Évekig eltartottam egy férfit, és észre sem vettem

Amikor visszagondolok rá, nem egy konkrét pillanat jut eszembe, hanem egy érzés. Az, hogy valami lassan, szinte észrevétlenül csúszik ki a kezemből, miközben én még mindig azt hiszem, hogy kontroll alatt tartom. Mert amikor megismertem, nem egy ilyen történet elején álltam. Hanem egy kapcsolat elején. Legalábbis azt hittem. Volt benne valami, amit nehéz pontosan megfogalmazni. Teljesen visszafogott volt, pontosabban nem volt lehengerlő, inkább csendes és kissé bizonytalan. Az a típus, aki nem tölti be a teret, inkább hagyja, hogy körülötte történjenek a dolgok. Én meg pont az ellenkezője. Szerettem szervezni, előre gondolkodni, kézben tartani a dolgokat. Akkor még azt hittem, ez kiegészíti egymást. Ma már tudom, hogy inkább felborította az egyensúlyt.

Az első alkalommal, amikor én fizettem, még volt benne egy kis játékosság. Egy félmosoly, egy vállrándítás, hogy majd legközelebb. Nem volt kínos, inkább éreztem azt, hogy ezzel is kimutathatom, hogy számomra minden 50-50, úgyhogy belefért. Aztán mégis túlnőtt rajtam ez az egész. Egyszerűen csak elkezdtem én fizetni a vacsorákat, a programokat, az utazásokat. Először észrevétlenül, aztán már reflexből. Nem azért, mert kérte, hanem mert nem ajánlotta fel. És a kettő között akkor még nem láttam különbséget. Közben egyre több időt töltött nálam, ami nem volt gond, de az, hogy mindkettőnkre dupla annyi rezsit kezdtem fizetni és a hűtőt is ő zabálta fel, már egyre jobban zavart. A bevásárlásokat én intéztem, mert én jártam boltba. A számlákat én fizettem, mert az én nevemen volt minden. Ha elromlott valami, én hívtam szerelőt. Ha elfogyott a pénze, ami gyakran előfordult, én vettem meg helyette, amire szüksége volt. Nem kérte ki nyíltan, inkább csak ott volt az a helyzet, amit nekem kellett megoldanom. És én megoldottam. Mert szerettem. Vagy legalábbis azt hittem, hogy szeretem. És mert közben kialakult bennem egy szerep, amit nem vettem észre időben, az, aki tart. Voltak esték, amikor fáradtan estem haza, a fejemben még zakatolt a nap, a határidők, a számok, a feladatok. Beléptem a lakásba, és ő már ott volt. Néha a kanapén, néha a telefonnal a kezében, vagy mosolyogva lépett ki az ajtón egy újabb bulira tartva. És én automatikusan mentem tovább. Főzni, rendet rakni, intézni. Mintha egy láthatatlan lista futott volna bennem, amit csak én láttam.

Ami a legfurcsább, hogy nem éreztem magam azonnal kihasználva. Inkább csak egyre fáradtabbnak. Egyre kevesebbszer akartam beszélgetni és elkezdtem befordulni. Mintha háttérbe csúsztam volna egy történetben, ami elvileg rólam is szólt. Elkezdtem lemondani dolgokról. Egy utazás, amit régóta terveztem. Egy új ruha vagy barátnőkkel töltött este. Mindig volt egy ok, ami miatt végül nem lett belőle semmi. És ezek az okok valahogy mindig hozzá kapcsolódtak. A legnehezebb az volt, hogy közben folyamatosan magyaráztam magamnak a helyzetet. Hogy most nehéz neki. Hogy nem mindenki halad ugyanabban az ütemben. Hogy egy kapcsolatban természetes, ha néha az egyik többet ad. Csakhogy nálunk ez a néha lett az állandó. És én észre sem vettem, mikor tűnt el az egyensúly. Mikor lett abból, hogy támogatom őt, az, hogy én tartom fenn kettőnk életét. Mikor lett abból, hogy szeretem, az, hogy folyamatosan kompenzálok. A felismerés nem egy nagy jelenet volt. Nem volt veszekedés, ajtócsapkodás, dráma. Inkább egy egészen hétköznapi este. A konyhában ültem, előttem a számlák, a telefonomon az egyenlegem. Számoltam, újraszámoltam, próbáltam úgy kijönni a hónap végéig, hogy közben ne kelljen újabb kompromisszumokat kötnöm. Ő a másik szobában volt, valami videót nézett, nevetett, teljesen gondtalanul. És akkor hirtelen minden nagyon tiszta lett. Nem az fájt, hogy fizetek. Nem az, hogy többet adok. Hanem az, hogy ebben a kapcsolatban egyedül viselem a felelősséget. Hogy nincs mögöttem senki, aki tartana, ha elfáradok. Hogy miközben ketten élünk egy életet, valójában én élek kettőt.

És ami talán a legnehezebb volt: rájöttem, hogy ezt nem egyik napról a másikra történt. Hanem lépésről lépésre. És minden egyes lépésnél én is benne voltam. Nem húztam meg a határaimat. Nem mondtam ki időben, hogy ez így nem működik. Nem álltam bele abba, hogy nekem is jár a könnyebb oldal. Ő pedig belesimult ebbe. Sőt, még élvezte is. Amikor végül kiléptem ebből a kapcsolatból, nem volt benne megkönnyebbülés azonnal. Inkább egy furcsa üresség. Mintha hirtelen lekerült volna rólam valami súly, amit addig észre sem vettem, hogy cipelek. És csak utána kezdtem megérteni igazán, mi történt. Hogy nemcsak egy férfit tartottam el. Hanem egy dinamikát. Egy történetet, amiben én voltam az, aki mindig ad, mindig megért, mindig megold. És közben észrevétlenül elhagytam saját magamat. A legijesztőbb az egészben az, hogy ez mennyire könnyen megtörténik. Elég hozzá két ember, akik közül az egyik adni akar, a másik pedig elfogadni. És ha nincs határ, nincs egy pont, ahol megállsz, akkor egyszer csak azt veszed észre, hogy már nem egy kapcsolatban vagy. Hanem egy egyensúlytalan rendszerben, ahol a szeretet helyét átveszi a megszokás, majd a kiégés.

