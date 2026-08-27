Ez a 3 csillagjegy képes a legkönnyebben összetörni a szívedet

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Forrás: Unsplash
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A tarot és az asztrológia sokkal szorosabban kapcsolódik egymáshoz, mint hinnéd: minden csillagjegyhez tartozik egy nagy arkánum, amely meglepően pontosan tükrözi annak legfontosabb tulajdonságait.
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Egyes emberek olyan intenzitással képesek belépni az életünkbe, hogy szinte észrevétlenül válunk függővé a jelenlétüktől. Ha pedig egyszer úgy döntenek, hogy menni akarnak, hatalmas űrt hagyhatnak maguk után. Az asztrológia szerint három csillagjegynél különösen nagy az esély arra, hogy felejthetetlen, és időnként fájdalmas szerelmi történetet élünk át velük. A következő válogatásban most erről a három zodiákusról rántjuk le a leplet. Így, ha valamelyikkel összehozott az élet, jobb, ha átgondolod megéri a kockázat.
Lássuk!
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A hét második felében is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
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Legutóbb Scarlett Johansson és Jonathan Bailey élete került veszélybe a dinoszauruszok miatt a Jurassic World: Újjászületés filmben, az InterCom forgalmazásában augusztus 13-án debütáló túlélősztoriban pedig Anne Hathaway, illetve Ewan McGregor menekülnek az őslények elől.
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Elvarázsolják a nézőket: az Erkel Színház Wicked előadását azonnal fel kell venned a bakancslistádra!
Hatalmas sikerrel debütált az Erkel Színház Wicked előadása, melynek szabadtéri világpremierjét hat telt házas estén, 24 ezer néző előtt mutatta be a musicalszínház Szegeden. Az előadást télen már az Erkel közönsége is láthatja Budapesten.
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Egyáltalán miért olyan gyakori, hogy sokan olyan párt választanak, aki nagyon is hasonlít valamelyik szülőjükre?