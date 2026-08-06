Robotfutár? Okosotthon méheknek? 12 döbbenetes dolog, amire az AI már képes, és te nem is tudtad

Ami 10 éve még elképzelhetetlen volt, 2026-ra már olyan természetes lett, mint megírni egy üzenetet a telefonodon. Az AI az életünk része lett, Google helyett a ChatGPT felületére írjuk be az egészségügyi panaszainkat, innen kérünk receptet, és bár sokan nem ismerik be, de még akár a lelkünket is kiöntjük neki, ha úgy van. A mesterséges intelligencia ráadásul ott van az elektronikai eszközeinkben is (az AI program akár a mosógépeden), és a nem is olyan távoli jövőben egyesek szerint robotokkal vehetjük majd körül magunkat. Ők takarítanak helyettünk, vezénylik a házunk okoskütyüit, és extrém esetekben akár a magányos emberek társaivá is válhatnak. Most még azt gondolod, ez egy sci-fi sztorija lehetne, de vannak országok, ahol már akad erre példa...

Az AI fejlődik, nem is kicsit, és bár pár éve még sokan nem tudták, mi az a ChatGPT, ma már rengeteg más dologra is képes. Nem csak válaszol, nem csak kutat a neten vagy alkot egy képet. Ennél sokkal, de sokkal többre képes a mesterséges intelligencia. Összeszedtünk 12 dolgot ezek közül, ami téged is meg fog lepni!

Van, ahol robot kopogtat be a vacsoráddal

Klasszikus AI-postás egyelőre nincs, de robotfutár nagyon is van, ráadásul 8 különböző országban is elérhető már. A Starship kis, hatkerekű járművei emberi sofőr nélkül, járdákon közlekednek, kerülgetik a gyalogosokat, átkelnek az úttesten, és ételt vagy bevásárlást szállítanak ki. A vállalat 2026-ra több mint tízmillió kézbesítésről és háromezer robotból álló flottáról számolt be; a gépek több mint 99 százalékban önállóan működnek, bár szükség esetén emberi felügyelő segíthet nekik.

Már 15 másodpercnyi hangmintából képes lemásolni valaki hangját

Egy rövid felvétel is elég lehet ahhoz, hogy az AI a te hangodon szólaljon meg. Ez szinkronizálásnál vagy beszédképességüket elvesztő embereknél hasznos lehet, ugyanakkor a hangalapú csalások miatt elég hátborzongató is. Még ezek nélkül is hány unokázós csalásra került sor, hát még ha valóban a te hangodon szólal meg egy gép!

Évtizedekre előre megbecsüli bizonyos betegségek kockázatát

A Delphi-2M nevű kutatási modell képes arra, hogy az emberek korábbi egészségügyi adataiból több mint ezer betegség kialakulásának valószínűségét előre jelezzék. És nem a közeljövőre nézve, hanem akár hosszú évekre előre. Ez egyelőre nem jósda és nem kész diagnosztikai eszköz, hanem kockázatbecslésre fejlesztett kutatási rendszer, de nagyon hasznos lehet arra, hogy betegségeket már az extrém korai stádiumukban felismerjünk.

Segít megfejteni, miről „beszélgetnek” az állatok

Volt már olyan, hogy azt gondoltad: "bárcsak érteném, mire gondol a kutyám..."? Nos, az AI már olyan mintákat, ritmusokat és kombinációkat is észrevesz a bálnák, madarak és más állatok hangjaiban, amelyek az emberi fül számára könnyen elvesznek. A kutatók például az ámbráscetek kattogásaiban a beszélgetési helyzettől függő, összetett szerkezeteket azonosítottak. Ettől még nem tudunk bálnául társalogni, de közelebb kerültünk az állati kommunikáció megértéséhez, és ez csak az első lépés. Egy nagyon távoli jövőben talán tényleg tudunk majd beszélgetni a kis kedvenceinkkel is!

