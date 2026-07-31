Sok férfi azt hiszi, pontosan tudja, mikor élvezi igazán a párja a szexet. Nos, nekik szólunk: ez a cikk sok meglepetést tartogat. Mert bizony vannak reakciók, amelyeket nagyon könnyű félreérteni, és attól, hogy kívülről minden tökéletesnek tűnik, még nem biztos, hogy valóban az is volt. Az igazság sokszor jóval árnyaltabb, mint amit a filmekből vagy a pornóból megtanultunk, és néha éppen a legbiztosabbnak hitt jelek vezetnek félre.

Íme 5 jel, amiből sok pasi azt hiszi, hogy jó volt a szex – pedig tévednek:

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