Ha van évszak, amikor érdemes vonatra szállni Európában, az az ősz. Mutatunk tíz különleges útvonalat, ahol már maga az utazás is felér egy úti céllal. Az őszi utazásoknak egészen más hangulatuk van. A nyári tömeg lassan eltűnik, a hőség helyét átveszik a kellemesebb nappalok, Európa tájai pedig néhány hétre elképesztő színekbe öltöznek. Ilyenkor egy vonatút sem pusztán arról szól, hogyan jutunk el A-ból B-be: az ablakon túl folyamatosan változó táj válik az utazás legjobb részévé. Ráadásul ehhez nem feltétlenül kell a híres luxusvonatok egyikére jegyet váltanunk. Európa hagyományos vasútvonalai között is találunk olyanokat, amelyek ősszel különösen látványosak. A Condé Nast Traveller friss válogatása alapján összegyűjtöttünk tízet, amelyeket már csak a kilátás miatt is érdemes egyszer végigutazni.

Olaszország és Svájc – Vigezzina–Centovalli

Kevés találóbb név létezik egy őszi vonatra, mint a „Foliage Train”, vagyis nagyjából „lombvonat”. A Vigezzina-Centovalli vasút az olaszországi Domodossolát köti össze a svájci Locarnóval, az út pedig körülbelül két órán át vezet a Vigezzo-völgyön és a Centovallin, vagyis a „száz völgy” vidékén keresztül. Ősszel a hegyoldalak sárga, narancssárga és vörös árnyalatokba borulnak, miközben apró települések és erdős völgyek váltják egymást az ablak előtt. Útközben Santa Maria Maggiore falujában is érdemes megállni.

Svájc – GoldenPass Belle Époque

Ha egyetlen vonatút erejéig szeretnénk úgy érezni magunkat, mintha visszacsöppentünk volna az utazás aranykorába, a Montreux és Zweisimmen között közlekedő GoldenPass Belle Époque nehezen felülmúlható választás. Az 1930-as évek hangulatát idéző kocsikból hatalmas ablakokon keresztül nézhetjük a svájci tájat. A nagyjából kétórás út a Pays-d’Enhaut vidékén vezet keresztül, miközben tavak, erdők, hegycsúcsok és alpesi települések követik egymást. Ősszel mindehhez az elszíneződő erdők adják a hátteret.

Görögország – Diakopto és Kalavryta között

Görögországról valószínűleg nem a vonatozás jut először eszünkbe, pedig a Peloponnészoszon található Odontotos fogaskerekű vasút Európa egyik különleges vasútvonala. A Diakopto és Kalavryta közötti, körülbelül egyórás út a Vouraikos folyót követve halad egy drámai szurdokon keresztül. Az út különlegessége, hogy rövid idő alatt a tengerparti tájból egészen más világba, Kalavryta hegyvidéki környezetébe érkezünk. Ősszel pedig Diakopto környékén még kellemesen meleg időt is kifoghatunk.

Franciaország – Strasbourg és Sélestat

Az ősz Franciaországban egyet jelent a szürettel, ezért ebben az időszakban különösen jó ötlet vonattal felfedezni Elzászt. A Strasbourgból Sélestat felé vezető vasútvonal szőlőültetvényeken és hangulatos településeken vezet keresztül. Molsheim, Obernai és Barr is megérhet egy megállót. A környék ráadásul a híres elzászi borút része, a szüreti időszakban pedig egymást követik a kisebb-nagyobb boros rendezvények.

Szerbia és Montenegró – Belgrádtól az Adriáig

Ez már nem egy rövid délutáni kiruccanás. A Belgrád és a montenegrói Bar között húzódó vasútvonal 476 kilométer hosszú, az utazás pedig körülbelül 11 órát vesz igénybe. Cserébe egészen elképesztő tájakon haladunk keresztül. A szerbiai domboktól a Dinári-hegység vad tájaiig folyamatosan változik a panoráma. A vasút 435 hídon vezet át, köztük a látványos Mala Rijeka viadukton, amely közel 200 méterrel magasodik a völgy fölé. Ha a kilátás miatt utazunk, érdemes nappali járatot választani. A Condé Nast Traveller szerint a 2026-os szezonális nappali vonat szeptember 30-ig közlekedik, de indulás előtt mindenképpen ellenőrizni kell az aktuális menetrendet.

Portugália – végig a Douro folyó mellett

A Porto és Pocinho között húzódó Linha do Douro önmagában is komoly érv lehet egy őszi portugál utazás mellett. A történelmi vasútvonal körülbelül 160 kilométer hosszú, és jelentős részén a Douro folyót követi. A teljes út nagyjából három óra húsz perc egy irányba, és 35 hídon halad keresztül. Ősszel a Douro-völgy szőlőültetvényei különösen szépek. Aki nem szeretne egy teljes napot vonaton tölteni, Pinhãónál is leszállhat, és összekötheti az utazást a környék borvidékének felfedezésével.

Norvégia – Flåm Railway

A norvég Flåm-vasút alig húsz kilométer hosszú, mégis rengeteg minden belefér az egyórás utazásba. Hegyek, völgyek, folyók és vízesések mellett halad el a vonat, így gyakorlatilag végig az ablakon szeretnénk majd kinézni. Az útvonal az év bármely szakában látványos, ősszel azonban a természet színei még drámaibbá teszik a norvég tájat. Ráadásul a vonatozást könnyű hosszabb kirándulássá alakítani: a környéken túrázni és kerékpározni is lehet.

Ausztria – Arlberg vasút

Ha nem szeretnénk egész nap vonatozni, de alpesi panorámára vágyunk, Ausztria adja az egyik legjobb lehetőséget. Az Innsbruck és Bludenz közötti Arlberg vasútvonal 136 kilométer hosszú, a közvetlen járatok pedig körülbelül egy óra 45 perc alatt teszik meg a távot. Ablakunk előtt alpesi falvak, folyók, meredek völgyek és hatalmas hegycsúcsok váltják egymást. Ősszel mindehhez az erdők színkavalkádja társul – ráadásul Innsbruckból könnyen továbbindulhatunk Svájc vagy akár Dél-Tirol felé is.

Németország – Kölnből Mainzba a Rajna mentén

Aki kastélyokra, szőlőültetvényekre és folyóparti panorámára vágyik, annak érdemes Németország felé vennie az irányt. A West Rhine Railway Kölnből indul, majd Bonn, Koblenz és Bingen érintésével érkezik Mainzba. A 185 kilométeres út nagyjából két óra, legszebb szakasza pedig a Rajna-szurdok környéke. A táj az UNESCO világörökség része, és közvetlenül a vonatból is megcsodálható. Ősszel, amikor a folyó fölötti domboldalak és szőlőültetvények aranyszínűvé válnak, még látványosabb az út.

Bulgária – a Balkán egyik rejtett vasúti csodája

Ha valami kevésbé ismertre vágyunk, ott a Rhodope Narrow Gauge Railway. A keskeny nyomtávú vasút Septemvrit köti össze Dobrinishtével, az egyirányú utazás körülbelül öt óráig tart. A vonat a Rila-, Pirin- és Rodope-hegység völgyein és szurdokain keresztül kanyarog, és Avramovónál eléri a Balkán legmagasabban fekvő vasútállomását is. Aki megszakítaná az utat, Velingradban érdemes leszállnia, amely Bulgária egyik legismertebb termálfürdős úti célja.