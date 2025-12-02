Horoszkóp
Csendes várakozás! – Érkezik az Otthonok&Megoldások magazin ünnepi száma

2025. december 2.
Csendes várakozás! – Érkezik az Otthonok&Megoldások magazin ünnepi száma
Megérkezett a kuckózás évszaka! Ideje elővenni a puha takarókat, feltölteni a bögréket forró teával, és ünnepi díszbe öltöztetni a lakást. Az Otthonok&megoldások téli lapszáma tele van olyan ötletekkel, amelyekkel nemcsak szép, de igazán szerethető is lesz az otthonod.

Amikor bekapcsoljuk az első fényfüzért, rögtön érezzük: közeleg az év legmeghittebb időszaka. Ilyenkor minden apró részlet számít – egy hangulatos lámpa, egy új párna vagy egy friss koszorú a falon. Ötleteinkkel segítünk, hogy otthonod a télben is életre keljen: természetes anyagok, lágy színek és rengeteg fény teremti meg azt a kuckót, ahová minden nap öröm hazatérni.

Csendes várakozás

Látogass el velünk egy csodás hegyi faházba a budai agglomerációban, ahol már javában készülnek az ünnepre! Mutatjuk a tél legszebb dekortrendjeit, a 2026-ból előretekintő színinspirációkat, és persze azt is, hogyan lehet a kertben is meghitt a hangulat – még a leghidegebb estéken is, egy lobogó tűz mellett. Fenntartható karácsonyi tippek, otthonmeleg világítás, nagyvárosi menedékek és még sok-sok inspiráció vár — mert az ünnep ott kezdődik, ahol jól érezzük magunkat.

Kép

BELelapozok

Élvezd ki te is a digitális kiadvány kényelmét! Vásárold meg a lapot még ma IDE kattintva könnyen és egyszerűen, mindössze 595 Ft-ért, és vidd magaddal mindenhová. Lapozgasd a vonaton, a boltban, sorban állás közben vagy épp a teraszon üldögélve, a napsugarakban fürdőzve.

