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Az életkódszámod elárulja, mit hoztál magaddal előző életedből
Forrás: We Were Liars c. sorozat
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Így számold ki az életkódszámodat
Add össze a születési dátumod összes számjegyét, majd az eredményt egyszerűsítsd addig, amíg egyetlen számot nem kapsz. Például, ha 1992. július 24-én születtél:
1 + 9 + 9 + 2 + 0 + 7 + 2 + 4 = 34
3 + 4 = 7
Ebben az esetben az életkódszámod a 7-es.
Megvan a sajátod is? Akkor jöhet az elemzés:
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