Ettől szenved most minden milleniál: az anyagi helyzetüket érinti

Képzeld el, hogy van egy biztos állásod, minden hónapban kényelmesen ki tudod fizetni a számláidat, sőt még félretenni is sikerül, mégis gyomorgörcsöd támad, amikor megveszel magadnak egy új cipőt, vagy beülsz a barátnőiddel bruncholni. Ismerős? Akkor könnyen lehet, hogy téged is érint egy olyan jelenség, amelyről az utóbbi időben egyre többet beszélnek a pénzügyi szakértők.

A money dysmorphia, vagyis a pénzügyi helyzetünkről alkotott torz kép tulajdonképpen azt jelenti, hogy egészen másként érzékeljük az anyagi lehetőségeinket, mint amilyenek azok valójában. Nem feltétlenül arról van szó, hogy nincs elég pénzünk, hanem arról, hogy folyamatosan úgy érezzük, le vagyunk maradva másokhoz képest, és bármelyik pillanatban elveszíthetjük a biztonságunkat. Ez pedig nemcsak a hangulatunkra, hanem a mindennapi döntéseinkre is komoly hatással lehet.

Mi az a money dysmorphia, és miért érint ennyi fiatalt?

A jelenség lényege, hogy valaki nem tudja reálisan megítélni a saját pénzügyi helyzetét. Lindsay Bryan-Podvin pénzügyi terapeuta, a The Financial Anxiety Solution című könyv szerzője szerint különösen gyakori, hogy valaki objektíven nézve megfelelő jövedelemmel rendelkezik, mégis úgy viselkedik, mintha folyamatos anyagi veszély fenyegetné.

Gondolj például arra a barátnődre, aki hiába keres jól, sosem hajlandó beülni veletek kávézni, mert úgy érzi, hogy egyetlen latte is túl nagy kiadás. Vagy arra, aki már jelentős összeget félretett a gyereke taníttatására, mégis éjszakánként azon szorong, hogy biztosan nem lesz elég. A szakértő szerint ezekben az esetekben nem egyszerű takarékosságról beszélünk, hanem arról, hogy az illető szinte minden egyes elköltött forint miatt lelkiismeret-furdalást érez, még akkor is, ha valójában megengedhetné magának az adott kiadást.

És hogy mennyire elterjedt mindez? Egy 2024 januárjában közzétett, 1006 amerikai felnőtt megkérdezésén alapuló kutatása szerint a Z generáció tagjainak 43 százaléka, a milleniáloknak pedig 41 százaléka számolt be a money dysmorphiához kapcsolódó tapasztalatokról. Összehasonlításképpen az X generáció esetében ez az arány mindössze 25 százalék volt. Vagyis a fiatalabb generációk körében különösen gyakori, hogy az emberek anyagi helyzetről alkotott képe és a valóság nincs teljesen összhangban.

De miért pont a milleniálok aggódnak ennyire a pénz miatt?

Ha belegondolunk, a milleniál generáció tagjai pénzügyi szempontból meglehetősen bizonytalan időszakokban váltak felnőtté. Sokan közülük éppen a 2008-as gazdasági világválság környékén kezdtek dolgozni, később pedig a koronavírus-járvány, az infláció és az ingatlanárak emelkedése nehezítette meg a hosszú távú tervezést. Mindez természetesen nyomot hagyhatott abban, hogyan gondolkodnak a pénzről, még akkor is, ha időközben sikerült stabil egzisztenciát kialakítaniuk. A szakértő szerint a pénzügyi bizonytalanság ráadásul nem kizárólag a saját tapasztalatainkból eredhet. Elég látni, hogy valaki a környezetünkben elveszíti az állását, komoly egészségügyi kiadásokkal szembesül, vagy éppen kénytelen feladni a karrierjét a gyermekgondozás költségei miatt. Ezek a történetek mind hozzájárulhatnak ahhoz az érzéshez, hogy bármikor történhet valami, ami egyik napról a másikra felboríthatja az életünket. És akkor még nem is beszéltünk a közösségi médiáról. Az Instagramon és a TikTokon egyszerre találkozhatunk a luxusnyaralásukat dokumentáló influenszerekkel, a húszas éveikben lakást vásárló fiatalokkal és azokkal a pénzügyi tartalomgyártókkal, akik szerint egy drágább táska vagy egy hétvégi brunch már önmagában is felelőtlen döntés. Nem csoda, ha egy idő után úgy érezzük, hogy bármit csinálunk, valamit biztosan rosszul csinálunk. Ráadásul a pénzügyi szorongás könnyen összekapcsolódhat az önértékelésünkkel is. Ha folyamatosan mások eredményeihez mérjük magunkat, hajlamosak lehetünk azt hinni, hogy nem tartunk ott az életben, ahol a korunk alapján már tartanunk kellene. Pedig attól, hogy valaki harmincévesen még nem vásárolt saját lakást, vagy nem rendelkezik többmilliós megtakarítással, egyáltalán nem jelenti azt, hogy kudarcot vallott.

