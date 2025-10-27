Divat
Ezek a filmek sokkolóan máshogy végződtek volna - de az utolsó pillanatban átírták őket
Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője
Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak
Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.
6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint
A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!
Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot
Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod
Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!
Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Egyetlen jelenet elég, hogy a nézők sokkolva, felszabadultan vagy épp dühösen távozzanak a moziból. Ám vannak filmek, amelyek majdnem egészen másképp végződtek volna, ha a stúdió, a tesztvetítés vagy a rendező utolsó pillanatban meg nem változtatja a sorsukat. Ezzel pedig mondanunk sem kell, de egy teljesen más emléket és érzést hagytak volna bennünk, nézőkben.
A következő válogatásban most azt a 7 számomra is nagy kedvenc alkotást szedtem egy csokorba, amelyek eredetileg teljesen máshogy értek volna véget. De, ami ennél is döbbenetesebb, hogy a legtöbb sajnos sokkal jobb lett volna úgy, ahogy azt tervezték. Ettől függetlenül azért így is imádjuk őket.
Lássuk!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Ezért nem tudsz lefogyni, bármennyit is diétázol
Ha már egy ideje fontolgatod, hogy „na most tényleg elkezdem az életmódváltást”, akkor jobb alkalmat keresve sem találhatnál: jönnek a JOY-napok!
10 hihetetlen érdekesség a Titanic forgatásáról
James Cameron filmje máig a mozitörténet egyik legsikeresebb alkotása. A színfalak mögött is sok izgalmat tartogatott.
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifejezetten értékes, ha magadat leped meg ezzel!
6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint
A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!
Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője
Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.
74 évesen is szívdöglesztő az egykori Bond-lány: ez Jane Seymour szépségének titka
Ez Jane Seymour szépségének legfontosabb titka.