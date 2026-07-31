Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

5 jel, amiből sok pasi azt hiszi, hogy jó volt a szex – pedig tévednek

#szex
#Jelek
#Együttlét
#jó szex
#rossz szex
#élvezet
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2026. július 29. 18:24

Forrás: Tell me lies c. sorozat/Disney+

5 jel, amiből sok pasi azt hiszi, hogy jó volt a szex – pedig tévednek
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A nap cikke

Havi horoszkóp augusztus: a Skorpiókra számos kihívás vár, a Bakok fontos döntést hozhatnak meg

Augusztusban is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a havi horoszkópot!

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

Így dobd fel a barátnős balatoni nyaralásodat

Közös élmények, naplementés fotók, vízparti lazulás és felejthetetlen esti programok.

Promóciók

Napbarnított bőr napozás nélkül? Ez az új nyári megoldás máris rekordokat dönt

A nyár a könnyű ruhák, rövidnadrágok, fürdőruhák és azoknak a pillanatoknak az időszaka, amikor azt szeretnénk, hogy bőr...

Életmód

Nassolás bűntudat nélkül? 9 típusú snack, ami tökéletes lesz hozzá

Ezek az isteni snackek nemcsak finomak, de még bűntudatot sem okoznak!

Promóciók

Új korszak, új album: Ellen Allien a Budapest Parkban

A berlini techno színtér meghatározó alakja, Ellen Allien július 9-én jelentette meg legújabb, New Life című albumát saj...

Promóciók

Miért lett nehezebb párt találni? És miért nem biztos, hogy benned van a hiba

Az online társkereső oldalaknak köszönhetően ma már szinte végtelen lehetőség áll előttünk. Mégis egyre többen érzik úgy...

Promóciók

By Your Side – Három éve közös úton Lábas Vikivel

A Magyar Suzuki és Lábas Viki harmadik éve épít közös történetet. Az énekesnő új alkotói korszakában is folytatódó partn...
Olvasd el!

Szerelmi horoszkóp augusztus: a Rákoknak érdemes nyitottabbaknak lenniük, a Skorpiók valakivel szorosabbra fűzhetik a szálakat

Szerelem szempontjából az augusztus is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 1.: a Kosok fontos célért küzdenek, az Oroszlánok végre kikapcsolódhatnak

A hónap első napja is tele lesz izgalmakkal, azt azonban, hogy neked mit tartogatnak számodra a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Olvasd el!

Ez az Ikrek csillagjegy családi múltja, terhei és életfeladata ezzel kapcsolatban

Nem véletlen, hogy az Ikrek jegy szülöttei beszélnek, beszélnek, beszélnek. De az ok egészen különös lehet.

Olvasd el!

Ezek a legnépszerűbb babanevek a Z generáció szerint

Több olyan név is van, ami inkább a hagyományos vonalon mozog.

Olvasd el!

Heidi Klum felszedett jó pár kilót – válasza mindenkit meglephet, aki beszólna neki

Bár sokan ilyenkor a fogyasztó csodaszerekhez nyúlnak, Heidi nem hisz ezekben. Sőt!

Facebook
Twitter
Pinterest
Jobb, ha egy pasi se csak az alábbiakból indul ki, ha szexről van szó!

Sok férfi azt hiszi, pontosan tudja, mikor élvezi igazán a párja a szexet. Nos, nekik szólunk: ez a cikk sok meglepetést tartogat. Mert bizony vannak reakciók, amelyeket nagyon könnyű félreérteni, és attól, hogy kívülről minden tökéletesnek tűnik, még nem biztos, hogy valóban az is volt. Az igazság sokszor jóval árnyaltabb, mint amit a filmekből vagy a pornóból megtanultunk, és néha éppen a legbiztosabbnak hitt jelek vezetnek félre.

Íme 5 jel, amiből sok pasi azt hiszi, hogy jó volt a szex – pedig tévednek:

Galéria / 5 kép

5 jel, amiből sok pasi azt hiszi, hogy jó volt a szex – pedig tévednek

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

Így dobd fel a barátnős balatoni nyaralásodat

Közös élmények, naplementés fotók, vízparti lazulás és felejthetetlen esti programok.

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Új korszak, új album: Ellen Allien a Budapest Parkban

A berlini techno színtér meghatározó alakja, Ellen Allien július 9-én jelentette meg legújabb, New Life című albumát saj...

Promóciók

Miért lett nehezebb párt találni? És miért nem biztos, hogy benned van a hiba

Az online társkereső oldalaknak köszönhetően ma már szinte végtelen lehetőség áll előttünk. Mégis egyre többen érzik úgy...

Promóciók

By Your Side – Három éve közös úton Lábas Vikivel

A Magyar Suzuki és Lábas Viki harmadik éve épít közös történetet. Az énekesnő új alkotói korszakában is folytatódó partn...
Kép
Sztárok

Heidi Klum felszedett jó pár kilót – válasza mindenkit meglephet, aki beszólna neki

Bár sokan ilyenkor a fogyasztó csodaszerekhez nyúlnak, Heidi nem hisz ezekben. Sőt!

Kép
Életmód

Egyszerű, mégis szuper randiötletek – nem csak a meleg nyári estékre

Ezekkel a programokkal garantáltan nem fogtok unatkozni!

Kép
Életmód

Szerelmi horoszkóp augusztus: a Rákoknak érdemes nyitottabbaknak lenniük, a Skorpiók valakivel szorosabbra fűzhetik a szálakat

Szerelem szempontjából az augusztus is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp augusztus 1.: a Kosok fontos célért küzdenek, az Oroszlánok végre kikapcsolódhatnak

A hónap első napja is tele lesz izgalmakkal, azt azonban, hogy neked mit tartogatnak számodra a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Kép
Életmód

Toplista: Ez a 10 legjobb kávézó a Balaton mellett

Különleges enteriőrök, minőségi kávék és ellenállhatatlan sütemények várnak a Balaton körül is.

Kép
Életmód

Havi horoszkóp augusztus: a Skorpiókra számos kihívás vár, a Bakok fontos döntést hozhatnak meg

Augusztusban is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a havi horoszkópot!

18
Figyelem
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot!
A későbbiekben ne jelenjen meg ez az ablak, akkor is felnőtt leszek még.
Elmúltam 18 éves
Még nem múltam el 18 éves