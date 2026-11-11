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Ez történik igazából egy szexterápiás ülésen

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Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 11. 10:51

Forrás: Unsplash

szexterápia
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Mi történik, ha valaki elmegy egy szexterapeutához? Kínos kérdésekre kell válaszolnia?

Részletesen beszámolnia a legintimebb élményeiről? Esetleg különleges gyakorlatokat kell végeznie? A szexterápiáról rengeteg tévhit kering, a valóság azonban jóval hétköznapibb. A szakemberek szerint egy ilyen beszélgetés azoknak is sokat segíthet, akiknek látszólag semmi problémájuk nincs a szexuális életükkel.

Mit csinál pontosan egy szexterapeuta?

A szexterápia lényegében egy speciális pszichológiai tanácsadási vagy terápiás folyamat, amelynek középpontjában a szexualitás, az intimitás és a párkapcsolati nehézségek állnak. Nemcsak azok fordulhatnak szakemberhez, akiknek gondot okoz a szex, hanem azok is, akik szeretnék jobban megismerni a saját vágyaikat. A terapeuta segíthet például az alacsony libidó, az orgazmusproblémák, a teljesítményszorongás vagy a testképpel kapcsolatos bizonytalanság kezelésében. Sokan párként érkeznek, mert eltérőek a szexuális igényeik, vagy már nehezen tudnak beszélgetni az intimitásról.

Mi történik az első ülésen?

Az első találkozás általában egy beszélgetéssel kezdődik. A terapeuta megkérdezi, miért kerestél segítséget, milyen a jelenlegi párkapcsolatod, és milyen változást szeretnél elérni. Szóba kerülhetnek korábbi tapasztalatok, félelmek, egészségügyi problémák vagy a szexszel kapcsolatos elképzeléseid is. Nem kell azonban rögtön minden intim részletet megosztanod. A beszélgetés a saját tempódban halad, és bármikor jelezheted, ha egy kérdésre nem szeretnél válaszolni.

Le kell vetkőzni a terapeuta előtt?

Ez az egyik leggyakoribb tévhit. A szexterápiás ülésen nincs vetkőzés, intim vizsgálat vagy szexuális érintkezés. A terapeuta nem érinti meg szexuális céllal a klienst, és semmilyen intim gyakorlatban nem vesz részt vele. A folyamat alapja a beszélgetés, amelynek során a szakember segít felismerni azokat az érzéseket, szokásokat vagy gondolkodási mintákat, amelyek megnehezíthetik a felszabadult szexualitást.

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forrás: Unsplash

Házi feladatot is kaphatsz

Bizonyos esetekben a terapeuta otthon végezhető gyakorlatokat javasolhat. Ezek lehetnek kommunikációs feladatok, önismereti kérdések vagy olyan közös tevékenységek, amelyek segítenek közelebb kerülni a partneredhez. Előfordulhat például, hogy arra kér benneteket, beszélgessetek a vágyaitokról, vagy tudatosan szánjatok több időt a testi közelségre. A feladatok célja nem a teljesítmény, hanem az, hogy jobban megismerjétek egymást és saját magatokat.

Mikor érdemes szexterapeutához fordulni?

Nem kell megvárni, amíg komoly párkapcsolati válság alakul ki. Akkor is érdemes segítséget kérni, ha már régóta nem kívánod a szexet, kellemetlennek érzed az együttléteket, nehezen éred el az orgazmust, vagy bizonytalan vagy abban, hogyan beszélj a vágyaidról. A szex közben jelentkező fájdalom esetén orvosi kivizsgálás is fontos, mert fizikai okok is állhatnak a háttérben. A szexterápia egyik legnagyobb előnye, hogy olyan témákról is nyíltan beszélhetsz, amelyeket mások előtt nehezen hoznál szóba. Nem kell szégyellned a kérdéseidet, és nem kell megfelelned semmilyen elvárásnak. A cél az, hogy a szexualitás kevesebb szorongással és több örömmel járjon számodra.

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