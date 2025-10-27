Horoszkóp
Ezek a filmek sokkolóan máshogy végződtek volna - de az utolsó pillanatban átírták őket

Kamilla
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. október 27. 12:50

Forrás: Netflix

Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője

Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Olvasd el!

Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak

Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.

Olvasd el!

6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint

A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!

Olvasd el!

Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot

Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod

Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Egy film befejezése gyakran maga a varázslat, vagy épp a tragédia.

Egyetlen jelenet elég, hogy a nézők sokkolva, felszabadultan vagy épp dühösen távozzanak a moziból. Ám vannak filmek, amelyek majdnem egészen másképp végződtek volna, ha a stúdió, a tesztvetítés vagy a rendező utolsó pillanatban meg nem változtatja a sorsukat. Ezzel pedig mondanunk sem kell, de egy teljesen más emléket és érzést hagytak volna bennünk, nézőkben.

A következő válogatásban most azt a 7 számomra is nagy kedvenc alkotást szedtem egy csokorba, amelyek eredetileg teljesen máshogy értek volna véget. De, ami ennél is döbbenetesebb, hogy a legtöbb sajnos sokkal jobb lett volna úgy, ahogy azt tervezték. Ettől függetlenül azért így is imádjuk őket.

Lássuk!

