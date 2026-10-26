„Csak legyünk túl rajta” - Egyre többen szexelnek azért, mert kötelességüknek érzik

Még a legtökéletesebb kapcsolatban sem mindig egyszerre jön meg a kedvetek a szexhez. Van az úgy, hogy egyikőtök közeledne, a másik viszont már csak aludni szeretne, és ez önmagában nem jelent problémát. Kényesebbé akkor válik a helyzet, amikor elkezded számolgatni, mikor voltatok utoljára együtt, és úgy érzed, most még belefér egy nap szünet, de legkésőbb holnap már "muszáj" sort keríteni rá. Ismerős? Nos, akkor nem vagy egyedül, mert ez egyre gyakoribbá vált...

Erre használják a „mercy sex” kifejezést, amit nagyjából szánalomból vagy kötelességből vállalt szexként lehet lefordítani. A kissé kellemetlen elnevezés mögött azonban többféle helyzet húzódhat meg, ezért érdemes megvizsgálni, miért mész bele az együttlétbe.

Mit jelent valójában a „mercy sex”?

Ilyenkor nincs kedved a szexhez, mégis belemész, mert nem akarod megbántani a párodat, vagy attól tartasz, hogy sértődés, esetleg vita lenne abból, ha nemet mondanál. Ebben az esetben az együttlét könnyen egy újabb teljesítendő feladattá válhat a napi teendők között, amit muszájnak érzel kipipálni. Ebéd, mosás, porszívózás, hajtogatás, esti szex... Ha pedig újra és újra kötelességként éled meg, egyre nehezebb lehet felszabadultan kapcsolódnod hozzá. Az átmenetileg elkerült feszültség így később még több bizonytalanságot teremthet köztetek.

Nem kell már az első érintés előtt kívánnod a szexet

Fontos különbség van aközött, hogy még nem érzel vágyat, de szívesen közeledsz a partneredhez, és aközött, hogy valójában nem szeretnél semmit, csak nehéz nemet mondanod. A vágy nem mindenkinél spontán jelentkezik: van, akinél a kellemes érintések, a nyugalom és a közelség közben alakul ki.

Ha kíváncsian, szabadon választod az intimitást, és közben is jelezheted, mi esik jól, az egészen más élmény lehet, mint beletörődni valamibe. Ettől még nem kell elkezdened az együttlétet abban a reményben, hogy majd biztosan megjön hozzá a kedved, és folytatnod sem kell, ha nem szeretnéd.

Mi történne, ha nemet mondanál?

Sokat elárul a helyzetről, hogyan reagál a partnered az elutasításra. Lehet csalódott, és beszélhettek arról is, ha hiányzik neki a szex, de a bűntudatkeltés, a fenyegetés vagy a kitartó győzködés már nyomást helyez rád. A beleegyezésnek szabad döntésből kell születnie.

Egy korábbi igen, egy párkapcsolat vagy egy előre megbeszélt este sem jelent automatikus beleegyezést. Ugyanígy meggondolhatod magad az együttlét közben is. Ha azért mondasz igent, mert félsz a visszautasítás következményeitől, azt érdemes komolyan venni, nem pedig saját hibaként elkönyvelni.

A gyakoriság helyett arról beszéljetek, mire vágytok

Könnyű beleragadni abba, hogy vajon eleget szexeltek-e. Hasznosabb lehet elmondani, kinek mit jelent az együttlét, mi segíti a közeledést, és mi nehezíti meg. Ezt lehetőleg egy nyugodt pillanatban beszéljétek át, amikor egyikőtök sem éppen kezdeményezett vagy utasította vissza a másikat.

A közösen megtervezett intim idő is működhet, ha mindketten szeretnétek, és nincs kötelező végeredménye. Egy összebújós estének nem kell feltétlenül szexszel zárulnia: attól marad szabadon választott közelség, hogy mindketten elmondhatjátok, mire van kedvetek.

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