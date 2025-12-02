Életmód
Csendes várakozás! – Érkezik az Otthonok&Megoldások magazin ünnepi száma
24 romantikus karácsonyi film, amit meg kell nézned december 24-ig
Az biztos, hogy találsz köztük bőven olyat, amit még sosem láttál - és olyat is, amit már igen, de meg akarod nézni újra.
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
4 csillagjegy, akire rátalál az igaz szerelem decemberben
Az év utolsó hónapja mindig különös hangulatot hordoz. Pláne ennek a négy csillagjegynek, akire rátalál a szerelem.
7 sztár, aki nem volt hajlandó lefogyni csak azért, mert a karrierje megkívánta
Ők azok, akik nemet mondtak a producerek és ügynökök utasítására, és hittek magukban. Az eredmény jól látható!
7 sztárpár, akik nyitott kapcsolatban éltek, és ennek nagyon csúnya vége lett
A nyitott kapcsolatok Hollywoodban sokáig menőnek tűntek.
Ilyen lett idén Melania Trump karácsonyi díszítése a Fehér Házban
Megérkeztek az első fotók a Fehér Ház 2025-ös ünnepi dekorációjáról, melyeket Melania Trump hagyott jóvá. Neked hogy tetszik?
Havi horoszkóp december: az Oroszlánok fontos megbízást kapnak, a Vízöntők igyekeznek valakivel megtalálni a közös hangot
Elérkezett az év utolsó hónapja, mely nem kevésbé lesz izgalmas, mint az előtte lévők, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a havi horoszkópot, hiszen számos váratlan fordulat lehet ugyanis, amely meghatározza az eseményeket számodra!
Amikor bekapcsoljuk az első fényfüzért, rögtön érezzük: közeleg az év legmeghittebb időszaka. Ilyenkor minden apró részlet számít – egy hangulatos lámpa, egy új párna vagy egy friss koszorú a falon. Ötleteinkkel segítünk, hogy otthonod a télben is életre keljen: természetes anyagok, lágy színek és rengeteg fény teremti meg azt a kuckót, ahová minden nap öröm hazatérni.
Csendes várakozás
Látogass el velünk egy csodás hegyi faházba a budai agglomerációban, ahol már javában készülnek az ünnepre! Mutatjuk a tél legszebb dekortrendjeit, a 2026-ból előretekintő színinspirációkat, és persze azt is, hogyan lehet a kertben is meghitt a hangulat – még a leghidegebb estéken is, egy lobogó tűz mellett. Fenntartható karácsonyi tippek, otthonmeleg világítás, nagyvárosi menedékek és még sok-sok inspiráció vár — mert az ünnep ott kezdődik, ahol jól érezzük magunkat.
BELelapozok
Élvezd ki te is a digitális kiadvány kényelmét! Vásárold meg a lapot még ma IDE kattintva könnyen és egyszerűen, mindössze 595 Ft-ért, és vidd magaddal mindenhová. Lapozgasd a vonaton, a boltban, sorban állás közben vagy épp a teraszon üldögélve, a napsugarakban fürdőzve.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
7 luxus ihletésű ünnepi meglepetés, ha igazán emlékezetes ajándékot adnál
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Divat
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Ezt a 2 csizmát Katalin hercegné többé nem viseli: helyette ezeket imádja most
A hercegné két egykor imádott csizmáját már jó ideje nem viseli.
Hivatalosan is itt a tél! Így öltöznek most azok a nők, akik igazán divatosak - Te köztük vagy?
Így maradj divatos a téli hónapokban is!
Ilyen lett idén Melania Trump karácsonyi díszítése a Fehér Házban
Megérkeztek az első fotók a Fehér Ház 2025-ös ünnepi dekorációjáról, melyeket Melania Trump hagyott jóvá. Neked hogy tetszik?
10 érdekesség, amit csak kevesen tudnak a Stranger Thingsről
A Stranger Things nem egyszerű sorozat, hanem szó szerint generációs élmény.
7 sztár, aki nem volt hajlandó lefogyni csak azért, mert a karrierje megkívánta
Ők azok, akik nemet mondtak a producerek és ügynökök utasítására, és hittek magukban. Az eredmény jól látható!
Napi horoszkóp december 2.: a Bakok nagy volumenű célokat szeretnének elérni, a Vízöntők elégedettek az életükkel
Ez a nap sok csillagjegy számára hoz magával izgalmakat, kihívásokat és lezárásokat is.