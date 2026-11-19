Ha egyfolytában true crime-sorozatokat nézel, ismerős lehet a kérdés, ami egy-egy epizód után még sokáig motoszkál benned: Mi vezethetett idáig? David Wilson, a Birmingham City University emeritus kriminológiaprofesszora, aki pályája során több száz gyilkosságot elkövető emberrel találkozott, egy meglepően hétköznapi helyzettel válaszolja meg a kérdést. Képzelj el egy vitát egy szórakozóhelyen, ahol az egyik fél úgy érzi, hogy a többiek előtt megszégyenítették. David Wilson szerint egyes fiatal férfiaknál éppen az változtathat a helyzeten, hogy a társaságuk végignézi a reakciójukat.

Azt mondja, egy sértés egészen másként hat, ha valaki úgy érzi, hogy sérült a tekintélye mások szemében. Amennyiben attól tart, hogy gyengeségnek veszik, ha kisétál a vitából, az agresszív reakciót a tekintélye visszaszerzésének eszközeként láthatja. A kriminológus az „öt perc őrület” kifejezéssel írja le, milyen gyorsan válhat egy ilyen összetűzés halálossá. Az a pár perc, amelyben az egyik fél úgy érzi, hogy megvédte a hírnevét, valaki más életébe kerülhet, az elkövetőnek pedig felelnie kell a tettéért.

A kriminológus kiemelte azt is, rendszeresen előfordul, hogy az elkövető telefonjában még az áldozat száma is el van mentve. A fiatal férfiak közötti, halálos kimenetelű konfliktusok visszatérő mintázatot mutatnak, miközben a true crime történetekben gyakran a sorozatgyilkosok és a tömeggyilkosságok kerülnek a középpontba.

Tudtad, hogy vannak sztárok, akik túléltek egy gyilkossági kísérletet?

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