Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első saját autó megvásárlása egészen különleges élmény. Végre nem kell másokhoz igazítanod a programjaidat, bármikor útnak indulhatsz, és a kedvenc zenéidet hallgatva fedezheted fel a környéket. Csakhogy amikor a vágyakozást felváltja a tényleges keresgélés, hamar kiderül, hogy autót választani nem is olyan egyszerű, mint elsőre gondolnád. Hiszen hiába tetszik egy modell, attól még nem biztos, hogy a mindennapokban is tökéletes választás lesz számodra.

Ráadásul ha használt autóban gondolkodsz, még több kérdés merülhet fel benned. Honnan tudhatod, hogy a kiszemelt jármű valóban jó állapotban van? Milyen felszereltségre érdemes figyelned, ha még nem vagy rutinos sofőr? És mennyi pénzt kell félretenned a vételáron felül? Hogy megkönnyítsük a döntésedet, a Das WeltAuto szakértőjével beszélgettünk arról, mire érdemes figyelned az első autód megvásárlásakor.

Mutatjuk a legfontosabb tanácsait!



1. Az életviteledhez válassz autót, ne fordítva!



Amikor elkezded böngészni az autóhirdetéseket, könnyen előfordulhat, hogy egy csinos modell azonnal elrabolja a szívedet. A szakértő szerint azonban a vásárlás előtt nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, hogy melyik autó tetszik a legjobban, hanem az, hogy milyen élethelyzetben vagy, és mire szeretnéd használni. Elsősorban városban közlekednél, vagy rendszeresen országúton vezetnél? Egyedül élsz, vagy már családod van? Esetleg van egy kutyád vagy macskád, akit gyakran magaddal vinnél? Ezek mind olyan szempontok, amelyek alapvetően befolyásolhatják, milyen autót érdemes választanod. Éppen ezért mielőtt meghoznád a döntést, gondold végig, hogyan néznek ki a mindennapjaid, és milyen helyzetekben lesz szükséged az autódra. Hiszen ami valakinek tökéletes választás, az egy egészen más élethelyzetben lévő ember számára már korántsem biztos, hogy ideális.

2. Friss jogosítvánnyal ezekre az extrákra érdemes figyelned



Az első hónapok a volán mögött még rengeteg újdonságot tartogathatnak, ezért egyáltalán nem mindegy, milyen autóval szerzed meg az első önálló vezetési tapasztalataidat. A Das WeltAuto szakértője egy friss jogosítvánnyal rendelkező, átlagos fiatal nőnek egy kisebb, benzines, automata váltós autót ajánlana, amely parkolóradarral és tolatókamerával is rendelkezik. Az automata váltó egyértelműen megkönnyítheti a vezetést, hiszen nem kell folyamatosan a sebességváltással foglalkoznod, miközben a városban araszolsz a dugóban, a parkolóradar és a tolatókamera különösen hasznos segítség lehet, ha még nem érzed magad teljesen magabiztosnak a parkolás során.

3. Használt autót vennél? Egyáltalán nem mindegy, honnan!



Ha használt autó vásárlásán gondolkodsz, az egyik legfontosabb szempont, amit érdemes figyelembe venned, hogy honnan szerzed be a kiszemelt járművet. Hiszen laikusként nem feltétlenül egyszerű megállapítani, hogy egy autó milyen állapotban van, és milyen problémák merülhettek fel vele korábban. Éppen ezért kiemelten fontos a megbízható forrás. A Das WeltAuto kínálatában szereplő autók minden esetben állapotfelmérésen esnek át, amelynek során többek között az is kiderülhet, hogy a jármű korábban sérült-e. Ez azért különösen előnyös, mert a vásárlónak nem kell teljesen egyedül eligazodnia a műszaki kérdések között, hiszen az ellenőrzés már megtörtént. Így jóval kevesebb bizonytalansággal lehet belevágni a vásárlásba, és könnyebben hozhatsz megalapozott döntést.

4. A szervizszámlák többet árulhatnak el, mint gondolnád



Egy használt autó esetében nagyon sokat számít az, hogy mi történt vele az elmúlt években. Éppen ezért a szakértő szerint különösen fontos, hogy vásárlás előtt utánanézz a jármű szerviztörténetének. A korábbi szervizszámlák ugyanis segíthetnek abban, hogy pontosabb képet kapj az autó előéletéről, és a kilométeróra-állás ellenőrzésénél is fontos szerepük lehet. Ezek alapján könnyebb lehet észrevenni, ha valami nem stimmel a feltüntetett futásteljesítménnyel. A szakértő szerint a legcélravezetőbb megoldás, ha a kiszemelt autót márkaszervizbe viszed, ahol alaposabban ellenőrizhetik a járművet, és további információkat tudhatsz meg az állapotáról. Így nem kizárólag az eladó által elmondottakra kell hagyatkoznod.

5. Ne költsd el az összes pénzedet a vételárra!



Tegyük fel, hogy hosszú keresgélés után végre megtaláltad álmaid első autóját, ráadásul éppen belefér a keretedbe. Már nyúlnál is a pénztárcádért? Van még valami, amit mindenképpen érdemes átgondolnod! Az autó vételára ugyanis nem az egyetlen kiadás, amivel számolnod kell. A vásárláshoz kapcsolódó további költségek akár 100-110 ezer forintot is kitehetnek. Ebbe beletartozik többek között az illetékfizetési kötelezettség, a törzskönyv és a forgalmi engedély díja, valamint az eredetiségvizsgálat költsége. És ezzel még nincs vége a kiadásoknak! A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a későbbi szervizelésre is érdemes külön pénzt félretenni. Minél idősebb autót választasz, annál nagyobb összegű tartalékkal ajánlott számolni, hiszen a fenntartás során további költségek merülhetnek fel. Éppen ezért ne csak azt nézd, hogy mennyibe kerül a kiszemelt autó, hanem azt is, hogy a vásárlás után mennyi pénzed marad a szükséges kiadásokra.

Ha pedig még több hasznos tanácsra vagy kíváncsi, nézd meg a Das WeltAuto szakértőjével készült videós interjúnkat, amelyben az első autó kiválasztásának legfontosabb kérdéseit jártuk körül!

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