amiről nem tudsz. A válaszai egy ideig megnyugtatnak, de hamarosan újabb kétségek merülnek fel. Így könnyen kialakulhat egy körforgás, amelyben egyre több bizonyítékra van szükséged ahhoz, hogy biztonságban érezd magad. A szakértők szerint ilyenkor érdemes először megvizsgálni, pontosan mi váltotta ki az aggodalmat. Tényleg történt valami, ami arra utal, hogy probléma van a kapcsolatban, vagy egy korábbi rossz élményed miatt értelmezel fenyegetésként egy ártalmatlan helyzetet? Segíthet, ha nem reagálsz azonnal minden felmerülő félelemre, hanem időt adsz magadnak, hogy átgondold a történteket. Az is sokat számíthat, ha nyíltan beszélgetsz a pároddal az érzéseidről, anélkül, hogy őt tennéd felelőssé minden aggodalmadért. Fontos azonban, hogy a szorongást ne tekintsük automatikusan alaptalannak. Ha a partnered rendszeresen hazudik, megaláz, kiszámíthatatlanul viselkedik, vagy figyelmen kívül hagyja a határaidat, az aggodalmadnak nagyon is lehet valós oka. Más a helyzet, ha egy alapvetően szeretetteljes, következetes kapcsolatban is folyamatosan a szakítástól rettegsz. A cél nem az, hogy soha többé ne félj a csalódástól. Egyetlen párkapcsolatra sincs örök garancia. Sokkal inkább az, hogy a bizonytalanság ne vegye át az irányítást a mindennapjaid felett. Ha pedig a szorongás rendszeresen megkeseríti a kapcsolatodat, vagy már az alvásodra és a közérzetedre is hatással van, egy pszichológus segíthet feltárni a mögötte álló mintákat.Mert attól, hogy valakit nagyon szeretsz, még nem kell minden nap attól rettegned, hogy elveszíted.

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