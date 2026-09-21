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Ezek a koncertek vannak az aktuális listámon 24 éves budapesti lányként
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24 éves lányként szinte természetes, hogy folyamatosan figyelem, hogy ki jön legközelebb koncertet adni Budapestre vagy a környékére. Egy kis utazás ugyanis nem gond senkinek, már hetekkel előtte elkezdem várni, fejben összerakom a szettet és megtervezek mindent. Most is van néhány előadó és koncert, amit nagyon szeretnék elcsípni, úgyhogy összeszedtem, jelenleg kik szerepelnek a saját listámon.
Beton.Hofi IV. Országos Citromale Gang Találkozó - 09.25.
Beton.Hofi-koncerteken engem általában meg lehet találni, így hónapok óta várom, hogy végre újra a Budapest Parkban lehessek és ugrálhassak. Igazából már csak pár nap, és tombolhatok. Sokan nem nézik ki belőlem, de nagy rajongója vagyok a hazai és a külföldi rapnek, szóval lesz még a listámon jó pár rapper.
A$AP Rocky - Don’t Be Dumb World Tour
Na, ha van valami, ami miatt eszméletlenül izgatott vagyok, az A$AP Rocky koncertje. Konkrétan amióta tudom, hogy jön Magyarországra, ezt várom. Már 2020-ban teljesen megőrültem, amikor bejelentették, hogy jön a Sziget Fesztiválra, de sajnos a járvány miatt az egész fesztivál elmaradt. Később, 2025-ben újra meghirdették a Szigetre, ám ezt a fellépését is lemondta. Idén viszont, amikor bejelentették, hogy a turnéjával Magyarországra is eljön, tudtam, hogy most mennem kell. Azóta csak egyre közelebb kerül az időpont, én pedig egyre jobban várom, hogy végre élőben is láthassam.
DON TOLIVER: NITROUS - OCTANE WORLD TOUR LEG 2
Még pontosan nem tudom, melyik koncertjére, de vagy a prágaira, vagy a párizsira szeretnék elmenni. Régóta nagy rajongója vagyok, úgyhogy nagyon megörültem, amikor kiderült, hogy végre Európába jön turnézni. Igaz, egy kis utazással fog járni az egész, de így végül két legyet ütök egy csapásra: világot látok, és közben még a koncertet is élvezem.
A listámra felkerült egy kicsit elérhetetlenebb koncert is. Azért nevezem így, mivel ezt Amerikában rendezik meg.
YEAT - THE LOVE / LYFE TOUR
A kedvenc előadóm YEAT, így egyértelmű, hogy felkerült a listámra. Egyetlen probléma vele, hogy talán egy-két éve járt Európában, és azóta nem adott itt önálló koncertet. Viszont amint bejelenti, hogy nálunk is turnézik, én leszek az első a sorban.
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