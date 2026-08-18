Életmód
3 dolog, amit az ADHD-val élő emberek sokkal ügyesebben csinálnak, mint mások
Forrás: RTL Sajtóklub
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Ha valaki ADHD-val (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder), azaz figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral él, nehézségeket okozhat számára a mindennapokban – például nem olyan egyszerű fókuszálniuk egy hosszadalmas, akár unalmas feladatra, de az időmenedzsment is gondot okozhat számukra.
Bár a sorozatban nincs kimondva, de sokak szerint a Szívek szállodája Lorelai Gilmore-ja is ADHD-s, erre utalhat az, milyen gyorsan beszél és ugrál az egymáshoz nem kapcsolódó témák között, hajlamos a késésre, folyton beszél filmezés közben, a saját bevallása szerint is állandóan pörög az agya – de a kávé, azaz koffeinfüggősége is erről árulkodhat.
Mindezek ellenére EGYÁLTALÁN nem szabad alábecsülni azokat, akik ADHD-val élnek, hiszen vannak olyan, mások számára kimerítő, kihívást jelentő dolgok, amelyeket ők viszont simán megoldanak, sőt, kifejezetten profik ezekben! Össze is gyűjtöttünk párat az irigylésre méltó vonásaik közül!
3 dolog, amivel az ADHD-val élő emberek sokkal jobban boldogulnak, mint mások!
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