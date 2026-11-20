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Forrás: Danny Feld/NBCU Photo Bank/Getty Images
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Képzeld el, hogy a péntek esti program egy vacsorával indul az egyik barátodnál, aztán olyan jól érzed magad, hogy fel sem merül, hová menjetek tovább. Valaki hoz egy sütit, más átveszi a DJ szerepét egy menő playlisttel, és mire előkerül a desszert, végre a csoportchat három hete félbehagyott sztorijait is sikerül befejezni.
Mert abban a korban, amikor már egy gyors kávézást is három héten keresztül próbáljátok leszervezni, jó érzés kijelölni egy estét arra, hogy végre lelassíthatsz és együtt vacsorázhass azokkal, akikkel év közben többnyire hangüzenetben tartod a kapcsolatot. Ez a Friendsgiving, amit nektek is azonnal be kell iktatnotok a programotokba!
Mi az a Friendsgiving, és miért szeretik ennyire a fiatalok?
A Friendsgiving az angol friend és Thanksgiving, vagyis a barát és a hálaadás szavakból áll össze. Az Egyesült Államokban így hívják azt a baráti vacsorát, amit a novemberi hálaadás környékén tartanak. Ha erről rögtön Monica nappalija ugrik be a Jóbarátokból, az nem meglepő: a sorozat hálaadásos epizódjai pont ezt a hangulatot hozzák, maga a kifejezés viszont 2020-ban került be a Merriam-Webster szótárába.
Egy magyar Friendsgiving simán indulhat egy pizzával is!
A baráti hálaadás egyik legjobb része, hogy a menü összeállítása közös feladat. Az amerikai potluck kifejezés itthon nagyjából azt jelenti, hogy mindenki hozzátesz valamit a kínálathoz. Ha nálad lesz a vacsora, akár rendelhetsz is például pizzát, a többiek pedig összedobhatnak mellé egy salátát, és pár cupcake-et – de a csoportchatben azért azt érdemes előre egyeztetni, ki mit hoz magával, és van-e valakinek olyan ételallergiája vagy igénye, amire figyelni kell. Úgyhogy mielőtt beindulna a decemberi hajrá a céges karácsonnyal, az ajándékvadászattal és a családi ebédekkel, egy november végi Friendsgiving szuper alkalom arra, hogy előtte még lazítsatok egy kicsit – a legjobb barátaiddal együtt.
Apropó Jóbarátok! Kíváncsi vagy, melyik karakter lennél a sorozatból a csillagjegyed szerint?
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