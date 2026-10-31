"Évek óta nem randiztam, nem is akarok - De miért van ezen kiakadva szinte mindenki?"

„És találkoztál valami pasival?” Kérdezi az egyik barátnőm, miután nagyjából húsz perce mesélek arról, milyen volt a nyaralásom Spanyolországban. Mutattam képeket, elmondtam, hol ettem a legjobbat, és hogy egyszer vezetett túra közben hatalmas viharba kerültünk. Ő nevetett, kérdezett, aztán eljutottunk ide. Azért ismerkedem, ugye?

Nem, egyébként nem. És ezen a ponton rendszerint megváltozik a beszélgetés hangulata. Jön egy kis csend, egy óvatos mosoly, majd valamelyik megnyugtatásnak szánt mondat. „Jaj, majd úgyis akkor jön, amikor nem keresed.” Mintha ez valami szörnyűséges rossz hír lenne, ami miatt sajnálni kéne engem. Pedig én csak jól éreztem magam az utazáson. És előtte otthon is.

Miért nincs kedvem randizni? Esküszöm, nincs mögötte dráma

33 éves vagyok, dolgozom, vannak barátaim, hobbim, programjaim. Szeretek utazni, új helyeken enni, néha elmegyek edzeni, máskor hazamegyek, és örülök, hogy aznap már semmit nem kell csinálnom, csak Netflixezni. Van olyan hétvégém, amit napokra előre betáblázok, és olyan is, amikor szombat délelőtt még pizsamában talál a kajafutár. Elég átlagos élet, én történetesen szeretem.

És bizony évek óta(!) nem randizom. Előtte viszont randiztam eleget ahhoz, hogy egy időre biztosan elmenjen tőle a kedvem. Voltak beszélgetések, amelyekben egyetlen kérdés sem hangzott el felém, és olyan találkozók is, ahol már az első alkalommal nagy terveket szőtt a srác, hogy aztán másnap válaszra se méltasson. Meg olyan randik is, amelyeknek már a közepén azon gondolkodtam, mennyivel jobb lett volna otthon maradni.

Az appokon egy idő után már a saját bemutatkozásomat is untam. Igen, ezt dolgozom, igen, szeretek utazni, igen, jól telt a hétvégém. Néha napokig írogattunk valakivel, hogy aztán soha ne találkozzunk, máskor öt perc után érkezett egy olyan fényképes üzenet, amitől azonnal bezártam az egészet. Valószínűleg ezt egy nőnek sem kell részleteznem... Aztán elmentem bulizni, és ott meg valaki úgy gondolta, az ismerkedés legjobb nyitánya, ha szó nélkül mögém áll, és hozzám dörgölőzik.

Aztán egy este letöröltem az utolsó appot is. Nem azért, hogy én most aztán évekre elzárkózzak, csak meguntam. Aztán eltelt néhány hét, néhány hónap, és azt vettem észre, hogy nem hiányzik. Azóta sem éreztem késztetést arra, hogy újrakezdjem.

A „TÉNYLEG nem akarok randizni” miért nem elég válasz?!



Értem én, hogy a 80 éves nagymamám miért kérdezgeti. Neki fontos, hogy legyen mellettem valaki, más világ, nagyapám volt az első és egyetlen férfi az életében, neki ez volt a normális. Találkozunk, összeházasodunk, gyerekeket nevelünk. Sosem tudom igazán megnyugtatni, hiába mondom, hogy boldog vagyok. Ő elköszönéskor hozzáteszi: „De azért egy rendes fiú még kellene.”

A szomszéd néni a liftben érdeklődik, van-e már valakim. A régen látott ismerős két mondat után megkérdezi, mi újság a férfiakkal. A kisgyerekes barátnőm pedig egy közös vacsorán egyszer csak megjegyzi, hogy azért ne zárkózzak be. Éppen ott ülök vele egy étteremben, előző héten koncerten voltam, a következő hétvégére pedig utazást szervezek. Nem igazán tudom, ebből hol látszik a bezárkózás.

Ha azt mondanám, hogy keresek valakit, de nem találok, valószínűleg könnyebben haladnánk tovább. Akkor lehetne együtt bosszankodni a randikon, ajánlani egy új ismerkedős appot, esetleg előkeresni egy kolléga szingli unokatestvérének a fotóját. Azzal viszont, hogy jelenleg nem is szeretnék ismerkedni, mintha elvenném a beszélgetés megszokott folytatását. Úgyhogy megpróbálnak meggyőzni arról, hogy azért mégis kellene.

forrás: The Bold Type

Ha engem nem zavar mások döntése, az enyém felett miért kell ítélkezni?

Vannak barátnőim, akik férjhez mentek, vannak, akik gyereket nevelnek, és vannak, akik éppen lelkesen randiznak. Meghallgatom a történeteiket, örülök a jó híreiknek, és ha kérik, segítek kitalálni valami jó választ a pasi üzenetére. Nem gondolom, hogy rosszul döntöttek, csak mert az én napjaim máshogy néznek ki.

Eszembe sem jutna megkérdezni egy házasságban élő barátnőmtől, hogy biztos nem akar-e inkább egyedül lakni. Vagy figyelmeztetni arra, hogy egyszer még megbánhatja, amiért nem utazott többet a gyerekvállalás előtt. Elég durvának érezném. Ráadásul mit tudok én arról, hogy neki pontosan mitől jó az élete?

Hozzám mégis meglepően könnyen érkeznek hasonló megjegyzések. „Hidd el, rengeteg mindenből kimaradsz, ha nincs gyereked ám.” „Most még jó, de ha idős leszel, senki sem nyitja rád az ajtót.” Ezek után rendszerint nekem kellene bizonygatnom, hogy átgondoltam a saját életemet, miközben én eredetileg csak megérkeztem egy születésnapi ebédre.

És ezt minden hozzám hasonló, szingli csajszi nevében mondom

Lehet, hogy egyszer újra megjön a kedvem a randizáshoz. Lehet, hogy megismerek valakit, akivel szívesen találkozom másodszor is. Ezt most nem tudom, és nem is érzem úgy, hogy előre el kellene döntenem.

Azt tudom, hogy jelenleg nem szeretnék görcsösen ismerkedni, és jó lenne, ha ezt el lehetne fogadni anélkül, hogy bárki elkezdene lebeszélni róla. Nem kérek hozzá egyetértő tapsot, és senkitől nem várom, hogy kövesse a példámat. Azt viszont igen, hogy amikor elmondom, jól vagyok, ne az legyen az első reakció, hogy ez biztos nem igaz.

Legközelebb szívesen mesélek az utazásomról, a munkámról vagy arról, miért kezdtem bele egy új hobbiba. Tényleg van miről beszélgetnünk. És olyan jó lenne egyszer úgy befejezni a történetet, hogy utána senki nem kérdezi meg: „Na jó, de azért ismerkedsz, ugye?”

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