Ezek az ártatlan mondatok lebuktatják a férfiakat: rögtön kiderül, mit akarnak igazából tőled

Egy-egy félvállról odavetett megjegyzésből kiderülhet, hogyan gondolkodik a nőkről, a kapcsolatokról, a határokról és arról is, mire érzi magát feljogosítva. Egyetlen mondat természetesen még nem diagnózis, de ha ugyanaz a szemlélet újra és újra visszatér, érdemes komolyan venni.

„Te nem olyan vagy, mint a többi nő”

Első hallásra bóknak tűnhet, valójában azonban érdemes figyelni arra, mi következik utána. Ha valaki úgy próbál téged felemelni, hogy közben egy egész nemet leértékel, az sokat elmondhat arról, hogyan gondolkodik a nőkről általában. Ma te lehetsz a kivétel, később viszont könnyen te is bekerülhetsz abba a kategóriába, amelyet korábban kritizált.

„Adj már egy esélyt, rendes srác vagyok”

A kedvességet általában nem kell bemondásra elhinni: hosszabb távon a viselkedés mutatja meg. Ha valaki úgy beszél egy randevúról vagy a figyelmedről, mintha az járna neki, az már az ismerkedés elején jelezheti, hogy nehezen fogadja el a nemet és a másik ember döntéseit.

forrás: imdb

„Én alfa férfi vagyok”

Az önbizalom és az önmagunkról alkotott kép rendben van, de ha valaki állandóan hangsúlyozza, hogy dominálnia kell, vagy külön kategóriába sorolja magát a többi férfihoz képest, érdemes megnézni, hogyan viselkedik a gyakorlatban. Tiszteletben tartja-e a véleményedet, képes-e kompromisszumra, és hogyan reagál arra, amikor nem ő irányít?

„Én fizettem, úgyhogy tartozol nekem valamivel”

Ez már jóval több egy kellemetlen mondatnál. Egy vacsora, ajándék vagy bármilyen szívesség nem teremt automatikus jogosultságot sem szexre, sem intimitásra, sem egy újabb találkozóra. Ha valaki ezt mégis csereüzletként kezeli, az komoly figyelmeztető jel lehet a határokhoz való viszonyáról.

„A nők túl érzékenyek”

Az ilyen általánosítások mögött gyakran az húzódik meg, hogy az illető nem akar foglalkozni a másik érzéseivel. Egy jól működő kapcsolatban természetesen lehet véleménykülönbség arról, ki mit él meg sértőnek vagy fájdalmasnak, de az érzések automatikus lesöprése egészen más.

„Az exem egy őrült volt”

Egy rossz kapcsolat után természetes lehet a harag és a csalódottság. Figyelmeztetőbb viszont, ha valakinek minden korábbi partnere kizárólag hibás, ő pedig soha semmiben nem vállal felelősséget. A történet részleteinél sokszor többet mond az, hogyan beszél arról az emberről, akivel korábban intim kapcsolatban élt.

„Hagyd el értem a párodat”

Romantikus gesztusnak tűnhet, valójában azonban a másik ember kapcsolatának és határainak figyelmen kívül hagyását is jelezheti. Ha valaki már a kezdetektől azt várja, hogy mindent azonnal átrendezz körülötte, érdemes végiggondolni, milyen kompromisszumokat várhat majd később.

Nem kell minden szerencsétlenül megfogalmazott mondat után menekülőre fogni. Sokkal beszédesebb, ha ugyanaz a hozzáállás több helyzetben is megjelenik. Az ismerkedés elején ezért gyakran nem az a legfontosabb, mennyire jól hangzik, amit valaki mond, hanem az, hogyan beszél más emberekről, hogyan reagál a határaidra, és mennyire egyezik mindez azzal, ahogyan valójában viselkedik.