8 mondat, amiből rájöhetsz, hogy a férjed nagyon boldog a házasságotokban

A múltbeli csalódásaink miatt hajlamosak vagyunk kételkedni a kapcsolatunkban, még akkor is, ha egyébként tényleg minden tökéletesnek tűnik és a párunk boldoggá tesz minket – ilyenkor attól félünk, mindez túl szép, hogy igaz legyen.

Ha időről időre te is szoktál szorongani a házasságod miatt, akkor most eláruljuk, mik azok a mondatok, amiket csak a boldog férjek mondanak a feleségeikről! Kipipáltad mindet? Akkor tényleg próbáld meg végre elhinni, hogy rád talált a happy ended!

Azok a boldog házasságban élő férjek, akik szeretik a feleségüket, egy hétköznapi beszélgetésben is kimutatják, mit éreznek a partnerük iránt és mennyire értékelik azt a különleges nőt, aki mellettük áll. Sőt, szerencsésnek tartják magukat a párjuk miatt!

Ha a férjed az alábbi 8 mondat egyikét beleszövi egy beszélgetésbe, nagyon boldog veled!

1. „Szerencsés vagyok, hogy ő mellettem áll.”

Még ha nem is szándékosan tesszük ezt, de akkor is idővel könnyen természetesnek vehetjük a párunk jelenlétét az életünkben a mindennapok rohanása közben, és a kapcsolatunkat illetően robotpilótába válthatunk – nem tesszük meg azokat a bizonyos extra lépéseket a partnerünkért. Azok a férfiak, akik tudják, milyen szerencsések a feleségükkel, egy kötetlen beszélgetésben során is időt szakítanak arra, hogy elismeréssel beszéljenek róla.

2. „Minden napot különlegessé tesz.”

A boldog házasságban élő férfiaknak fontos, hogy a hétköznapokban minél több időt töltsenek a társukkal: ha más nem, legfeljebb netflixezés közben vagy a főzéskor csatlakoznak a párjukhoz a konyhában. Ha egy férfi úgy érzi, a a felesége különlegessé teszi szürke mindennapokat is, akkor másoknak is mesél róla.

3. „Ebben nagyon igaza volt.”

Az igazán szerető férjek szeretnék, ha a feleségük támogatva éreznék magukat például a családi-, illetve a baráti körben zajló beszélgetésekben, bármikor készek kiállni mellettük. Ráadásul igyekeznek éreztetni a párjukkal, hogy számít a véleményük – mások előtt is, de akkor is, ha kellemetlen irányt vesz egy társalgás valakivel.

4. „Büszke vagyok rá.”

A férfiak, akik rendszeresen kifejezik az elismerésüket, a büszkeségüket a feleségük iránt, és lelkesen mesélnek róluk mások előtt, azok nagyon boldogok a házasságukban.

5. „Mindig számíthatok rá.”

A támogatás a kapcsolatok egyik legfontosabb alappillére: ha nem fordulhatsz a bajban a szerelmedhez, nem oszthatod meg vele az érzéseidet, akkor sajnos nincs esélyetek a közös jövőre! Ha egy férfi úgy érzi, hogy a párja mindig a legnagyobb támasza, akkor ezt a tényt egy hétköznapi beszélgetésben is szívesen kiemeli.

6. „Előbb egyeztetek a feleségemmel.”

Az a férfi, aki nem hoz fontos döntéseket a párja nélkül, és már a tervezés fázisában kikérdezi a partnerét az adott kérdésben (esetleg be is vonja őt), annak a házassága nincs veszélyben! Az ilyen férfiak nem érzik kínosnak elmondani másoknak kérdés esetén, hogy előbb a feleségükkel is beszélniük kell.

7. „Teljes mértékben tisztelem őt.”

A pszichológusok szerint a tisztelet még a szerelemnél is fontosabb lehet egy kapcsolatban, egy házasságban: az elégedett férfiak számára természetes, hogy tisztelik a feleségüket, ami abban is megmutatkozik, hogyan beszélnek vele és róla mások előtt. A feleségüknek egyáltalán nem kell amiatt aggódnia, hogy a társuk hátuk mögött olyasmit tesz, amivel elárulja a bizalmát.

8. „Nagyon boldoggá tesz.”

Az igazán harmonikus, boldog párok támogatják egymást, és a felek egymás hatására elégedettebbek az életükkel: ez a nézőpont a mindennapi stresszfaktorokat is segít könnyebben kiiktatni. Márpedig a stresszmentes ember boldoggá teszi a partnerét!

Magyar nők tabuk nélkül beszéltek arról, mi a legnehezebb része a házasságuknak!

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