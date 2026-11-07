Ezek a legjobban fizető állások 2026-ban: van, ahol havi 4 millió forintot is megkereshetsz

Valljuk be, amikor munkát keresünk, a fizetés az egyik legfontosabb szempont. Persze sokat számít a jó munkahelyi légkör, a rugalmas időbeosztás és az is, hogy szeressük, amit csinálunk, de azért az sem mindegy, mekkora összeg érkezik a bankszámlánkra minden hónapban. Különösen most, amikor a mindennapi kiadások mellett egyre fontosabbá válik az anyagi biztonság megteremtése. De vajon melyek azok a szakmák, amelyekkel ma Magyarországon a legtöbbet lehet keresni? Meglepő módon nem kizárólag a cégvezetők és az informatikai szakemberek büszkélkedhetnek milliós fizetésekkel. Vannak olyan foglalkozások, amelyekben az átlagos havi bruttó kereset a 3-4 millió forintot is eléri.

Fontos, hogy az alábbi összegek havi bruttó átlagkeresetek, nem pedig garantált kezdőfizetések.

1. Légiforgalmi irányító - havi bruttó 3 912 766 Ft

Talán meglepő, de Magyarország legjobban fizető foglalkozása a légiforgalmi irányítóé. Az ebben a munkakörben dolgozók feladata, hogy biztonságosan irányítsák a repülőgépek mozgását, koordinálják a felszállásokat és leszállásokat, valamint folyamatosan figyelemmel kísérjék a légi forgalmat. A hatalmas felelősséghez kiemelkedő koncentráció, gyors döntéshozatal és stressztűrés szükséges. Bár a pályához nem feltétlenül kell egyetemi diploma, a kiválasztási folyamat rendkívül szigorú, és hosszú, speciális képzés előzi meg az önálló munkavégzést.

2. Pilóta - havi bruttó 3 201 941 Ft

Ha gyerekkorodban arról álmodtál, hogy egyszer repülőgépet vezetsz, lehet, hogy nem is választottál volna rosszul! A légijármű-vezetők szintén az ország legjobban kereső szakemberei közé tartoznak. Persze a látványos karrier komoly felelősséggel jár, hiszen az utasok biztonsága mellett a repülőgép megfelelő működéséért és a repülés lebonyolításáért is felelnek. A pilótaképzés ráadásul jelentős idő- és pénzbefektetést igényel, a fizetés pedig a tapasztalattól, a légitársaságtól és a betöltött pozíciótól is függ.

3. Törvényhozó, miniszter, államtitkár - havi bruttó 2 548 701 Ft

A politikai felső vezetői tisztségek szintén előkelő helyen szerepelnek a fizetési rangsorban. Ezekben a pozíciókban az ország működését befolyásoló döntéseket hoznak, jogszabályokkal foglalkoznak, illetve különböző állami területek irányításáért felelnek. Érdemes azonban tudni, hogy ez a kategória több különböző tisztséget foglal magában, így a feltüntetett átlag nem jelenti azt, hogy minden politikai vezető pontosan ennyit keres.

4. Banki és pénzintézeti vezető - havi bruttó 2 201 458 Ft

A pénzügyi szektorban továbbra is komoly összegeket lehet keresni, különösen vezetői pozícióban. A banki és pénzintézeti egységek vezetői többek között az üzleti eredményekért, a pénzügyi kockázatok kezeléséért és a csapatok irányításáért felelnek. Ehhez általában gazdasági vagy pénzügyi végzettség, többéves szakmai tapasztalat és kiváló stratégiai gondolkodás szükséges. A magas alapfizetés mellé egyes munkahelyeken teljesítményalapú juttatások is társulhatnak.

5. Szakorvos - havi bruttó 2 109 502 Ft

Az orvosi pálya nemcsak az egyik legnagyobb felelősséggel járó hivatás, hanem a legjobban fizetők közé is tartozik Magyarországon. A szakorvosok azonban hosszú évekig tanulnak, mire eljutnak erre a szintre: az egyetemi képzést többéves szakorvosi továbbképzés követi. A tényleges kereset természetesen függ a szakterülettől, a szakmai tapasztalattól, az ügyeletektől és attól is, hogy valaki állami vagy magánegészségügyi intézményben dolgozik.

6. Informatikai és telekommunikációs vezető - havi bruttó 1 991 839 F

Az IT-szektor továbbra is az egyik legígéretesebb terület, ha magas fizetésre vágysz. Különösen igaz ez azokra, akik már nemcsak fejlesztéssel vagy technikai feladatokkal foglalkoznak, hanem teljes csapatok, rendszerek vagy vállalati informatikai részlegek működéséért felelnek. Az informatikai vezetőknek a technológiai tudás mellett üzleti szemléletre és vezetői készségekre is szükségük van. A mesterséges intelligencia, a felhőalapú rendszerek és a kiberbiztonság területén szerzett tapasztalat szintén értékes lehet a munkaerőpiacon.

7. Profi sportoló - havi bruttó 1 858 719 Ft

Bár a sportolói karrier sokak számára álommunka, az élsportolók élete jóval több munkából áll, mint amit a versenyeken vagy a közösségi médiában látunk. A rendszeres edzések, a szigorú életmód és a folyamatos teljesítménykényszer mind hozzátartoznak a mindennapokhoz. Ráadásul a fizetések között óriási különbségek lehetnek sportáganként és versenyszintenként, így a közel 1,9 millió forintos átlagot nem szabad minden profi sportolóra általánosítani.

8. Kutatás-fejlesztési vezető - havi bruttó 1 848 637 Ft

A tudományos és technológiai innováció nemcsak izgalmas, hanem kifejezetten jól fizető karrierutat is jelenthet. A kutatás-fejlesztési vezetők olyan projektekért felelnek, amelyek új termékek, technológiák vagy eljárások létrehozását célozzák. Dolgozhatnak például gyógyszeripari, technológiai vagy gyártóvállalatoknál, és munkájukhoz gyakran komoly szakmai tapasztalat, felsőfokú végzettség, valamint vezetői készségek szükségesek.

9. Vállalati stratégiai vezető – havi bruttó 1 841 393 Ft

Ha szeretsz előre tervezni, komplex problémákat megoldani és nagyobb összefüggésekben gondolkodni, akkor a stratégiai vezetői pálya is érdekes lehet számodra. Az ebben a munkakörben dolgozók a vállalat hosszú távú céljainak kialakításában, a piaci lehetőségek elemzésében és a fontos üzleti döntések előkészítésében vesznek részt. A pozícióhoz általában többéves üzleti tapasztalat szükséges, a fizetés pedig a felelősséggel együtt emelkedik.

10. HR-vezető - havi bruttó 1 831 361 Ft

Bár a HR-ről sokaknak elsőként az állásinterjúk és az önéletrajzok jutnak eszükbe, a terület ennél jóval összetettebb. Egy személyzeti vagy humánpolitikai vezető a toborzás mellett a vállalati munkaerő-stratégia, a dolgozói elégedettség, a képzések és a bérezési rendszerek kialakításában is fontos szerepet játszik. Ez a karrierút különösen azoknak lehet vonzó, akik szeretnek emberekkel foglalkozni, ugyanakkor az üzleti világ is érdekli őket.

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