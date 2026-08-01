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Egyszerű, mégis szuper randiötletek – nem csak a meleg nyári estékre

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Életmód
Utoljára frissült: 2026. július 31. 08:32

Forrás: Pexels

Egyszerű, mégis szuper randiötletek – nem csak a meleg nyári estékre
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Ezekkel a programokkal garantáltan nem fogtok unatkozni!

Egy randihoz nem feltétlenül kell elegáns étterem, drága program vagy heteken át tartó szervezés. Sokszor éppen a legegyszerűbb közös élményekből születnek a legemlékezetesebb pillanatok. A lényeg, hogy egy kicsit kiszakadjunk a mindennapokból és valóban minőségi időt töltsünk egymással. Közös séta egy különleges környéken vagy egy szokatlan otthoni filmnézés, de számos program van még, ami még közelebb hozhat titeket. Nem az számít, mennyibe kerül a program, hanem az, hogy mennyire tudunk jelen lenni, együtt nevetni, új élményeket szerezni.

Szabadulószoba

Ha eddig azt hitted, hogy kettesben nem lehet elmenni szabadulni, akkor tévedsz. Természetesen vannak olyan termek, amelyek nehezebbek lennének ketten, de számos olyan szoba is akad, ahonnan akár ketten is ki tudtok jutni. Sőt, minél többet mentek szabadulni, annál rutinosabbak lesznek, így az egyre nehezebb szinteket is tesztelhetitek majd!

LEGO

Kisgyerekes programnak hangzik, de egyáltalán nem az! A LEGO nem csak a kicsiknek való, hiszen rengeteg felnőttet tematikájú LEGO is megtalálható. Csak hogy mondjunk is konkrét példát, a Botanicals kollekcióban csodás virágokat, növényeket alkothatsz meg, míg az Architecture kollekció esetében híres épületeket rakhatsz ki. Tökéletes randi program, akár a szabadban egy piknik keretein belül, akár otthon, miközben a kedvenc filmeteket nézitek.

Társasjáték est

Nincs is jobb a társasjátékoknál! Nem, nem csak a Monopoly jöhet szóba, ráadásul rengeteg 2 személyes társas létezik a piacon, így akár randiprogramnak is jó lehet. Nekünk például az alábbiak nagy kedvenceink: Sushi Go, Kertvárosi Kémek és a Hive, de természetesen számos társas és kártyajáték is van még, amit ketten is tudtok játszani.

Kép
forrás: tarsasjatekok.com

Budai Arborétum

Amennyiben a Füvészkert már pipa, de mégis valami hasonló zegzugos környezetre vágytok, ideje ellátogatni a Budai Arborétumba. Nyáron gyönyörűen virágoznak a virágok, ősszel pedig a sárga levelek miatt elképesztő a látvány. Sokkal meghittebb egy ilyen környezetben sétálgatni, mint a szokásos utcákon, ahol már számtalanszor megfordultál.

Kép
forrás: budaiarboretum.uni-mate.hu

Kerámia workshop

Nem kell tökéletes kézügyesség ahhoz, hogy kreatívkodjatok, bátran menjetek el akár egy bögre festő tanfolyamra vagy egy kerámia készítő workshopra. Több hely közül is választhattok Budapesten, és a legjobb, hogy mindenhol mást próbálhattok ki. Vannak stúdiók, ahol akár borozhattok is kerámiakészítés közben. És persze nem a tökéletességen van a hangsúly, hanem azon, hogy jól érezzétek magatokat!

SUP

Igaz, ez egy kakukktojás, mivel ezt a programot leginkább csak nyáron lehet csinálni, de szerintünk akkor viszont érdemes kipróbálni. Ha a Balatonra mentek, akkor mondhatni szinte kötelező a SUP-ozás, de ha nem szeretnétek olyan messzire menni, akkor akár a Dunán is kipróbálhatjátok magatok ebben a sportban. El lehet menni például a Rómaitól a Kopaszi Gátig, de Budapest vonzáskörzetében is van lehetőség SUP-ozásra, például a Dunakanyarban.

Padel

Ha unjátok a tollast, a teniszhez pedig nincsen kedvetek, akkor érdemes kipróbálni a padelezést. Az elmúlt pár évben nagyon menő lett, és nem véletlenül, hiszen igazán szórakoztató sport, ami azért a testet is szépen megedzi. Lehet ketten játszani, de akár négyen is mehettek, szóval dupla randinak is tökéletes.

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