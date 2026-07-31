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Forrás: Tell me lies c. sorozat/Disney+
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Sok férfi azt hiszi, pontosan tudja, mikor élvezi igazán a párja a szexet. Nos, nekik szólunk: ez a cikk sok meglepetést tartogat. Mert bizony vannak reakciók, amelyeket nagyon könnyű félreérteni, és attól, hogy kívülről minden tökéletesnek tűnik, még nem biztos, hogy valóban az is volt. Az igazság sokszor jóval árnyaltabb, mint amit a filmekből vagy a pornóból megtanultunk, és néha éppen a legbiztosabbnak hitt jelek vezetnek félre.
Íme 5 jel, amiből sok pasi azt hiszi, hogy jó volt a szex – pedig tévednek:
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Havi horoszkóp augusztus: a Skorpiókra számos kihívás vár, a Bakok fontos döntést hozhatnak meg
Augusztusban is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a havi horoszkópot!