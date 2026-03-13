Életmód
A kardiológusok figyelmeztetnek: ez a mindennapi szokás súlyosan károsítja az artériákat
Forrás: gettyimages
12 film gyerekkorunkból, amit ma már nem is engednének bemutatni
Az alábbi filmek nem mennének át a rostán 2026-ban.
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Napi horoszkóp március 12.: a Szüzeknek érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Nyilasokat pozitív hozzáállásuk segíti
A hét második fele is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
8 étel, amely növelheti a rák kockázatát – a szakértők szerint több is ott lehet a konyhádban
Még nagyobb a kockázat, ha minden nap fogyasztod őket...
Te is Carolyn Bessette Kennedy megszállottja lettél? Így másold le a stílusát egyszerűen
Most mindenki odáig van CBK 90-es évekbeli, minimalista szettjeiért.
Napi horoszkóp március 11.: a Bikákban megérik a váltás gondolata, a Mérlegek a szokásosnál nagyobb felelősséget kapnak a nyakukba
Az előtted álló nap is számos izgalmat ígér, mindenképp érdemes tehát néhány percet a keddi horoszkópodra szánnod!
Mutasd, hogy vezetsz, megmondom, milyen ember vagy!
Mitől függ, hogy milyen teljesítményt nyújtunk a forgalomban? A vezetési stílusra milyen mértékben hat a személyiség? Mi az oka annak, ha valaki a munkahelyén, vagy otthon ma született bárány, a volán mögött azonban agresszív oroszlánná változik? Cikkünkben többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ.
Úgy érezzük, ha a szívünk dobog, nincs mellkasi fájdalmunk, akkor minden rendben van. A valóság azonban ennél jóval összetettebb, hiszen a szív működése szorosan összefügg az artériák állapotával, amelyek nélkül a szív sem tudná ellátni a feladatát.
Az artériák a szív életvonalai, ezért működésük megértése az első lépés ahhoz, hogy meg tudjuk védeni őket.- magyarázza Dr. Nadim Geloo kardiológus.
A szakember szerint bár a szív pumpálja a vért az egész testbe, ő maga is folyamatos oxigén- és tápanyagellátásra szorul. Ezt a szív felszínén futó koszorúerek biztosítják. Az egészséges artériák szélesek, rugalmasak és sima felszínűek. Ennek köszönhetően a vér szabadon és hatékonyan tud áramlani bennük, így az oxigén és a tápanyagok eljutnak a test minden pontjára, beleértve a szívizmot is. A szívizom ugyanis folyamatos, oxigéndús véráramlásra támaszkodik ahhoz, hogy megfelelően működjön és hatékonyan pumpáljon. Amikor azonban a koszorúerek beszűkülnek, merevvé válnak vagy akár teljesen elzáródnak, a szívizom nem jut elegendő oxigénhez. Ez az oxigénhiány jelentősen rontja a szív pumpafunkcióját, és súlyos következményekhez vezethet. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy akár kisebb elzáródások is növelhetik a szívinfarktus vagy a stroke kockázatát. Bár ez ijesztően hangozhat, a jó hír az, hogy a mindennapi szokások megváltoztatásával sokat tehetünk az artériák védelméért.
Ez a mindennapi szokás károsíthatja leginkább az artériákat
A kardiológusok szerint van egy hétköznapi szokás, amelyről sokan nem is gondolnák, mennyire ártalmas: a hosszan tartó ülés. Dr. Neil D. Shah kardiológus szerint a tartós ülőmunka komoly hatással lehet a vérkeringésre és az artériák egészségére. Amikor hosszú ideig ülünk, a vérkeringés lelassul, különösen a lábakban. Ennek oka, hogy az izmok ilyenkor nem húzódnak össze, így nem segítik a vér visszaáramlását a szív felé. A csökkent véráramlás miatt az artériák kevesebb olyan biológiai jelzést kapnak, amely segítené őket rugalmasnak és egészségesnek maradni. Idővel emiatt az erek kevésbé lesznek képesek megfelelően tágulni, és hajlamosabbá válhatnak a merevségre és a gyulladásra. A kutatások szerint már egy-két óra megszakítás nélküli ülés is mérhetően csökkentheti a véráramlást és az artériák működését. Egy másik kardiológus, Dr. Kevin Shah úgy fogalmaz: az artériák a test vízvezeték-rendszeréhez hasonlíthatók.
Amikor mozgunk, az izmok összehúzódnak, és segítik a vér visszaáramlását a szív felé. Ez javítja a keringést, és fokozza a nitrogén-oxid termelődését, amely segít megőrizni az erek rugalmasságát. Ha viszont órákon keresztül ülünk, az artériák egyre inkább merev csövekként viselkednek a rugalmas erek helyett. A kevésbé rugalmas artériák ráadásul nagyobb terhelést rónak a szívre is. A szívnek ilyenkor nagyobb nyomással kell pumpálnia a vért, hogy az eljusson a test minden részébe. Ez a folyamatos többletterhelés idővel kimerítheti a szívizmot, és csökkentheti annak hatékonyságát.
Ha kíváncsi vagy, mely ételektől intenek óva a kardiológusok, akkor kattints a galériára!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Napi horoszkóp március 13.: a Szüzek felvállalhatják a véleményüket, a Nyilasok céltudatosságukkal mutatnak példát
A hét utolsó munkanapján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
A numerológia szerint ez a 10-én született emberek 4 legkülönlegesebb jellemvonása
A számmisztika szerint egyáltalán nem mindegy, hogy ki melyik napon született, mert minden dátum sajátos energiát, mélyebb jelentést és különleges személyiségjegyeket hordoz.
10 színész, aki nagyon meg akart kaparintani egy szerepet, de a célegyenesben elbukott
Hollywoodban nagyon keveseknek van bérelt helye a színészek között, listánk alanyai pedig ezt első kézből tapasztalhatták meg.
8 könyv, ami akkora fordulattal ér véget, napokig nem térsz magadhoz
Ezeknek a végét biztosan nem találod ki előre!
6 meglepő ok, ami miatt pattanások alakulhatnak ki az arcbőrödön
A kevesebb néha, több, ez sokszor kiderült már, de mit tehetsz még a szép bőrért cserébe?
Te is Carolyn Bessette Kennedy megszállottja lettél? Így másold le a stílusát egyszerűen
Most mindenki odáig van CBK 90-es évekbeli, minimalista szettjeiért.