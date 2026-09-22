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Ez az igazi oka annak, hogy egyesek miért mennek vissza újra és újra az exükhöz
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Megfogadod, hogy vége. Letiltod, törlöd az üzeneteket, elmondod a barátaidnak, hogy most már tényleg továbblépsz. Aztán érkezik egy üzenet, egy bocsánatkérés vagy egy régi közös emlék, és néhány nap múlva ugyanott találod magad, ahonnan egyszer már nagy nehezen elindultál. Az exhez való visszatérés mögött sokszor nem gyengeség áll, hanem az, hogy bizonyos érzelmi mintákat könnyű összekeverni a szerelemmel.
Az ismerős rossz néha biztonságosabbnak tűnik, mint az ismeretlen
Egy kapcsolat akkor is válhat megszokottá, ha közben nem tesz jót. Tudod, mikor lesz veszekedés, hogyan kér majd bocsánatot, mire számíthatsz tőle, és azt is, hogyan békültök ki. Ez a kiszámíthatóság furcsa módon biztonságérzetet adhat. Ezzel szemben az egyedüllét vagy egy új kapcsolat tele van bizonytalansággal. Nem tudod, mi jön ezután, és az emberi agy sokszor inkább választja a jól ismert helyzetet, még akkor is, ha az fájdalmas. Az ismerősséget ezért könnyű összetéveszteni azzal, hogy „ő az igazi”.
Nem azt nézed, ami van, hanem azt, ami lehetne
Az exhez való visszatérés egyik legerősebb mozgatórugója a remény. Nem feltétlenül abba az emberbe kapaszkodunk, aki előttünk áll, hanem abba a verziójába, akivé szerintünk válhatna. „Most már biztosan megváltozik.” „Rájött, mit veszített.” „Ezúttal tényleg más lesz.” A probléma ott kezdődik, amikor a kapcsolatot nem a jelenlegi valósága alapján értékeljük, hanem egy elképzelt jövő alapján. Egy-egy szép gesztus vagy bocsánatkérés ilyenkor elég lehet ahhoz, hogy újra háttérbe szoruljanak azok a problémák, amelyek miatt eredetileg szakítottatok.
A jó emlékek könnyen átírják a történetet
Minél több idő telik el egy szakítás után, annál könnyebb megszépíteni a múltat. Egyre kevésbé emlékszel arra, milyen volt a századik ugyanazon veszekedés, viszont kristálytisztán felidézed az első közös nyaralást, a belső vicceket vagy azt az érzést, amikor még minden egyszerűnek tűnt. Ilyenkor hajlamosak vagyunk a kapcsolat legjobb részeit összehasonlítani a jelenlegi magány legrosszabb részeivel. Ez azonban nem igazságos összevetés. Attól, hogy valaha voltak jó időszakok, még nem tűnnek el azok az okok, amelyek miatt végül nem működött.
A lezárás iránti vágy is visszavihet
Sokan azért keresik újra az exüket, mert úgy érzik, maradt még egy beszélgetés, egy kérdés vagy egy mondat, amely nélkül nem tudják lezárni a történetet. Csakhogy a lezárás nem mindig egy utolsó beszélgetésből érkezik. Sőt, újabb találkozásokkal gyakran éppen még több kérdés keletkezik. Egy üzenet új reményt adhat, egy találkozó újra felébresztheti a kötődést, és ahelyett, hogy közelebb kerülnél a végponthoz, ismét visszacsúszol a kapcsolat elejére. Néha a valódi lezárás annak elfogadása, hogy nem fogsz minden kérdésre kielégítő választ kapni.
A túlzott empátia is csapda lehet
Vannak, akik újabb és újabb esélyeket adnak, mert könnyebben megértik a másik viselkedését, mint amennyire saját határaikat védik. Tudod, hogy nehéz gyerekkora volt. Megérted, hogy stresszes időszakon megy keresztül. Látod, hogy ő is szenved. Ezek mind valós és fontos körülmények lehetnek, de attól még nem tesznek elfogadhatóvá minden viselkedést. Az empátia egészséges tulajdonság, egészen addig, amíg nem jelenti azt, hogy folyamatosan felmented a másikat azért, ahogyan veled bánik.
Néha egyszerűen meggyengül az önértékelés
Ha egy kapcsolat hosszú időn keresztül bizonytalanságban tart, előfordulhat, hogy fokozatosan megváltozik az is, hogyan gondolkodsz saját magadról. Egy idő után már nem azt kérdezed, hogy a kapcsolat elég jó-e neked, hanem azt, hogy vajon te elég jó vagy-e hozzá. Ilyenkor egy ex visszatérése óriási megerősítésnek tűnhet: „mégis engem választott”. Pedig az, hogy valaki újra megkeres, önmagában nem bizonyítja sem azt, hogy megváltozott, sem azt, hogy ezúttal képes lesz egészségesebb kapcsolatot kialakítani.
A legerősebb kapocs sokszor maga a körforgás
Szakítás, hiány, kibékülés, intenzív közelség, majd újabb konfliktus. Ha ez többször megismétlődik, maga a hullámzás is rendkívül erős érzelmi élménnyé válhat. A békülés ilyenkor különösen felszabadítónak érződik, mert előtte ott volt a veszteség és a fájdalom. Ez azonban könnyen azt az érzetet keltheti, hogy a kapcsolat szenvedélyesebb és mélyebb, mint valójában. Az intenzitás ugyanis nem ugyanaz, mint az intimitás. Egy egészséges kapcsolatnak nem kell folyamatosan szétesnie ahhoz, hogy utána újra erősnek érezd.
Nem az a legfontosabb kérdés, hogy még szereted-e
Természetesen előfordul, hogy két ember egy szakítás után valóban változik, és később egészségesebb kapcsolatot tud kialakítani. De ehhez több kell annál, mint hogy hiányozzanak egymásnak. A kérdés inkább az, változott-e bármi abban, ami eredetileg szétválasztott benneteket. Másképp kommunikáltok? Megszűnt az a viselkedés, amely korábban fájdalmat okozott? Mindketten vállaltátok a saját felelősségeteket? Mert visszamenni valakihez könnyű. Más kapcsolatot építeni ugyanazzal az emberrel már sokkal nehezebb. És sokszor éppen ez mutatja meg, hogy valóban újrakezdés történik-e – vagy csak ugyanaz a történet indul el megint az elejéről.
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