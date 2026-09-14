Életmód
"El akarok költözni a férjemtől, de nem akarok válni" - Lehet valakit szeretni úgy, hogy közben már nem akarunk vele élni?
Forrás: Imdb
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Hogy már nem szeretem, válni akarok, és nincs mit megmenteni. Most viszont egyre inkább azt érzem, ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Mert nem akarok válni. Nem akarom kitörölni őt az életemből, és azt sem tudnám őszintén kimondani, hogy már nem szeretem. Egyszerűen csak nem akarok vele élni. Legalábbis most nem.
Szeretem, de elfáradtam mellette
Talán ezt a legnehezebb megfogalmazni. Hogyan mondjam el valakinek, hogy fontos nekem, miközben arra vágyom, hogy este egy olyan lakásba menjek haza, ahol ő nincs ott? Nem azért, mert haragszom rá, nem azért, mert van valaki más, hanem mert elfáradtam abban, ahogyan együtt működünk. A beszélgetésekben, amelyekből túl könnyen lesz vita, a feszültségben, amit néha már akkor érzek, amikor még semmi sem történt, és azokban az apróságokban, amelyek külön-külön jelentéktelenek lennének, de évek alatt olyan súlyossá váltak, hogy már nehéz őket cipelni. Közben pedig ott van bennem a szeretet, és talán éppen ettől olyan nehéz az egész.
Az egyedüllét gondolata megnyugtat
Amikor elképzelem, hogy külön lakom, nem a szabadság az első, ami eszembe jut, hanem a csend. Hogy hazamegyek, becsukom magam mögött az ajtót, és egy ideig nem kell alkalmazkodnom senkihez. Nem kell azon gondolkodnom, milyen kedve van, megfejtenem egy félmondatot, vagy eldöntenem, hogy szóljak-e valamiért, esetleg inkább hallgassak, mert abból legalább nem lesz konfliktus. Nem kell folyamatosan azt éreznem, hogy a saját otthonomban sem tudok igazán kikapcsolni. Amikor erre gondolok, megkönnyebbülök, és talán éppen ez ijeszt meg a legjobban.
Nem válni akarok, csak szeretném újra hallani a saját gondolataimat
A különköltözés számomra nem feltétlenül végleges döntés, sokkal inkább annak a beismerése, hogy így már nem tudom tovább csinálni. Szeretném megtudni, milyen vagyok nélküle. Hiányozna? Várnám, hogy felhívjon? Örülnék, amikor találkozunk? Vagy néhány hét elteltével azt venném észre, hogy sokkal nyugodtabb vagyok? Ezekre a kérdésekre jelenleg nem tudok válaszolni, mert nincs közöttünk valódi távolság. Ugyanabban a térben élünk, ugyanazokat a köröket futjuk, és egy idő után már azt sem tudom eldönteni, hogy ő hiányzik-e nekem, vagy az a kapcsolat, ami valaha közöttünk volt.
Talán nem belőle lett elegem, hanem abból, akik együtt lettünk
Emlékszem arra, milyenek voltunk régen. Arra, hogy mennyit nevettünk, milyen könnyű volt egymás mellett lenni, és mennyire természetesnek tűnt, hogy együtt akarjuk leélni az életünket. Aztán valahol közben megváltoztunk. Nem feltétlenül ő lett rossz ember, és én sem lettem az. Egyszerűen kialakult közöttünk egy működés, amelyben egyre kevésbé érzem jól magam. Néha azon gondolkodom, vajon ha kivennénk ebből a hétköznapi feszültségeket, újra képes lennék-e úgy nézni rá, ahogyan régen. Lehet, hogy nem egymásból lett elegünk, hanem abból a verziónkból, akivé egymás mellett váltunk.
Attól, hogy szeretem, még nem biztos, hogy jó nekem mellette
Sokáig azt gondoltam, a szeretetnek mindent meg kell oldania. Ha két ember szereti egymást, dolgoznak a kapcsolatukon, kompromisszumokat kötnek, kitartanak, és végül rendbe jönnek a dolgok. Ma már nem vagyok biztos benne, hogy ez mindig elég. Szeretni valakit és jól lenni mellette két külön dolog. Szerethetem úgy is, hogy közben elfáradtam. Ragaszkodhatok hozzá úgy is, hogy szükségem van a távolságra. Hiányozhat az, akik valaha voltunk, miközben már nem akarom tovább élni azt, amivé váltunk.
Talán a távolság adja meg a választ
Most már nem csak azt kérdezem magamtól, hogy szeretem-e még. Sokkal inkább azt, hogy boldog vagyok-e mellette, önmagam tudok-e lenni ebben a házasságban, és az otthonom biztonságot ad-e, vagy egyre inkább feszültséget. A legnehezebb kérdés pedig az: ha semmi nem változna, szeretnék-e pontosan ugyanígy élni öt év múlva is? Lehet, hogy elköltözöm, és egy ideig két külön otthonunk lesz. Ettől még nem akarom azt mondani, hogy vége. Mielőtt végleg lemondanék rólunk, szeretném megtudni, hogy a távolságban elkezdünk-e hiányozni egymásnak, vagy mindketten fellélegzünk. Mert lehet, hogy néha nem az mutatja meg, mennyire szeretünk valakit, hogy mindenáron mellette maradunk, hanem az, hogy merünk elég messzire menni ahhoz, hogy kiderüljön: akarunk-e még visszatalálni egymáshoz.
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