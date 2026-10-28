Ez a mindennapi szokás drasztikusan növeli a rák kockázatát

Egy friss kutatás szerint ez az ártalmatlannak tűnő szokás több daganatos betegség kialakulásának kockázatával is összefüggésbe hozható. A szakértők szerint már néhány perc mozgás is sokat számíthat. Gondoltál már arra, hány órát töltesz ülve egy átlagos napon? A reggeli kávé mellett átnézed a telefonodat, munkába indulsz, majd nyolc órán keresztül a számítógép előtt dolgozol. Mire hazaérsz, jólesik leülni a kanapéra, és megnézni néhány részt a kedvenc sorozatodból. Az ülés annyira természetes része a mindennapjainknak, hogy ritkán foglalkozunk az egészségügyi következményeivel. Egy nagyszabású brit kutatás azonban aggasztó összefüggésre hívta fel a figyelmet: a tartós mozgásszegény életmód bizonyos ráktípusok magasabb előfordulásával és a daganatos betegségek miatti halálozás nagyobb kockázatával járhat.

Már 30 perc folyamatos ülés is számíthat

Egy külföldi folyóiratban ismertetett kutatásban több mint 91 ezer felnőtt adatait elemezték. A résztvevők hét napon keresztül csuklón viselhető aktivitásmérőt hordtak, a szakemberek pedig átlagosan több mint 12 éven át követték egészségi állapotukat. A vizsgálat során különbséget tettek a 30 percnél hosszabb, megszakítás nélküli ülés és a rendszeresen mozgással megszakított ülőtevékenység között. Az eredmények alapján a hosszan tartó inaktivitás több daganattípus, köztük a mellrák, a vastag- és végbélrák, a nyelőcsőrák, a pajzsmirigyrák és a májrák magasabb kockázatával mutatott összefüggést. Fontos azonban, hogy a kutatás megfigyeléses jellegű volt, így önmagában az ülés és a daganatos betegségek közötti ok-okozati kapcsolatot nem bizonyítja.

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Meglepő, mennyit számíthat mindössze öt perc mozgás

A kutatók azt is megvizsgálták, hogyan változik a daganatos betegségek miatti halálozás kockázata, ha az ülve töltött idő egy részét mozgással helyettesítjük. Az eredmények figyelemre méltóak voltak. Azoknál, akik napi egy órányi ülőidőt könnyű testmozgással, például lassú sétával vagy házimunkával helyettesítettek, 12 százalékkal alacsonyabb daganatos halálozási kockázatot figyeltek meg. Harminc perc közepes intenzitású mozgás 8 százalékkal, míg mindössze öt perc intenzívebb aktivitás 22 százalékkal alacsonyabb kockázattal mutatott összefüggést. Ezek az adatok statisztikai összefüggéseket jelentenek, így a mozgás önmagában nem garantálja a daganatos betegségek megelőzését. Az eredmények ugyanakkor arra utalnak, hogy a rövid, rendszeres aktivitásnak is jelentős egészségügyi előnyei lehetnek.

Mi történik a szervezetünkkel, ha túl sokat ülünk?

A mozgásszegény életmód többféle módon befolyásolhatja a szervezet működését. A tartós inaktivitás kedvezőtlenül hathat az anyagcserére, hozzájárulhat az inzulinrezisztencia kialakulásához, valamint a túlsúlyhoz és az elhízáshoz, amelyek bizonyos daganattípusok ismert kockázati tényezői. A rendszeres testmozgás ezzel szemben támogathatja a vércukorszint szabályozását, javíthatja az anyagcsere működését, és mérsékelheti a krónikus gyulladásos folyamatokat. Ezek a hatások hozzájárulhatnak bizonyos daganatos betegségek kialakulási kockázatának csökkentéséhez.

Akkor is veszélyben lehetsz, ha rendszeresen edzel?

Sokan úgy gondolják, hogy egy reggeli edzéssel ellensúlyozhatják az egész napos ülést. A szakértők szerint azonban a rendszeres sportolás mellett is érdemes figyelmet fordítani arra, mennyi időt töltünk mozdulatlanul. Dr. Heidi Prather életmódorvos egy külföldi oldalnak arról beszélt, hogy a legfontosabb változtatás az ülés rendszeres megszakítása. Ehhez különleges felszerelésre vagy edzőtermi bérletre sincs szükség. Egy rövid séta, néhány perc házimunka vagy a lépcső használata is segíthet aktívabbá tenni a napot.

Ezzel az öt apró változtatással már ma tehetsz az egészségedért

A szakértők szerint a napi rutin átalakítását érdemes kisebb, könnyen teljesíthető célokkal kezdeni. Munka közben például félóránként felállhatsz néhány percre, telefonálás közben sétálhatsz, az ebédszünetbe beiktathatsz egy rövid gyaloglást, lift helyett választhatod a lépcsőt, este pedig megszakíthatod a sorozatnézést egy kis mozgással. A kutatás legfontosabb üzenete, hogy az egészségünk szempontjából a napi mozgás mennyisége mellett annak eloszlása is számíthat. Az ülőmunka sokak számára elkerülhetetlen, a hosszú mozdulatlan időszakok megszakítása viszont olyan apró életmódbeli változtatás, amely hosszú távon is előnyös lehet. A daganatos betegségek megelőzésében továbbra is alapvető szerepe van a dohányzás kerülésének, az alkoholfogyasztás mérséklésének, a kiegyensúlyozott táplálkozásnak és az ajánlott szűrővizsgálatoknak. A rendszeres mozgás mindezek mellett az egyik legfontosabb, saját magunk által is befolyásolható egészségvédő szokás.

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