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A meglepő, de annál fájdalmasabb jel, hogy a barátnőd nagyon is toxikus

#Barátság
#jel
#mérgező
#toxikus
#toxikus barátság
Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 6. 14:58

Forrás: © Disney

Hazudj! (Tell Me Lies)
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Ha csak ketten vagytok, a BFF-ed kedves és figyelmes, mások előtt viszont mintha teljesen más ember lenne? Ez sokat elárulhat a barátságotokról…

Amikor ketten vagytok, órákon át tudtok beszélgetni a legjobb barátnőddel, meghallgat, és úgy érzed, igazán közel álltok egymáshoz. Aztán megérkezik a társaság többi tagja, és valami megváltozik: félbeszakít, alig reagál arra, amit mondasz, vagy éppen belőled csinál viccet mások előtt. Te pedig egyre csak keresed benne azt a barátnődet, aki néhány órával korábban még teljesen máshogy viselkedett veled.

A mérgező barátság egyik kevésbé, de annál fájdalmasabb feltűnő jele éppen ez a kettősség lehet. És igen, ezt hajlamosak vagyunk elintézni annyival, hogy társaságban mindenki kicsit más, vagy biztosan nem akart megbántani minket a BFF-ünk. Ha azonban rendszeresen azt érzed, hogy mások jelenlétében hirtelen kevésbé leszel fontos neki, érdemes őszintén szembenézned azzal, mi történik köztetek.

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Nem minden barátság tesz jót neked: Ezekre figyelj a barátnőd viselkedésében, hogy felismerd, ha mérgező a személye!

Kettesben fontos vagy, társaságban már kevésbé?

Különösen beszédes lehet, ha valaki négyszemközt melegszívű és figyelmes, csoportban viszont félbeszakítja, figyelmen kívül hagyja vagy rendszeresen ugratja a barátját. Ilyenkor nem egyszerűen arról van szó, hogy nagyobb társaságban kevesebb figyelem jut rád. A fájó különbség az, hogy megváltozik a veled szembeni hozzáállása: amit kettesben érdeklődéssel hallgatott, azt mások előtt ignorálja, vagy egy bizalmasan megosztott történetedet használja fel egy poénhoz.

Ettől könnyen bizonytalanná válhatsz, hiszen nem tudod, melyik oldalával találkozol legközelebb. A jó pillanatok miatt megkérdőjelezed a rossz élményeket, a rosszak miatt pedig már a következő találkozó előtt feszengeni kezdesz. Egy barátságban természetesen senki sem viselkedik mindig tökéletesen, de szükséged van annyi következetességre, hogy tudd: a másik akkor is tisztelettel bánik veled, amikor közönsége van.

Nem ünnepelheted vele a sikereidet?

Ez a kettősség a folyamatosan versengő barátnő viselkedésében is megjelenhet. Amíg megszokott mederben halad az életed, minden rendben van köztetek, amikor viszont előléptetnek, új kapcsolatod lesz, vagy összejön egy régóta vágyott lehetőség, furcsán megváltozik a hangulat. Lelkesedés helyett kínos csendet kapsz, gyors témaváltást, esetleg egy megjegyzést, amitől máris kisebbnek érzed az eredményedet. Egy idő után azon kaphatod magad, hogy óvatosan adagolod neki a jó híreket, vagy előre hozzáteszed: „Persze azért nem olyan nagy dolog.”

Az ilyen versengés mögött irigység és bizonytalanság is állhat. Neked azonban elsősorban azt érdemes megfigyelned, hogyan hat rád a viselkedése: Szabadon örülhetsz mellette, vagy folyton tompítanod kell a lelkesedésedet? Egy támogató barátságban a sikereidnek is jut hely, és nem kell attól tartanod, hogy minden jó híreddel kellemetlen helyzetbe hozod a másikat.

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Mindig te vagy a poén tárgya?

A társaság előtti odaszúrásokat különösen nehéz kezelni, ha a barátnőd arra hivatkozik, hogy „csak viccelt”. Tesz egy megjegyzést a ruhádra, előhozza egy kínos randitörténetedet, vagy úgy beszél egy bizonytalanságodról, mintha az mindenki számára szabad téma lenne. Amikor jelzed, hogy ez rosszul esett, azt válaszolja, hogy túl komolyan veszed, vagy egyáltalán nem lehet veled viccelni. A beszélgetés végére már te magyarázkodsz, miközben a te megbántásoddal senki sem foglalkozik.

A közös ugratás akkor működik, ha te is jól érzed magad benne, és a másik meghallja, amikor valamivel túl messzire megy. Ha rendszeresen rossz érzéssel indulsz haza, utólag elemzed a mondatait, vagy egyre kevesebbet mersz megosztani magadról, érdemes komolyan venned ezt a mintát. Különösen akkor, ha már többször elmondtad, mi bánt, ő pedig továbbra is ugyanúgy viselkedik.

Jut neked hely a barátságotokban?

A mérgező dinamika másik formája, amikor szinte minden a barátnőd körül forog. Ha neki van szüksége tanácsra, vigasztalásra vagy segítségre, azonnal megtalál, a te történeteidről viszont gyorsan visszakanyarodik a saját életére. Figyeld meg, ki kezdeményezi a beszélgetéseket, szervezi a találkozókat, és emlékszik a másik fontos eseményeire. A kölcsönösségnek nem kell minden héten tökéletesen kiegyenlítettnek lennie, de ha hosszú ideje kizárólag te tartod életben a kapcsolatot, az már figyelmet érdemel.

Az is sokat elmondhat, mi történik, amikor nem alkalmazkodsz automatikusan. Elfogadja, hogy most nem érsz rá, vagy bűntudatot kelt benned? Meghallgatja a sérelmedet, vagy rögtön a saját megbántottságáról kezd beszélni? Ezekből a reakciókból jobban megértheted a kapcsolatotokat, mint abból, hogy mennyire kedves akkor, amikor minden az elképzelései szerint alakul.

Mit tehetsz, ha ismerős a helyzet?

Egy bántó megjegyzés esetén maradj higgadt és kérdezz vissza: „Ezt pontosan hogy érted?” Ha pedig szeretnél beszélni vele a kettősségről, hozz fel konkrét példát: „Amikor tegnap a többiek előtt félbeszakítottál, és kinevetted, amit meséltem, az rosszul esett.” Így világossá teszed, milyen viselkedés érintett rosszul. Ezután érdemes figyelned arra is, hogy a válaszát követi-e változás – amennyiben nem, érdemes elgondolkoznod azon, hogy szigorúbb határokat húzz magad köré, esetleg megszakítsd vele a kapcsolatot.

Mutatjuk a legtoxikusabb barátságokat a filmekből, amelyeket régen ikonusnak tarottunk!

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Ikonikus filmes barátságok, amelyek utólag hihetetlenül toxikusak

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