Amikor már egy apró vásárlás is bűntudatot okoz

A money dysmorphia egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy nem feltétlenül tudatos döntésekből ered. Sokszor olyan gondolkodási minták irányítják a pénzköltési szokásainkat, amelyek évekkel, sőt évtizedekkel korábban alakultak ki. Lindsay Bryan-Podvin ezt a jelenséget a pszichológiában használt heurisztikákhoz, vagyis mentális rövidítésekhez köti. Ezek segítenek abban, hogy ne kelljen minden egyes hétköznapi döntést teljesen újragondolnunk. Ha például a húszas éveink elején valóban minden forint számított, könnyen kialakulhatott bennünk az a szabály, hogy a kávézókban vásárolt ital teljesen felesleges luxus, amit jobb elkerülni. Csakhogy lehet, hogy azóta eltelt tíz-tizenöt év, a fizetésünk jelentősen emelkedett, és már egyáltalán nem jelentene problémát, ha időnként megengednénk magunknak egy finom kávét. A régi beidegződés viszont továbbra is velünk maradhat, és ugyanazt a szorongást válthatja ki, mint akkor, amikor valóban szűkös költségvetésből éltünk. Ez hosszú távon oda vezethet, hogy nemcsak a nagyobb vásárlásokat halogatjuk, hanem olyan élményekről is lemondunk, amelyek valójában beleférnének az anyagi lehetőségeinkbe. Sőt, a torz pénzügyi önkép akár az ellenkező irányba is hathat: egyesek a másokhoz való felzárkózás érdekében túlköltekezhetnek, míg mások annyira félnek a jövőtől, hogy szinte kényszeresen halmozzák a megtakarításaikat.

Hogyan szabadulhatsz meg az állandó pénzügyi szorongástól?

Az első és talán legfontosabb lépés, hogy megpróbáld felismerni, mikor hozol valóban tudatos pénzügyi döntést, és mikor irányít egyszerűen a félelem. Tegyük fel, hogy a barátnőid meghívnak egy közös programra, amit egyébként nagyon élveznél, te viszont automatikusan nemet mondasz. Ilyenkor érdemes végiggondolnod, hogy tényleg nem fér bele a költségvetésedbe, vagy csupán rossz érzéssel tölt el, hogy pénzt kellene költened valamire, ami nem feltétlenül szükséges.

A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes megtanulnunk elfogadni az apró pénzügyi hibákat. Lehet, hogy hónapok óta nézegetsz egy cipőt, amelyre egyébként lenne pénzed, mégsem mered megvenni, mert attól tartasz, hogy később megbánod. Pedig attól, hogy egy vásárlás nem válik életed legjobb döntésévé, még nem történik katasztrófa. Ha például a cipő kényelmetlennek bizonyul, utánanézhetsz, visszaküldhető-e, ahelyett, hogy egyetlen rossz döntéstől tartanál hónapokon keresztül. Persze mindez nem azt jelenti, hogy ész nélkül kellene költekezned. Éppen ellenkezőleg: a cél az, hogy pontosan tisztában legyél a bevételeiddel, a rendszeres kiadásaiddal és a megtakarításaiddal. Ha tudod, mennyit kell félretenned a fontos céljaidra, sokkal könnyebben meghatározhatod azt az összeget is, amelyet nyugodt szívvel elkölthetsz a saját örömödre.

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