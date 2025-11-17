Szépség
Advent Európában: ezek lesznek a legszebb karácsonyi vásárok 2025-ben
Forrás: titanik1331/Envato
Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
6+1 dolog, amit soha, de soha ne önts ki a lefolyóba
Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.
5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre
Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.
Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete
A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.
Karácsonyi vásárok hagyománya
A hagyomány a 16. századig nyúlik vissza, amikor Németországban és Ausztriában először nyitották meg az adventi vásárokat. Azóta ezek az események a közösségi élet legmeghittebb pillanataivá váltak. Ma már szinte minden európai nagyváros saját, egyedi karakterű adventi forgatagot rendez, ahol a helyi ízek, kézműves portékák és zenék együtt teremtik meg a karácsony hangulatát.
A bécsi tér elegáns fényei, a prágai óváros varázsa vagy a kölni dóm árnyékában gőzölgő forralt bor mind ugyanazt az érzést idézik: a lelassulást, az összetartozást, a tél és a karácsony szépségét.
Az alábbiakban összegyűjtöttük Európa legszebb karácsonyi vásárait, amelyekre mindenképpen érdemes ellátogatnod idén. A felsorolásban azt is megtekintheted, hogy mikor nyitnak ezek a vásárok. Nézzük is, hova érdemes ellátogatnod, ha igazi ünnepi varázslattal szeretnél találkozni!
Íme Európa legszebb karácsonyi vásárai!
Az alábbiakban pedig további 5 fantasztikus európai úti célt hoztunk, ahol érdemes eltölteni az ünnepeket!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
6+1 dolog, amit soha, de soha ne önts ki a lefolyóba
Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.
Reese Witherspoon igazi nevétől leesik az állad! Sztárok, akik megváltoztatták a nevüket a hírnév előtt
A hollywoodi csillogás mögött gyakran hosszú út, újratervezett identitás és nem utolsósorban egy friss név áll.
Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete
A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.