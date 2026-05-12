Luxus, csend és elektromos teljesítmény: ez a Lexus TZ

Az új zászlóshajó a Lexus prémium komfortját, fejlett elektromos hajtásláncát és emberközpontú technológiáit egyesíti egy tágas, családi használatra is alkalmas SUV-karosszériában. A több mint öt méter hosszú modell akár 540 kilométeres hatótávolságot, intelligens DIRECT4 összkerékhajtást, dinamikus hátsókerék-kormányzást és új generációs multimédiás rendszert kínál, miközben a Lexusra jellemző kifinomult vezetési élményt és csendes működést helyezi középpontba.

A modell előértékesítése 2026 augusztusában kezdődik, az első autók 2026 decemberében érkezhetnek meg a kereskedésekbe, míg az első ügyfélátadások 2027 márciusában várhatók.

A TZ formavilága a Lexus új „Provocative Simplicity” dizájnfilozófiáját követi, amely a markáns SUV-kiállást eleganciával és kifinomultsággal ötvözi. A hosszúkás sziluett, a karakteres felületek, a részben süllyesztett ajtókilincsek és az új kettős-L grafikájú fényszórók egyszerre sugároznak erőt és modern prémium megjelenést. A formai megoldások nemcsak látványosak, hanem az aerodinamikát is szolgálják: a 0,27-es légellenállási együttható kiemelkedő értéknek számít a nagyméretű SUV-ok között.

A Lexus a digitális élményre is kiemelt figyelmet fordított. A TZ az új Arene szoftverplatformra épül, amely gyorsabb és intuitívabb multimédiás működést kínál. A 14 colos központi kijelző és a 12,3 colos vezetői kijelző összehangolt működése egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi a navigáció használatát, miközben a LexusConnect szolgáltatások, az OTA frissítések és a Digitális okos kulcs+ a mindennapi használat kényelmét növelik. Az elektromos hajtáslánc kezelését egy dedikált EV-menü és intelligens akkumulátormenedzsment rendszer támogatja, amely valós idejű információkat nyújt a töltésről, a hatótávolságról és az útvonaltervezésről.

KÜLSŐ FORMÁK: SUV KIÁLLÁS ELEGANCIAVAL ÉS KIFINOMULTSÁGGAL

A Lexus a TZ külső formáit tekintve is megmutatja jellegzetes, modern formanyelvét, amely ötvözi a látványos kiállást a kifinomultsággal és az elegáns megjelenéssel. A hagyományos SUV modellek formai jellegzetességeitől – amelyek a teljesítményt és az erőt hangsúlyozzák – eltérő, kifinomultabb és kevésbé agresszív megjelenéssel tűnik ki. Az eredmény egy olyan látvány, amelyet a Lexus „Provocative Simplicity” (azaz provokatív egyszerűség) néven ír le, és a következőképp lehetne röviden összefoglalni: elegancia, egy kis merészséggel.

A forma nemcsak szemet gyönyörködtető, hanem a kiváló aerodinamikai tulajdonságok elérése érdekében kidolgozott részletekkel is rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a jármű hatótávolságának maximalizálásához. A TZ légellenállási együtthatója 0,27 – ez kiváló eredmény egy nagy méretű SUV esetében.

Az oldalnézet hosszúkás sziluettet mutat, éles élekkel és látványos felületekkel, amelyek erőt és dinamizmust sugároznak. A részletek között megtalálhatók a félig süllyesztett ajtókilincsek, az erőteljes karaktervonalak, a texturált felületek és a merész stílusú, aerodinamikus kerekek (20” vagy 22” méretben, a felszereltségi szinttől függően).

Az elülső megjelenés erőt és magabiztosságot sugároz, a jellegzetes orsó formájú Lexus karosszériát tiszta egységgé formálva. A geometrikus formák élességet és magabiztosságot biztosítanak, míg az új, jellegzetes, kettős-L grafikával megáldott Lexus fényszórók a nappali menetfények és az irányjelzők számára befelé és kifelé mutató elemeket tartalmaznak.