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Érti, mit érzel

Az AI már képes arra, hogy például videónézés közben elemezze az ember arckifejezését, tekintetét, testtartását, hanghordozását, sőt akár a kimondott szavakat is. Ezeket a jeleket korábban felcímkézett adatmintákkal hasonlítja össze, majd megbecsüli, hogy az illető például érdeklődést, örömöt, unalmat, meglepetést vagy feszültséget mutat-e. A többféle jel együttes elemzése általában többet árul el, mint az arc vizsgálata önmagában, így aztán képes "érteni" az érzelmeket és felismerni azokat. Persze jó, ha tudod, hogy az EU-ban az érzelemfelismerő AI-t munkahelyeken és oktatási intézményekben tilos használni, az egészségügyi és biztonsági célú kivételektől eltekintve.

Már valódi színészeket is leváltott egy filmben az AI-színésznő

Tilly Norwood egy teljesen mesterségesen létrehozott, emberinek tűnő digitális karakter, akit a Particle6 stúdió színésznőként menedzsel. Először egy rövid komédiajelenetben szerepelt, 2026 júliusában pedig bejelentették, hogy ő lesz a készülő Misaligned című egész estés film főszereplője. A produkció még korai fejlesztési szakaszban jár, de már rengeteg híresség kiakadt miatta. Senki sem gondolta volna korábban, hogy még a sztárokat is lecserélheti az AI!

Húsvér emberek helyett AI-modellek kapnak valódi márkáktól munkát

A rózsaszín hajú Aitana Lópeznek több százezer követője van, reklámokat és szponzorált tartalmakat készítenek vele, miközben a nő a valóságban nem létezik. Külsejét és teljes online személyiségét egy barcelonai ügynökség hozta létre. A készítői szerint a virtuális modell havonta akár tízezer eurót is kereshet, bár ez az összeg az ügynökség saját állítása. Azért ez nem semmi, igaz?

A videojáték-karakterek már nem mindig előre megírt mondatokat ismételnek

Régen még az is nagy dolog volt, ha egy játéknak nem egyetlen, hanem akár 3-4 eltérő befejezése volt. Most pedig az új AI-karakterek értelmezhetik, amit a játékos mond, emlékezhetnek korábbi beszélgetésekre, megtervezhetik a következő lépésüket, és alkalmazkodhatnak a játékos taktikájához. Így ugyanaz a mellékszereplő két különböző játékossal teljesen eltérően viselkedhet.

Már a méheknek is van AI-val működő otthonuk

A BeeHome nevű robotizált kaptár kamerákkal és érzékelőkkel figyeli a méhcsalád állapotát. A belsejében működő robotkar etetheti a méheket, kezelheti a kártevőket és egyensúlyban tarthatja a kaptárakat, miközben a méhész távolról követheti az eseményeket. Vagyis az AI itt nem mézet készít, hanem éjjel-nappal segít életben tartani a méhcsaládot.

Az AI előbb észreveheti az erdőtüzet, mint az ember

Washington államban léteznek olyan kamerák, amelyek az erdőtüzek legkorábbi jeleit keresik. Az AI így kiszúrhatja a távoli füstöt, majd továbbítja a felvételt egy éjjel-nappal dolgozó csapatnak, akik aztán hívják a tűzoltókat.

Teljesen sofőr nélküli taxival utazhatnak az emberek

A Waymo autóiban nem egyszerűen egy vezetést segítő rendszer működik: bizonyos amerikai városokban az utas úgy rendelhet taxit, hogy senki nem ül a volánnál, sőt biztonsági sofőr sincs az autóban. A vállalat 2026 márciusában már heti félmillió teljesen autonóm utazásról számolt be.

AI-társat adnak egyedül élő időseknek

Az időskori elmagányosodás sajnos nagyon gyakori, és nagyon szomorú jelenség. Ennek megoldására New York államban AI-társrobotokat küldtek idősek mellé. A készülék nemcsak kérdésekre válaszol: maga is kezdeményez beszélgetést, napi ellenőrzéseket végez, mozgásra ösztönöz, emlékeztetőket ad és segít a wellnesscélok követésében. Nem ápolórobot, de arra tervezték, hogy csökkentse az elszigeteltséget, és támogassa az önálló otthoni életet.

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