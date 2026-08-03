Vannak dolgok, amikhez mintha már születésünktől kezdve értenénk. Valaki ösztönösen ráérez mások érzéseire, más vezetői szerepben találja magát minden helyzetben, de olyan is akad, aki már egészen fiatalon úgy gondolkodik, mint egy sokat látott, bölcs lélek. Az ezoterikus tanítások szerint ezek nem feltétlenül véletlen adottságok: akár egy korábbi élet tapasztalatai is visszaköszönhetnek bennük. Ebben a numerológiai értelmezésben az életkódszámod mutatja meg, milyen különleges képességet vagy éppen megoldásra váró feladatot hoztál magaddal előző életedből.

Így számold ki az életkódszámodat

Add össze a születési dátumod összes számjegyét, majd az eredményt egyszerűsítsd addig, amíg egyetlen számot nem kapsz. Például, ha 1992. július 24-én születtél:

1 + 9 + 9 + 2 + 0 + 7 + 2 + 4 = 34

3 + 4 = 7

Ebben az esetben az életkódszámod a 7-es.

Megvan a sajátod is? Akkor jöhet az elemzés:

Galéria / 9 kép Az életkódszámod elárulja, mit hoztál magaddal előző életedből Megnézem a galériát

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