Divat
Luxus, csend és elektromos teljesítmény: ez a Lexus TZ
Forrás: PR
Napi horoszkóp május 11.: a Rákok zsúfolt napra számíthatnak, a Bakok napját váratlan fordulat befolyásolja
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Promóciók
Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt
Divat
Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat
Promóciók
Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!
Promóciók
8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!
Promóciók
Egy ajánlat, ami feladja a leckét a többi SUV-nak
Divat
Így stylingold a sneakereket tavasszal, hogy a végeredmény sikkes legyen
Promóciók
Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története
Eljött a kirándulás ideje: ez az 5 termék must have a táskádban
Így fog igazán gördülékenyen menni a túrázás.
Napi horoszkóp május 12.: az Ikrek learathatják a babérokat, a Szüzeknek érdemes rendezniük a gondolataikat
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Ez az ékszer passzol hozzád a legtökéletesebben a horoszkópod szerint
Olyan kiegészítőt keresel, ami nemcsak szép és különleges, hanem magabiztossá is tesz téged? Akkor egy kis asztrológiai segítségre van szükséged!
Elemeztük az Eufória 3. évadának sminkjeit: imádod vagy utálod?
Egy valami biztos, ezek a sminkek biztosan meghatározóak lesznek 2026-ban!
Az új zászlóshajó a Lexus prémium komfortját, fejlett elektromos hajtásláncát és emberközpontú technológiáit egyesíti egy tágas, családi használatra is alkalmas SUV-karosszériában. A több mint öt méter hosszú modell akár 540 kilométeres hatótávolságot, intelligens DIRECT4 összkerékhajtást, dinamikus hátsókerék-kormányzást és új generációs multimédiás rendszert kínál, miközben a Lexusra jellemző kifinomult vezetési élményt és csendes működést helyezi középpontba.
A modell előértékesítése 2026 augusztusában kezdődik, az első autók 2026 decemberében érkezhetnek meg a kereskedésekbe, míg az első ügyfélátadások 2027 márciusában várhatók.
A TZ formavilága a Lexus új „Provocative Simplicity” dizájnfilozófiáját követi, amely a markáns SUV-kiállást eleganciával és kifinomultsággal ötvözi. A hosszúkás sziluett, a karakteres felületek, a részben süllyesztett ajtókilincsek és az új kettős-L grafikájú fényszórók egyszerre sugároznak erőt és modern prémium megjelenést. A formai megoldások nemcsak látványosak, hanem az aerodinamikát is szolgálják: a 0,27-es légellenállási együttható kiemelkedő értéknek számít a nagyméretű SUV-ok között.
A Lexus a digitális élményre is kiemelt figyelmet fordított. A TZ az új Arene szoftverplatformra épül, amely gyorsabb és intuitívabb multimédiás működést kínál. A 14 colos központi kijelző és a 12,3 colos vezetői kijelző összehangolt működése egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi a navigáció használatát, miközben a LexusConnect szolgáltatások, az OTA frissítések és a Digitális okos kulcs+ a mindennapi használat kényelmét növelik. Az elektromos hajtáslánc kezelését egy dedikált EV-menü és intelligens akkumulátormenedzsment rendszer támogatja, amely valós idejű információkat nyújt a töltésről, a hatótávolságról és az útvonaltervezésről.
KÜLSŐ FORMÁK: SUV KIÁLLÁS ELEGANCIAVAL ÉS KIFINOMULTSÁGGAL
A Lexus a TZ külső formáit tekintve is megmutatja jellegzetes, modern formanyelvét, amely ötvözi a látványos kiállást a kifinomultsággal és az elegáns megjelenéssel. A hagyományos SUV modellek formai jellegzetességeitől – amelyek a teljesítményt és az erőt hangsúlyozzák – eltérő, kifinomultabb és kevésbé agresszív megjelenéssel tűnik ki. Az eredmény egy olyan látvány, amelyet a Lexus „Provocative Simplicity” (azaz provokatív egyszerűség) néven ír le, és a következőképp lehetne röviden összefoglalni: elegancia, egy kis merészséggel.
A forma nemcsak szemet gyönyörködtető, hanem a kiváló aerodinamikai tulajdonságok elérése érdekében kidolgozott részletekkel is rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a jármű hatótávolságának maximalizálásához. A TZ légellenállási együtthatója 0,27 – ez kiváló eredmény egy nagy méretű SUV esetében.
Az oldalnézet hosszúkás sziluettet mutat, éles élekkel és látványos felületekkel, amelyek erőt és dinamizmust sugároznak. A részletek között megtalálhatók a félig süllyesztett ajtókilincsek, az erőteljes karaktervonalak, a texturált felületek és a merész stílusú, aerodinamikus kerekek (20” vagy 22” méretben, a felszereltségi szinttől függően).
Az elülső megjelenés erőt és magabiztosságot sugároz, a jellegzetes orsó formájú Lexus karosszériát tiszta egységgé formálva. A geometrikus formák élességet és magabiztosságot biztosítanak, míg az új, jellegzetes, kettős-L grafikával megáldott Lexus fényszórók a nappali menetfények és az irányjelzők számára befelé és kifelé mutató elemeket tartalmaznak.
Hátul a tetővonal hátsó széle meredeken lefelé ível, a karosszéria pedig elvékonyodik. Ez pozitív aerodinamikai hatást eredményez, anélkül, hogy az utastér és a kényelem rovására menne. A markáns hátsó kerékjárati ívek hozzájárulnak a széles, vízszintes kiálláshoz és az erőteljes SUV-jelleghez. A hátsó L alakú lámpák, a csomagtérajtó markáns 3D-s kialakítása és a lökhárító formája révén a TZ-ről azonnal látszik, hogy egy Lexus modellel van dolgunk.
