Ez az önéletrajz-hiba lehet az oka, hogy nem hívnak interjúra

Az álláskeresésnek van egy különösen idegőrlő szakasza: amikor már a huszadik jelentkezésedet is elküldted, lelkiismeretesen átírtad az önéletrajzodat, mégsem érkezik egyetlen interjúmeghívás sem. Ilyenkor elég könnyű arra jutni, hogy biztosan veled vagy a tapasztalatoddal van a baj. Pedig simán lehet, hogy ennél sokkal összetettebb a magyarázat. A mai kiválasztási folyamatban ugyanis nem mindig egy HR-es az első, aki találkozik az önéletrajzoddal. Sok vállalat jelentkezőkövető rendszereket, vagyis ATS-eket használ, amelyek többek között a dokumentum tartalmát, kulcsszavait és felépítését vizsgálják. Ha a CV-det nehéz feldolgozni, akár úgy is kieshetsz a folyamat elején, hogy egyébként tökéletesen alkalmas lennél a pozícióra.

A túl szép önéletrajz néha pont ellened dolgozik

Canvában összerakott látványos dizájn, fotó, színes blokkok, ikonok, különleges betűtípusok - elsőre logikusnak tűnik, hogy ezekkel lehet kitűnni a száz ugyanolyan CV közül. Csakhogy éppen ez lehet az egyik legnagyobb buktató. A HR-szakértő szerint a képekkel, szövegdobozokkal, körökkel és bonyolult grafikai elemekkel telepakolt önéletrajzokat bizonyos ATS-rendszerek nehezebben tudják megfelelően feldolgozni. Egy kreatív elrendezés tehát emberi szemmel remekül nézhet ki, miközben a rendszer számára egy kusza dokumentummá válik.

Ha nem kifejezetten kreatív portfóliót kérnek tőled, általában jobban jársz egy egyszerű, könnyen átlátható önéletrajzzal: jól elkülönített részek, logikus sorrend, könnyen olvasható betűtípus és visszafogott formázás. Ebben az esetben tényleg igaz lehet a mondás, hogy a kevesebb több.

Ne ugyanazt a CV-t küldd el mindenhova

Van egy másik hiba is, amit valószínűleg szinte mindenki elkövetett már: elkészül az „univerzális CV”, aztán indulhat vele a jelentkezési maraton. Csakhogy egy marketinges, egy projektmenedzseri és egy kommunikációs állás esetében teljesen más tapasztalatok és készségek lehetnek fontosak. Érdemes minden jelentkezés előtt finoman az adott pozícióhoz igazítani az önéletrajzot, különösen azokat a készségeket és eredményeket kiemelve, amelyek a hirdetésben is hangsúlyosan szerepelnek. Az ATS-rendszerek ugyanis kulcsszavakat és releváns képesítéseket is kereshetnek. Ez viszont nem azt jelenti, hogy egyszerűen másold át a teljes álláshirdetést az önéletrajzodba. A kulcsszóhalmozás könnyen átlátszóvá válhat – technológia és ember számára egyaránt. Inkább azt keresd meg, hogy a valódi tapasztalataid közül mi kapcsolódik leginkább az adott munkához.

Ne csak azt írd le, mit csináltál

Az sem mindegy, hogyan mutatod be a korábbi munkáidat. A „social media oldalak kezelése”, „kampányok koordinálása” vagy „ügyfelekkel való kapcsolattartás” elmondja ugyan, mi volt a feladatod, azt viszont már nem, hogy mennyire voltál jó benne. Ha lehet, mutass eredményt is. Például azt, hogy növelted egy oldal elérését, sikerült több ügyfelet szerezni, gyorsítottál egy folyamaton vagy nagyobb bevételt hozott egy projekted. A konkrét eredmény sokkal többet árul el rólad, mint egy általános munkaköri leírás.

És igen, még mindig számítanak az elütések és helyesírási hibák is. Egy apró baki önmagában nem tesz alkalmatlanná egy állásra, de egy olyan pozíciónál, ahol fontos a precizitás, kellemetlen első benyomást kelthet.

Az önéletrajzod nem az életrajzi regényed

A CV célja nem az, hogy az első diákmunkádtól kezdve minden egyes állomást megörökíts benne. Sokkal inkább egy válogatás arról, miért pont te passzolhatsz az adott állásra. Ha már hosszabb szakmai múlttal rendelkezel, nem feltétlenül kell minden tíz-tizenöt évvel ezelőtti pozíciódat ugyanolyan részletességgel bemutatnod. Helyette koncentrálj arra, ami az új munkád szempontjából releváns, a régebbi tapasztalatokat pedig elég lehet rövidebben összefoglalni.

Az is lehet, hogy egyszerűen rossz állásokra jelentkezel

Ha sok jelentkezés után sem történik semmi, érdemes megnézni magukat a pozíciókat is. Nem kell az álláshirdetés minden egyes sorának megfelelned ahhoz, hogy jelentkezhess, a valóban kötelező képesítések hiánya azonban már más kérdés.

A másik véglet is létezik: ha jóval túlképzettebb vagy a pozíciónál, egy munkáltató attól tarthat, hogy túl magas fizetési igényed lesz, vagy rövid időn belül továbbállsz. Vagyis furcsa módon nemcsak a kevés, hanem a túl sok tapasztalat is felvethet kérdéseket.

És néha tényleg semmi köze hozzád

Talán ez a legfontosabb rész: attól, hogy nem kapsz választ, még nem következik automatikusan, hogy rossz volt a jelentkezésed. Előfordulhat, hogy a cég végül belső jelöltet választ, befagyasztják a felvételt, megváltozik a pozíció vagy egyszerűen annyi jelentkezés érkezik, hogy hatalmas a verseny. Olyan álláshirdetések is léteznek, amelyek mögött éppen nincs valódi, azonnali felvételi szándék.

Éppen ezért néhány sikertelen jelentkezés után még nem érdemes teljesen újragondolni a karrieredet. Ha azonban hosszabb idő alatt, sok megfelelőnek tűnő pozícióból sem érkezik egyetlen interjú sem, érdemes tesztelni egy egyszerűbb CV-formátumot, pozíciónként finomhangolni a tartalmat, és megkérni valakit, hogy friss szemmel is nézze át az önéletrajzodat.