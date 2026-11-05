"Én lettem az egyetlen gyerektelen a társaságban, és már alig találom a helyem"

Most a barátnőim babakocsikat tolnak, óvodát választanak, és arról beszélgetnek, ki mennyit aludt az éjszaka. Én pedig egyre gyakrabban érzem azt, hogy bár ugyanannál az asztalnál ülünk, már nem igazán tartozom közéjük. Harminchét éves vagyok, és én maradtam az egyetlen gyerektelen a baráti társaságomban. Ha valaki ezt öt évvel ezelőtt mondja nekem, valószínűleg csak legyintek. Akkoriban még mindannyian ugyanabban az életszakaszban voltunk. Dolgoztunk, szerelmesek lettünk, szakítottunk, utazásokat terveztünk, és péntek esténként azon vitatkoztunk, hova menjünk vacsorázni. Aztán szép lassan minden megváltozott. Először az egyik barátnőm lett várandós, utána a másik, majd a harmadik. Ma már nincs olyan közös találkozónk, ahol ne kerülne elő legalább egy gyerekbetegség, szülői dilemma vagy óvodai történet. Én pedig egyre többször kapom magam azon, hogy csendben ülök, és fogalmam sincs, mit mondhatnék.

Amikor már semmi sem olyan, mint régen

Sokáig azt hittem, hogy a barátságainkat semmi sem változtathatja meg. Túl sok mindenen mentünk keresztül együtt ahhoz, hogy néhány új élethelyzet eltávolítson bennünket egymástól. Ma már tudom, hogy a változáshoz nem kell összeveszni, csalódni vagy megbántani a másikat. Néha elég, ha két ember élete teljesen más irányba indul. Régen természetes volt, hogy bármikor felhívhattam a barátnőimet. Most minden telefonbeszélgetést a gyerekek napirendjéhez kell igazítani. A közös vacsorákból délutáni kávézások lettek, a hétvégi kiruccanásokból játszóteres találkozók. Megértem, hogy az anyaság rengeteg időt és energiát követel, és soha nem várnám el tőlük, hogy ugyanúgy éljenek, mint korábban. Mégis hiányoznak azok a nők, akikkel egykor hajnalig tudtunk beszélgetni bármiről.

Néha úgy érzem, már nem is kíváncsiak rám

A legnehezebb nem az, hogy a barátnőimnek gyerekeik születtek. Sokkal jobban fáj, hogy időnként úgy érzem, az én életem elveszítette a jelentőségét a szemükben. Ha valamelyikük mesél a gyerekéről, mindenki figyel, kérdez, tanácsot ad. Amikor én beszélek egy munkahelyi sikerről, egy új kapcsolatról vagy egy utazásról, gyakran néhány mondat után másra terelődik a szó. Egyszer az egyik barátnőm nevetve megjegyezte, hogy nekem könnyű, mert nincs gyerekem, így tulajdonképpen azt csinálok, amit akarok. Tudom, hogy nem akart megbántani, mégis napokig gondolkodtam rajta. Tényleg ennyivel egyszerűbb lenne az életem? Attól, hogy nem vagyok anya, nekem nincsenek problémáim, felelősségeim vagy nehéz időszakaim? Nem szeretném összehasonlítani a terheinket. Pontosan látom, mennyire kimerítő tud lenni a kisgyerekes élet. Csak azt szeretném, ha az én örömeim és nehézségeim is helyet kapnának a beszélgetéseinkben.

forrás: hbo max

A legrosszabb, hogy néha irigykedem rájuk

Ezt még magamnak is nehéz bevallani. Szeretem a barátnőimet, örülök a boldogságuknak, és őszintén imádom a gyerekeiket. Mégis előfordul, hogy egy családi fotó vagy egy közös születésnap után furcsa szomorúság telepszik rám. Nem feltétlenül azért, mert pontosan ugyanarra az életre vágyom. Sokkal jobban zavar az érzés, hogy ők már megérkeztek valahová, én pedig még mindig keresem a saját utamat. Mintha létezne egy láthatatlan menetrend, amely szerint harminc felett mindenkinek férjhez kell mennie, gyereket kell szülnie, és családot kell alapítania. Aki ettől eltér, annak folyamatosan magyarázkodnia kell. A családi összejöveteleken rendszeresen megkapom a kérdést, hogy mikor jön már nálam is a baba. Egy idő után megtanultam mosolyogva elütni ezeket a megjegyzéseket, de attól még rosszul esnek. Különösen azért, mert senki sem tudhatja, mi áll egy nő gyermektelensége mögött. Lehet tudatos döntés, lehet egy rosszul alakult kapcsolat, egészségügyi nehézség, vagy egyszerűen az, hogy az élet másként alakult, mint ahogyan korábban elképzelte.

