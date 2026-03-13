Napi Horoszkóp
A kardiológusok figyelmeztetnek: ez a mindennapi szokás súlyosan károsítja az artériákat

Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. március 12. 17:01

Forrás: gettyimages

szokás, szív
Amikor a szív- és érrendszeri egészségről gondolkodunk, a legtöbben automatikusan a szívre koncentrálunk.

Úgy érezzük, ha a szívünk dobog, nincs mellkasi fájdalmunk, akkor minden rendben van. A valóság azonban ennél jóval összetettebb, hiszen a szív működése szorosan összefügg az artériák állapotával, amelyek nélkül a szív sem tudná ellátni a feladatát.

Az artériák a szív életvonalai, ezért működésük megértése az első lépés ahhoz, hogy meg tudjuk védeni őket.

- magyarázza Dr. Nadim Geloo kardiológus.

A szakember szerint bár a szív pumpálja a vért az egész testbe, ő maga is folyamatos oxigén- és tápanyagellátásra szorul. Ezt a szív felszínén futó koszorúerek biztosítják. Az egészséges artériák szélesek, rugalmasak és sima felszínűek. Ennek köszönhetően a vér szabadon és hatékonyan tud áramlani bennük, így az oxigén és a tápanyagok eljutnak a test minden pontjára, beleértve a szívizmot is. A szívizom ugyanis folyamatos, oxigéndús véráramlásra támaszkodik ahhoz, hogy megfelelően működjön és hatékonyan pumpáljon. Amikor azonban a koszorúerek beszűkülnek, merevvé válnak vagy akár teljesen elzáródnak, a szívizom nem jut elegendő oxigénhez. Ez az oxigénhiány jelentősen rontja a szív pumpafunkcióját, és súlyos következményekhez vezethet. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy akár kisebb elzáródások is növelhetik a szívinfarktus vagy a stroke kockázatát. Bár ez ijesztően hangozhat, a jó hír az, hogy a mindennapi szokások megváltoztatásával sokat tehetünk az artériák védelméért.

Ez a mindennapi szokás károsíthatja leginkább az artériákat

A kardiológusok szerint van egy hétköznapi szokás, amelyről sokan nem is gondolnák, mennyire ártalmas: a hosszan tartó ülés. Dr. Neil D. Shah kardiológus szerint a tartós ülőmunka komoly hatással lehet a vérkeringésre és az artériák egészségére. Amikor hosszú ideig ülünk, a vérkeringés lelassul, különösen a lábakban. Ennek oka, hogy az izmok ilyenkor nem húzódnak össze, így nem segítik a vér visszaáramlását a szív felé. A csökkent véráramlás miatt az artériák kevesebb olyan biológiai jelzést kapnak, amely segítené őket rugalmasnak és egészségesnek maradni. Idővel emiatt az erek kevésbé lesznek képesek megfelelően tágulni, és hajlamosabbá válhatnak a merevségre és a gyulladásra. A kutatások szerint már egy-két óra megszakítás nélküli ülés is mérhetően csökkentheti a véráramlást és az artériák működését. Egy másik kardiológus, Dr. Kevin Shah úgy fogalmaz: az artériák a test vízvezeték-rendszeréhez hasonlíthatók.

Kép
forrás: gettyimages

Amikor mozgunk, az izmok összehúzódnak, és segítik a vér visszaáramlását a szív felé. Ez javítja a keringést, és fokozza a nitrogén-oxid termelődését, amely segít megőrizni az erek rugalmasságát. Ha viszont órákon keresztül ülünk, az artériák egyre inkább merev csövekként viselkednek a rugalmas erek helyett. A kevésbé rugalmas artériák ráadásul nagyobb terhelést rónak a szívre is. A szívnek ilyenkor nagyobb nyomással kell pumpálnia a vért, hogy az eljusson a test minden részébe. Ez a folyamatos többletterhelés idővel kimerítheti a szívizmot, és csökkentheti annak hatékonyságát.

Ha kíváncsi vagy, mely ételektől intenek óva a kardiológusok, akkor kattints a galériára!

