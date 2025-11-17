Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

Advent Európában: ezek lesznek a legszebb karácsonyi vásárok 2025-ben

#Galéria
#ünnep
#Karácsony
#karácsonyi vásár
#világom
#különleges karácsonyi vásárok
Éva Magazin
Életmód
Utoljára frissült: 2025. november 17. 17:16

Forrás: titanik1331/Envato

Advent Európában: ezek lesznek a legszebb karácsonyi vásárok 2025-ben
A nap cikke

Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Olvasd el!

6+1 dolog, amit soha, de soha ne önts ki a lefolyóba

Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben

Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.

Olvasd el!

5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre

Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.

Olvasd el!

Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete

A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ahogy beköszönt a hideg, közeledik a karácsony, Európa városai lassan fényárba borulnak. A terek megtelnek faházikókkal, forralt bor és sült gesztenye illata úszik a levegőben, és elkezdődik az év legvarázslatosabb időszaka. Az alábbiakban összeszedtük Európa legszebb karácsonyi vásárait, ahova mindenképpen érdemes ellátogatnod.

Karácsonyi vásárok hagyománya

A hagyomány a 16. századig nyúlik vissza, amikor Németországban és Ausztriában először nyitották meg az adventi vásárokat. Azóta ezek az események a közösségi élet legmeghittebb pillanataivá váltak. Ma már szinte minden európai nagyváros saját, egyedi karakterű adventi forgatagot rendez, ahol a helyi ízek, kézműves portékák és zenék együtt teremtik meg a karácsony hangulatát.

A bécsi tér elegáns fényei, a prágai óváros varázsa vagy a kölni dóm árnyékában gőzölgő forralt bor mind ugyanazt az érzést idézik: a lelassulást, az összetartozást, a tél és a karácsony szépségét.

Kép
forrás: maxbelchenko/Envato

Az alábbiakban összegyűjtöttük Európa legszebb karácsonyi vásárait, amelyekre mindenképpen érdemes ellátogatnod idén. A felsorolásban azt is megtekintheted, hogy mikor nyitnak ezek a vásárok. Nézzük is, hova érdemes ellátogatnod, ha igazi ünnepi varázslattal szeretnél találkozni!

Íme Európa legszebb karácsonyi vásárai!

Galéria / 6 kép

Advent Európában: ezek lesznek a legszebb karácsonyi vásárok 2025-ben

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az alábbiakban pedig további 5 fantasztikus európai úti célt hoztunk, ahol érdemes eltölteni az ünnepeket!

Galéria / 6 kép

Az 5 legszebb európai úti cél karácsonykor

Megnézem a galériát

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Kép
Életmód

6+1 dolog, amit soha, de soha ne önts ki a lefolyóba

Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!

Kép
Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Kép
Sztárok

Reese Witherspoon igazi nevétől leesik az állad! Sztárok, akik megváltoztatták a nevüket a hírnév előtt

A hollywoodi csillogás mögött gyakran hosszú út, újratervezett identitás és nem utolsósorban egy friss név áll.

Kép
Egészség

Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete

A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Sztárok

4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben

Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.