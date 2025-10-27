Egyetlen jelenet elég, hogy a nézők sokkolva, felszabadultan vagy épp dühösen távozzanak a moziból. Ám vannak filmek, amelyek majdnem egészen másképp végződtek volna, ha a stúdió, a tesztvetítés vagy a rendező utolsó pillanatban meg nem változtatja a sorsukat. Ezzel pedig mondanunk sem kell, de egy teljesen más emléket és érzést hagytak volna bennünk, nézőkben.

A következő válogatásban most azt a 7 számomra is nagy kedvenc alkotást szedtem egy csokorba, amelyek eredetileg teljesen máshogy értek volna véget. De, ami ennél is döbbenetesebb, hogy a legtöbb sajnos sokkal jobb lett volna úgy, ahogy azt tervezték. Ettől függetlenül azért így is imádjuk őket.

Lássuk!

Galéria / 7 kép Ezek a filmek sokkolóan máshogy végződtek volna - de az utolsó pillanatban átírták őket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria