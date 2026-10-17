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Életveszélyes lehet: Szexpózok, amiket inkább sose próbálj ki

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#Szexpóz
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 15. 10:01

Forrás: imdb

szexpózok
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A szexben sokan szeretnek kísérletezni, de vannak olyan pózok, amelyekkel jóval többet kockáztathatsz, mint gondolnád.

A filmekben és a közösségi médiában minden olyan egyszerűnek tűnik. A párok akrobatikus mozdulatokkal váltogatják a pózokat, senkinek nem görcsöl be a lába, és természetesen soha senki nem esik le az ágyról. A valóság azonban egészen más. Az emberi testnek megvannak a maga fizikai korlátai, és bizonyos szexuális helyzetek komoly sérüléseket okozhatnak. Bár a legtöbb szex közben bekövetkező baleset nem életveszélyes, vannak olyan gyakorlatok, amelyeknél a kockázat már valóban súlyos. Ráadásul nem feltétlenül a legextrémebb pózok jelentik a legnagyobb veszélyt.

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forrás: imdb

Egy rossz mozdulat, egy szerencsétlen esés vagy egy túlzottan merész ötlet akár sürgősségi ellátással is végződhet. Mutatunk hét szexpózt és helyzetet, amelyekkel különösen érdemes vigyázni.

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Életveszélyes lehet: Szexpózok, amiket inkább sose próbálj ki

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forrás: JOY
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