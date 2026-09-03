Ennyit kellene aludnod a 20-as, 30-as, 40-es és 50-es éveidben

Ha van egészségügyi tanács, amit valószínűleg már gyerekkorunk óta kívülről fújunk, az a „napi nyolc óra alvás”. Nyolc óra, különben másnap használhatatlan leszel. Nyolc óra, különben előbb-utóbb mindenféle problémád lesz. Közben ott vannak az okosórák, alvásfigyelő appok, tökéletes esti rutinokat bemutató videók és sleepmaxxing-tippek is, így az ember lassan már azon is képes stresszelni, hogy vajon elég jól alszik-e.

Egy alvászavarok kezelésére specializálódott pszichológus szerint a legtöbb felnőtt számára nagyjából hét-kilenc óra alvás az ideális tartomány, de ennél is fontosabb, hogyan érzed magad napközben. Ha éber vagy, van energiád és nem kell egész nap kávéval életben tartanod magad, jó eséllyel működik számodra az alvásmennyiséged.

A meglepő rész inkább az, hogy ez az igény felnőttkorban nem feltétlenül változik olyan drámaian, mint gondolnánk. A körülményeink viszont nagyon is. Másért alszunk rosszul 23 évesen, mint 43 vagy 63 évesen és pontosan ezért érdemes életkoronként megnézni, mi történik velünk éjszakánként.

A 20-as éveidben: a social jetlag lehet a legnagyobb ellenséged

A húszas években sokszor még simán működne bennünk a tinédzserkori „éjjel kettőkor fekszem, délelőtt tízkor kelek” program, csak közben megérkezik a felnőtt élet. Munka, reggeli meetingek, ingázás, egyetem, határidők vagyis hirtelen akkor is korán kell felkelned, ha a tested legszívesebben jóval később kezdené a napot.

Ehhez jön a társasági élet. Péntek este hajnalig fent vagy, szombaton délig alszol, majd vasárnap este tízkor megpróbálod rávenni magad, hogy azonnal elaludj, mert hétfőn hétkor csörög az ébresztő. A pszichológus ezt social jetlagnek, vagyis társasági jetlagnek nevezi: a hétköznapi és hétvégi alvási ritmus közötti nagy különbség gyakorlatilag úgy zavarhatja össze a belső órádat, mintha időzónák között utazgatnál.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy mostantól minden péntek este fél tízkor pizsamában kell ülnöd. Egy-egy késői este nem fogja tönkretenni az egészségedet. Sokkal fontosabb, hogy a hét egészét nézve viszonylag következetes legyen az alvásod, és tudd, nagyjából mennyi pihenésre van szükséged ahhoz, hogy jól működj.

A 30-as éveidben: amikor már nem a buli tart ébren

Harminc felett gyakran teljesen más lesz a hajnali ébrenlét oka. Már nem feltétlenül az történik, hogy hajnali kettőkor még táncolsz valahol, hanem lehet, hogy egy munkahelyi problémán pörög az agyad, egy kisgyerek ébred fel vagy egyszerűen annyi minden történik az életedben, hogy lefekvés után kezded el fejben megoldani az összeset.

A karrier sokaknál ebben az időszakban pörög fel igazán, közben megjelenhetnek nagyobb anyagi kötelezettségek, családalapítás, gyerekek és egy csomó olyan felelősség, amit 22 évesen még maximum messziről figyeltél. Nem csoda, ha az agyad este sem találja az off gombot.

Ebben az életszakaszban ezért különösen jól jöhet egy levezető esti rutin, amely segít jelezni az agynak, hogy a napnak vége. Nem kell rögtön tökéletes wellness-szertartást építeni gyertyákkal és tizenkét lépéses skincare-rel. Lehet olvasás, egy könnyű sorozat, meditáció, meleg zuhany, fürdő vagy zene is. A lényeg inkább az, hogy legyen valami átmenet a „még válaszolok három e-mailre” és a „most azonnal aludnom kell” között.

A 40-es éveidben: a hormonok is beleszólhatnak

A negyvenes években a korábbi problémák természetesen nem varázsütésre tűnnek el. Munka, család, stressz és a napi logisztika továbbra is simán hazaviheti az alvásminőséget, nőknél azonban ekkor egy új tényező is megjelenhet: a perimenopauza.

A menopauzát megelőző hormonális átmeneti időszak több évig is tarthat, és többek között hőhullámokkal, éjszakai izzadással és a testhőmérséklet változásaival járhat. Mindez azt jelentheti, hogy akkor is többször felébredsz az éjszaka folyamán, ha egyébként tökéletesen betartottad az esti rutinodat.

Itt sem feltétlenül az a megoldás, hogy mindenáron még egy órával korábban ágyba kényszeríted magad. Sokkal fontosabb lehet a stressz kezelése, a viszonylag állandó lefekvési és felkelési idő, illetve annak felismerése, ha már nem egyszerűen néhány rossz éjszakáról van szó. Ha az alvászavar tartós, jelentősen befolyásolja a nappali működésedet, vagy más tünetekkel jár együtt, érdemes orvossal is beszélni róla.

50 felett: lehet, hogy egyszerűen korábban kezdődik a napod

Ötven felett egy érdekes változás is megjelenhet: a cirkadián ritmusunk hajlamos lehet korábbra tolódni. Magyarul lehet, hogy este tízkor már alig bírod nyitva tartani a szemed, cserébe hajnali ötkor úgy érzed, tulajdonképpen simán elkezdhetnéd a napot.

Ebben az életszakaszban ráadásul sokaknál már nem az elalvás okozza a legnagyobb problémát, hanem az, hogy egyben maradjon az éjszakai alvás. Hormonális változások, alvási apnoé vagy akár az, hogy gyakrabban kell mosdóba menni, mind megszakíthatják az éjszakát.

De itt jön egy kifejezetten megnyugtató rész: az éjszakai felébredés önmagában teljesen normális. Az egészségesen alvó emberek is többször felriadnak éjszakánként, csak ezek az ébredések gyakran annyira rövidek, hogy reggel nem is emlékszünk rájuk.

És akkor tényleg nem kell pontosan 8 órát aludnod?

Nem. Legalábbis nem mindenkinek, minden egyes éjszaka. Az általános ajánlások szerint a legtöbb felnőttnek rendszeresen legalább hét óra alvásra van szüksége, sokan pedig a hét-kilenc órás tartományban érzik magukat a legjobban. A szükséges mennyiség egyénenként eltérhet és az életkor mellett genetikai, egészségi, életmódbeli és környezeti tényezők is befolyásolhatják.