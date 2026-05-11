Eljött a kirándulás ideje: ez az 5 termék must have a táskádban
Ahogy beköszönt a jó idő, egyre nehezebb ellenállni a természetnek. Egy hétvégi erdei séta, egy tóparti piknik vagy egy egész napos túra ilyenkor tökéletes program lehet - feltéve, hogy jól pakolunk. Mert bár a kirándulás lényege a kikapcsolódás, van néhány dolog, amit egyszerűen nem érdemes otthon hagyni. Mutatjuk is mi az a 5 dolog, amivel mindenféleképpen készülj egy kirándulásra.
Szóval mielőtt becipzárazod a hátizsákod és elindulnál fuss át még egyszer azon, hogy megvan-e minden. Nézzük is!
Ha pedig szeretnéd beszerezni kedvezményesen ezeket a termékeket, akkor most megteheted, ugyanis május 14. és 17. között jönnek a Joy-napok, amikor országszerte több mint 1000 üzletben és online is színes kuponkínálat vár rád, sőt akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz.
1. Túraszandál
A jó idő egyik legnagyobb ajándéka, hogy végre nem kell minden kirándulásra zárt bakancsban indulni. Egy kényelmes túraszandál igazi jolly joker lehet, főleg a könnyedebb erdei sétákhoz vagy nyári városnézéssel egybekötött kirándulásokhoz.
Fontos, hogy ne egy sima papucsban vagy divatos szandálban vágj neki az útnak, mert ezek hosszabb távon könnyen kényelmetlenné válhatnak, ráadásul nem tartják megfelelően a lábat. Egy jó túraszandál stabil talppal, állítható pántokkal és csúszásmentes kialakítással rendelkezik, így sokkal biztonságosabb választás terepen is.
Jöhet egy jó kis túraszandál?
2. Rövid ujjú póló
Egy kényelmes, jól szellőző rövid ujjú póló alapdarab minden tavaszi és nyári kiránduláshoz. Ilyenkor könnyen megizzadhatunk, főleg ha hosszabb emelkedőkön haladunk, ezért nem mindegy, milyen felsőt választunk. A pamut pólók hétköznapra tökéletesek, de túrázáshoz érdemes olyan anyagot keresni, ami gyorsan szárad és elvezeti a nedvességet. Így nem tapad rád kellemetlenül és akkor sem fogsz fázni benne, ha megálltok pihenni egy árnyékosabb részen. Plusz tipp: ha egész napos programra indulsz, egy váltópóló is jól jöhet a hátizsákban.
Szerezz be egy jó kis hátizsákot a Devergo üzletekben.
3. Kicsi túrahátizsák
Nem kell minden kirándulásra hatalmas túrahátizsákkal készülni, sőt. Egy rövidebb, egynapos programhoz bőven elég lehet egy kisebb, praktikus túrahátizsák, amiben elfér a legfontosabb felszerelés: innivaló, nasi, telefon, kulcs, naptej, esőkabát vagy egy vékonyabb plusz réteg. A lényeg, hogy kényelmes legyen a vállpántja, jól illeszkedjen a hátadra, és ne húzza féloldalra a tested.
20% kedvezmény minden teljes árú termékre a Joy-napok alatt a Dockyardnál.
4. Mellény
A mellény az egyik legpraktikusabb réteges öltözködési darab, amit sokan alábecsülnek. Pedig kirándulásnál aranyat érhet, főleg tavasszal vagy kora nyáron, amikor reggel még hűvös van, délben viszont már kellemesen meleg az idő. Egy könnyű mellény kis helyet foglal, könnyen elfér a hátizsákban, és gyorsan felkaphatod, ha feltámad a szél vagy árnyékosabb szakaszra értek.
A Wellensteyn mellényeit a Joy-napok alatt szerezheted be!
5. Termopalack
Akár meleg, akár hideg italról van szó, egy jó termopalack mindig hasznos társ a kiránduláson. Nyáron frissen tartja a vizet vagy limonádét, hűvösebb időben pedig jól jöhet benne egy meleg tea vagy kávé. A megfelelő folyadékpótlás különösen fontos túrázás közben, még akkor is, ha nem érzed magad szomjasnak.
Csekkold a Waterdrop kínálatát!
