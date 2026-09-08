Életmód
Éttermi dolgozók felfedték, mi az, amit sosem rendelnének egy étteremből
Forrás: gettyimages
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Olyan dolgokat lát a kulisszák mögött, amelyekre vendégként talán soha nem gondolnánk. Éttermi dolgozók mesélték el, melyek azok az ételek és italok, amelyeket saját tapasztalataik miatt már biztosan nem rendelnének. Fontos, hogy ezek egyéni beszámolók, nem pedig minden étteremre érvényes állítások.
1. Levesek
„Soha nem rendelek levest, kivéve, ha olyan étteremben vagyok, amely kifejezetten arról ismert, hogy maga készíti. Sokkal szívesebben költöm a pénzem valamire, amiről tudom, hogy valóban frissen készült.”
2. Saláták
„Nem szívesen eszem olyan leveles zöldséget, amit nem én mostam meg. Miután dolgoztam vendéglátásban, egyszerűen jobban érzem magam, ha tudom, pontosan hogyan tisztították meg.”
3. Tintahal és garnélarák
„Évekig nekem kellett tisztítanom és előkészítenem a fagyasztott tintahalat és garnélarákot. Annyit csináltam, hogy egy életre elment tőle a kedvem. Étteremben biztosan nem rendelek ilyesmit.”
4. Filet mignon
„Szerintem a filet mignon elképesztően túlértékelt. Drága, miközben vannak sokkal karakteresebb, ízesebb húsrészek. Nagy adag wagyut sem rendelnék – egy pont után számomra egyszerűen túl zsíros.”
5. Jól átsütött steak
„Én nem kérnék well-done steaket. Láttam és hallottam már olyan konyhai gyakorlatról, hogy a kevésbé szép húsdarabokat inkább azokhoz a rendelésekhez tették félre, amelyeket teljesen át kellett sütni.”
6. Sushi egy üres étteremben
„Ha besétálok egy sushiétterembe, és szinte teljesen üres, inkább továbbmegyek. Nyers halnál nekem különösen fontos, hogy nagy legyen a forgalom és gyorsan cserélődjön az alapanyag.”
7. Csípős tonhalas sushi
„Spicy tuna rollt nem rendelek. Inkább egyszerű tonhalas sushit választok, mert ott nincs egy erős szósz, ami esetleg elfedheti az alapanyag valódi ízét és minőségét.”
8. Eggs Benedict
„Én kihagyom az Eggs Benedictet, főleg, ha nem ismerem jól az éttermet. A hollandi mártás kényes dolog, ezért csak olyan helyen enném meg, ahol teljesen megbízom a konyhában.”
9. Svédasztalos ételek
„Én már nem eszem büféből. Láttam vendéget puszta kézzel belenyúlni az ételbe, láttam ugyanazt a szedőeszközt több különböző fogáshoz használni, és olyat is, hogy valaki megnyalta a közös eszközt. Nekem ennyi elég volt.”
10. Kagyló
„Rengeteg kagylót tisztítottam már, és még egy frissen érkezett adagban is találhatunk olyat, amit ki kell dobni. Tudom, mennyire fontos a megfelelő ellenőrzés és tárolás, ezért én inkább nem rendelek kagylót étteremben.”
11. Citrom az italban
„Nem kérek citromot az italomba. Felszolgálóként láttam, hány különböző dolgot érintünk meg munka közben, és nem szeretném, ha ezek után valaki ugyanazzal a kézzel nyúlna ahhoz a citromhoz, ami aztán belekerül a poharamba.”
12. Rizotto
„Szakácsként én biztosan nem rendelek rizottót. Egy zsúfolt estén macerás elkészíteni, és azt is pontosan tudom, mennyi vaj kerülhet bele. Sokkal több, mint amennyit a legtöbb vendég elképzel.”
13. Nachos és quesadilla
„Nem fizetek egy étteremben egy rakás pénzt tortilla chipsért olvasztott sajttal. Ugyanez igaz a quesadillára is. Otthon néhány perc alatt elkészítem a töredékéből.”
14. Homár
„Homárt csak olyan helyen rendelek, amely tényleg tengeri ételekre specializálódott. Ha egy étlapon alig van seafood, de valahol ott lapul egy homár, inkább nem kockáztatok.”
15. Az ingyenes kenyér
„Dolgoztam olyan étteremben, ahol előfordult, hogy az egyik asztalnál megmaradt, érintetlennek tűnő kenyeret később egy másik vendégnek vitték ki. Mióta ezt láttam, egészen másként nézek az asztalra automatikusan kihelyezett kenyérkosárra.”
16. Grillezett sajtos szendvics
„Soha nem rendelek grillezett sajtos szendvicset étteremben. Nem azért, mert bármi baj lenne vele, hanem mert otthon finomabbat készítek, ráadásul sokkal olcsóbban.”
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