Egyre gyakrabban mondom le a közös programokat

Nem vagyok büszke rá, de mostanában sokszor keresek kifogásokat, amikor találkozót szervezünk. Korábban én voltam az, aki mindenkit összefogott, asztalt foglalt, és kitalálta a következő programot. Ma már néha könnyebb otthon maradnom, mint végighallgatni egy újabb délutánt, amelynek nagy részében kívülállónak érzem magam. A legfurcsább az egészben, hogy közben rettenetesen hiányoznak. Hiányzik a közelségük, a humoruk, az a biztonságos érzés, hogy van egy társaság, ahol teljesen önmagam lehetek. Aztán amikor végre együtt vagyunk, újra szembesülök vele, mennyire megváltoztak a közös témáink. Nem akarom elveszíteni őket, és azt sem szeretném, hogy a gyerekeik miatt bűntudatuk legyen. Tudom, hogy az anyaság nem egy szerep, amit néhány órára egyszerűen félre lehet tenni. De néha jólesne, ha valaki megkérdezné, én hogy vagyok valójában, és a válaszomat nem szakítaná félbe egy újabb történet a bölcsődei beszoktatásról.

Rájöttem, hogy nekem is újra kell építenem az életemet

Sokáig vártam, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágásba. Hogy a gyerekek nagyobbak lesznek, a barátnőimnek több szabadidejük lesz, és újra olyanok lehetünk, mint húszas éveink végén. Aztán megértettem, hogy ez valószínűleg soha nem fog megtörténni. Nem azért, mert már nem szeretjük egymást, hanem mert mindannyian megváltoztunk. Elkezdtem tudatosan új kapcsolatokat kialakítani. Olyan nőkkel ismerkedem, akik hasonló életszakaszban járnak, szívesen utaznak, spontán szerveznek programokat, vagy hozzám hasonlóan még keresik, merre szeretnének továbbmenni. Eleinte furcsának éreztem, hogy harminchét évesen új barátságokat próbálok építeni, de ma már kifejezetten felszabadító. Közben a régi barátnőimmel is igyekszem megtalálni a kapcsolódási pontokat. Néha külön találkozom velük, mert kettesben sokkal könnyebb igazán beszélgetni. És próbálok őszintébb lenni az érzéseimmel kapcsolatban, ahelyett, hogy mindig azt mondanám, minden rendben.

Nem vagyok kevesebb attól, hogy még nem lettem anya

A legfontosabb felismerésem az volt, hogy nem kell szégyellnem azt az életet, amelyet most élek. Attól, hogy a barátnőimnek gyerekeik vannak, az én mindennapjaim nem érnek kevesebbet. A munkám, a kapcsolataim, a terveim és az álmaim ugyanúgy fontosak, akkor is, ha nem kapcsolódnak az anyasághoz. Azt sem tudom biztosan, hogy leszek-e valaha anya. Néha nagyon szeretném, máskor egyáltalán nem érzem sürgetőnek. Megtanultam elfogadni, hogy erre nem kell minden pillanatban kész válaszomnak lennie. A barátnőimet továbbra is szeretem, és remélem, hogy húsz év múlva is részei leszünk egymás életének. De már nem várom el magamtól, hogy minden találkozón ugyanúgy érezzem magam, mint régen, mert miközben ők anyává váltak, én is változtam. És attól, hogy az én történetem másképp alakul, még ugyanúgy megérdemlem, hogy meghallgassanak, szeressenek, és legyen helyem közöttük. Azt hiszem, nem is az fáj a legjobban, hogy én maradtam az egyetlen gyerektelen a társaságban, hanem az, hogy néha úgy érzem, a barátnőim már csak azt látják bennem, ami az ő életükben megvan, az enyémből pedig hiányzik. Pedig én még mindig ugyanaz az ember vagyok, akivel annak idején annyi mindent megosztottak. Csak szeretném, ha ezt ők is észrevennék.

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