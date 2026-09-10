Ennyit költök 1 hét alatt 24 éves budapesti lányként

Az, hogy én mennyit költök egy héten, nagyon jó kérdés, ugyanis egyáltalán nem szoktam követni. Az én stratégiám mindig az, hogy hónap elején adok magamnak egy összeget, amivel gazdálkodnom kell. Ez pedig kicsit mindig úgy van megcsinálva, hogy szűkös legyen, ezzel visszatartva magamat a felesleges költekezéstől, ugyanis elég jó vagyok benne, mint ahogy ezen a héten is jó voltam benne.

De hát nézzük is, mennyit költöttem egy héten

Mivel csütörtöki napon kerül ki ez a cikk, ezért csütörtöktől csütörtökig követtem a költéseimet.

Szeptember 3-a

Ha irodai napról van szó, akkor mindig megpróbálok otthon főzni magamnak ebédet és csak reggelit venni. Viszont ez a nap sajnos pont úgy sikeredett, hogy nem főztem, és reggelit sem ettem otthon. Így a Jókenyér pékségbe mentem be, ahol 1780 Ft-ért vettem egy pékárút és egy smoothie-t. Ebédre Padthait vettem, amit szintén nem túl gyakran szoktam, de pont emiatt úgy gondoltam, most megérdemlem, ezért pedig 3490 forintot fizettem.

Szeptember 4-e

Ezen a napon semmire nem költöttem.

Szeptember 5-e

Ez hétvégi nap volt, és általában ilyenkor ejtjük meg párommal a nagy bevásárlást. Így a nap délelőtt piacozással kezdődött, ahol reggelire ettem egy mákos-meggyes rétest, vettünk csirkét és mindenfélét, ami kellhet az elkövetkező hétre. Ezekre összesen körülbelül 7 000 forintot költöttem, miután elfeleztük a bevásárlást.

Viszont becsúszott még egy kis shopping is: vettem a Calzedoniában, a Tezenisben és végül a Kotonban is pár cuccot, ezek összesen kerültek 9000 Ft-ba. Ugyanakkor ezen a napon vittem vissza egy korábban rendelt H&M ballonkabátot, ami így plusz 17 990 Ft volt, szóval végül is ingyen volt ez a nap, ha girl math-el számolunk.

Ezt végül nem vettem meg a shopping során.

Szeptember 6-a

A dm-ben vettem egy testápolót és papírzsebkendőt, ez összesen 1937 Ft, ezen kívül sehol nem voltam.

Szeptember 7-e

Direkt otthon főztem, szóval egyáltalán nem költöttem semmire. Az ebédet pedig kifejezetten úgy főztem, hogy másnapra is maradjon.

Szeptember 8-a

Majdnem költésmentes napot zártam, így, hogy előző nap megfőztem az ebédet erre a napra is, és még reggelizni is sikerült otthon. Viszont páromnak pár nap múlva lesz a születésnapja, úgyhogy be kellett ugranom a Mammutba ajándékért. Itt vettem egy parfümöt, méghozzá az Yves Saint Laurent MYSLF EDT Intense-t 27 990 Ft-ért. Szóval a nap végére mégiscsak sikerült egy kicsit költekeznem.

Szeptember 9-e

Reggeli, ebéd szintén pipa, egy dologra viszont nem gondoltam: hogy el fogok menni matcházni. Így 1990 Ft-tal zártam a napot.

Nézzük, összesen mennyivel zártam a hetet:

Összesen 53 187 Ft-ot költöttem el a héten, viszont ehhez hozzá kell tenni, hogy ez nem egy átlagos hetem volt. Nem szoktam minden héten ajándékot és ruhákat venni. Az ajándék nélkül például csak 25 197 Ft-ot költöttem volna. Ha pedig girl math szerint számolunk, és levonjuk a H&M-es kabátért visszakapott 17 990 Ft-ot, akkor igazából 35 197 Ft-ot költöttem a héten az ajándékkal együtt.