A színválaszték egyszínű és kéttónusú változatokat is kínál, köztük az új Sonic Tellus árnyalatot. A latinul földet jelentő elnevezés gazdag, khaki zöld színt takar, amely a Lexus Sonic fényezési technológiáját alkalmazza, mély árnyalatokat és finom színeket hozva létre, valamint erős háromdimenziós hatást keltve.
MULTIMÉDIA ÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
A TZ a Lexus új Arene szoftverplatformját használja, amely a LexusConnect multimédiás funkcióinak szélesebb körét támogatja, és gyors, intuitív kezelhetőséget biztosít.
A központi 14” multimédiás kijelző szinkronizálva van a 12,3” többfunkciós megjelenítővel, ami lehetővé teszi a teljes navigációs térkép megjelenítését a vezető előtt. Ez megkönnyíti az útvonal követését, így a vezetőnek nem kell elfordítania a tekintetét az információk megtekintéséhez – ez az emberközpontú vezetőtér koncepció egyik kulcsfontosságú eleme.
A tulajdonosok számos új és továbbfejlesztett információs, navigációs, biztonsági és kényelmi funkcióhoz férhetnek hozzá, amelyeket a csatlakoztatott szolgáltatás csomag biztosít, és amelyek előfizetéssel érhetők el a LexusLink+ alkalmazáson keresztül.
Az alapszolgáltatások csomag olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint a karbantartási emlékeztetők, a felhőalapú navigáció, a hangvezérlés, a Távvezérelt Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, például az ajtók zárása/nyitása és a klímaberendezés vezérlése, valamint a multimédiás és biztonsági rendszerek kényelmes, vezeték nélküli, over-the-air szoftverfrissítései.
Elérhető lesz az Digitális okos kulcs+ is, amely integrálva van a tulajdonos okostelefonjának vagy órájának tárca alkalmazásába, és legfeljebb hat másik felhasználóval meg is osztható. A kezelés gyorsabb és intuitívabb, nincs szükség külön alkalmazás elindítására a kulcs működtetéséhez. A továbbfejlesztett funkcionalitás lehetővé teszi a kulcs működését akkor is, ha az NFC-kompatibilis okostelefon akkumulátora lemerült.
A Connect & Drive csomag a továbbfejlesztett navigációs és hangvezérlő funkciókra összpontosít, közvetlen hozzáférést biztosítva a felhasználó zenei streaming (Spotify) szolgáltatás fiókjához, míg a Connect & Secure extra biztonságot és nyugalmat nyújt a menetrögzítővel, a Távvezérelt indításgátlóval és a Lopottjármű-felderítés funkcióval.
Akkumulátorkezelés
A hatékony akkumulátorkezelés kulcsfontosságú eleme az elektromos járműveknek. A TZ tulajdonosai a Lexus Link + alkalmazás és a LexusConnect multimédiás rendszer segítségével könnyen hozzáférhetnek autójuk akkumulátorának teljesítményével és töltésével kapcsolatos teljeskörű kezeléséhez. Ezek valós idejű információkat nyújtanak a rendelkezésre álló hatótávolságról, az akkumulátor töltöttségi szintjéről, a töltési ütemezésről és az útvonaltervezésről, amely szükség szerint útba ejti a töltőállomásokat is.
A Lexus Connect multimédiás rendszer tartalmaz egy speciális elektromos jármű menüt, amely összefogja az akkumulátorral és a jármű teljesítményével kapcsolatos összes releváns adatot és információt.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Top 5 táskatrend tavasszal és nyáron, amiről muszáj tudnod
Promóciók
Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt
Promóciók
Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében
Divat
Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat
Promóciók
Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!
Promóciók
8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!
Promóciók
Egy ajánlat, ami feladja a leckét a többi SUV-nak
Divat
Így stylingold a sneakereket tavasszal, hogy a végeredmény sikkes legyen
Promóciók
Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története
Ötperces kávérituálé a mentális egészségedért: óriási hatással lehet az életedre
Kávé nélkül el sem tudnád képzelni a reggeleket? Akkor alakíts ki ezekből a percekből rituálét, mert alapjaiban változtathatja meg a napjaidat, az életedet.
Napi horoszkóp május 12.: az Ikrek learathatják a babérokat, a Szüzeknek érdemes rendezniük a gondolataikat
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Ezt az 5 kutyafajtát szeretik legjobban az állatorvosok
Bár nincs olyan kutyafajta, amely minden gazdinak tökéletes lenne, az állatorvosok szerint vannak fajták, amelyek kedves természetük, taníthatóságuk és családbarát jellemük miatt különösen jó választásnak számítanak.
4 csillagjegy, aki mindig visszatér az exéhez – még akkor is, ha tudja, hogy rossz ötlet
Egyes csillagjegyeknek különösen nehéz végleg lezárni egy régi szerelmet, ezért akkor is hajlamosak új esélyt adni az exüknek, amikor legbelül már tudják, hogy ebből könnyen újabb szívfájdalom lehet.
Eljött a kirándulás ideje: ez az 5 termék must have a táskádban
Így fog igazán gördülékenyen menni a túrázás.
Újrakezdeni vagy alkalmazkodni? A milleniál generáció mérföldkőhöz ért, de vajon ez mit hoz magával?
Az utóbbi egy-két évben egyre gyakrabban érzem azt a saját környezetemben, hogy a harmincas generáció tagjai valami nagyon hasonlón mennek keresztül, még akkor is, ha teljesen más életet élnek.