Hátul a tetővonal hátsó széle meredeken lefelé ível, a karosszéria pedig elvékonyodik. Ez pozitív aerodinamikai hatást eredményez, anélkül, hogy az utastér és a kényelem rovására menne. A markáns hátsó kerékjárati ívek hozzájárulnak a széles, vízszintes kiálláshoz és az erőteljes SUV-jelleghez. A hátsó L alakú lámpák, a csomagtérajtó markáns 3D-s kialakítása és a lökhárító formája révén a TZ-ről azonnal látszik, hogy egy Lexus modellel van dolgunk.

A színválaszték egyszínű és kéttónusú változatokat is kínál, köztük az új Sonic Tellus árnyalatot. A latinul földet jelentő elnevezés gazdag, khaki zöld színt takar, amely a Lexus Sonic fényezési technológiáját alkalmazza, mély árnyalatokat és finom színeket hozva létre, valamint erős háromdimenziós hatást keltve.

MULTIMÉDIA ÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

A TZ a Lexus új Arene szoftverplatformját használja, amely a LexusConnect multimédiás funkcióinak szélesebb körét támogatja, és gyors, intuitív kezelhetőséget biztosít.

A központi 14” multimédiás kijelző szinkronizálva van a 12,3” többfunkciós megjelenítővel, ami lehetővé teszi a teljes navigációs térkép megjelenítését a vezető előtt. Ez megkönnyíti az útvonal követését, így a vezetőnek nem kell elfordítania a tekintetét az információk megtekintéséhez – ez az emberközpontú vezetőtér koncepció egyik kulcsfontosságú eleme.

A tulajdonosok számos új és továbbfejlesztett információs, navigációs, biztonsági és kényelmi funkcióhoz férhetnek hozzá, amelyeket a csatlakoztatott szolgáltatás csomag biztosít, és amelyek előfizetéssel érhetők el a LexusLink+ alkalmazáson keresztül.

Az alapszolgáltatások csomag olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint a karbantartási emlékeztetők, a felhőalapú navigáció, a hangvezérlés, a Távvezérelt Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, például az ajtók zárása/nyitása és a klímaberendezés vezérlése, valamint a multimédiás és biztonsági rendszerek kényelmes, vezeték nélküli, over-the-air szoftverfrissítései.

Elérhető lesz az Digitális okos kulcs+ is, amely integrálva van a tulajdonos okostelefonjának vagy órájának tárca alkalmazásába, és legfeljebb hat másik felhasználóval meg is osztható. A kezelés gyorsabb és intuitívabb, nincs szükség külön alkalmazás elindítására a kulcs működtetéséhez. A továbbfejlesztett funkcionalitás lehetővé teszi a kulcs működését akkor is, ha az NFC-kompatibilis okostelefon akkumulátora lemerült.

A Connect & Drive csomag a továbbfejlesztett navigációs és hangvezérlő funkciókra összpontosít, közvetlen hozzáférést biztosítva a felhasználó zenei streaming (Spotify) szolgáltatás fiókjához, míg a Connect & Secure extra biztonságot és nyugalmat nyújt a menetrögzítővel, a Távvezérelt indításgátlóval és a Lopottjármű-felderítés funkcióval.

Akkumulátorkezelés

A hatékony akkumulátorkezelés kulcsfontosságú eleme az elektromos járműveknek. A TZ tulajdonosai a Lexus Link + alkalmazás és a LexusConnect multimédiás rendszer segítségével könnyen hozzáférhetnek autójuk akkumulátorának teljesítményével és töltésével kapcsolatos teljeskörű kezeléséhez. Ezek valós idejű információkat nyújtanak a rendelkezésre álló hatótávolságról, az akkumulátor töltöttségi szintjéről, a töltési ütemezésről és az útvonaltervezésről, amely szükség szerint útba ejti a töltőállomásokat is.

A Lexus Connect multimédiás rendszer tartalmaz egy speciális elektromos jármű menüt, amely összefogja az akkumulátorral és a jármű teljesítményével kapcsolatos összes releváns adatot és információt.