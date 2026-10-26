Erre a típusú nőre vadásznak leginkább a pszichopata férfiak – egy kutatás szerint meglepő oka van

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Forrás: imdb
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Egy pszichológiai kutatás szerint az érzelmileg nyitott nők különösen fogékonyak lehetnek a pszichopátiás vonásokkal rendelkező férfiak megtévesztő viselkedésére. De miért éppen ők? Egy férfi, aki pontosan tudja, mit mondjon. Figyelmesen hallgat, érdeklődik, és már az első találkozások alkalmával olyan érzést kelt, mintha évek óta ismernétek egymást. A bizalom gyorsan kialakulhat, ám a megnyerő viselkedés mögött olykor tudatos manipuláció húzódik.
Az empatikus nők könnyebben bedőlhetnek a manipulációnak
Egy tudományos folyóiratban megjelent 2021-es kutatás szerint a magasabb pszichopátiás vonásokkal rendelkező férfiak különösen meggyőzőek lehetnek, amikor érzelmeket színlelnek. A vizsgálatban az érzelmileg fogékonyabb nők hajlamosabbak voltak megbízhatónak ítélni ezeket a férfiakat. A manipulatív személyek kihasználhatják mások együttérzését, hiszen pontosan érzékelhetik, milyen történetekkel és gesztusokkal nyerhetik el a bizalmukat.
A kedvesség mögött egészen más szándékok rejtőzhetnek
A kutatás során 46 férfit kértek meg arra, hogy kamera előtt színleljenek megbánást. A felvételeket később 1060 résztvevő értékelte. Az eredmények alapján a magasabb pszichopátiás vonásokat mutató férfiak meggyőzőbben tudtak őszinteséget sugározni. A párkapcsolatokban az ilyen megtévesztés különösen fájdalmas következményekkel járhat. A kezdeti figyelmességet fokozatosan felválthatja az érzelmi nyomásgyakorlás, a bűntudatkeltés vagy a másik érzéseinek megkérdőjelezése.
Az empátia erősség, de a határok meghúzása elengedhetetlen
A kutatás önmagában nem bizonyítja, hogy a pszichopátiás férfiak tudatosan az empatikus nőket választják párnak. Arra azonban rámutat, hogy a megtévesztő viselkedés bizonyos embereknél könnyebben válthat ki bizalmat. Egy kapcsolatban ezért érdemes a szavakon túl a tetteket is figyelni. A valódi törődés abból ismerhető fel, hogyan reagál a másik, amikor nemet mondunk, határokat húzunk, vagy másként gondolkodunk. Az együttérzés értékes tulajdonság, de attól még senkinek sem jár korlátlan hozzáférés az érzéseinkhez.
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