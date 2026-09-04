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Egyre több Z generációs és milleniál szakít emiatt - és nem a megcsalásról van szó

#Párkapcsolat
#szakítás
#z generáció
#milleniál
#pénzügyi problémák
Barbara
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 3. 09:03

Forrás: Pexels

Egyre több Z generációs és milleniál szakít emiatt - és nem a megcsalásról van szó
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A pénzről beszélni továbbra is kellemetlennek számít, pedig a Z generációs és milleniál pároknál éppen a pénzügyi különbségek vezetnek meglepően gyakran szakításhoz.

Ha megkérdeznénk, mi tud igazán szétrobbantani egy kapcsolatot, valószínűleg a megcsalás, az eltérő jövőkép, az állandó veszekedés vagy az intimitás hiánya jutna először eszünkbe. A bankszámlaegyenleg talán kevésbé romantikus téma, de úgy tűnik, nagyon is érdemes lenne beszélni róla.

Egy amerikai kutatás szerint ugyanis a Z generációs válaszadók 33 százaléka, a milleniáloknak pedig 31 százaléka szakított már egy partnerével pénzügyi problémák miatt. Vagyis nagyjából minden harmadik fiatal felnőttnél fordult már elő, hogy a pénz nem egyszerűen egy újabb vita tárgya lett, hanem végül a kapcsolat végét jelentette. És mielőtt azt gondolnád, hogy kizárólag arról van szó, ki fizeti a vacsorát az első randin: ennél jóval mélyebb a probléma.

Sok kapcsolatban a pénz állandó konfliktusforrás

A Z generáció 41 százaléka és a milleniálok 42 százaléka mondta azt, hogy legalább havonta összeveszik a partnerével pénzügyeken. A milleniálok körében pedig a pénz bizonyult a kapcsolati viták leggyakoribb okának, megelőzve többek között a közös idő hiányát, a házimunkát és még a szexet is. És nem is feltétlenül az a kérdés, hogy valakinek mennyi pénze van. Sokkal inkább az, hogy mit kezd vele.

Lehet, hogy az egyik fél minden hónapban félretesz, miközben a másik úgy él, mintha a „majd jövő hónapban spórolok” egy tökéletesen működő pénzügyi stratégia lenne. Az egyik már lakásra gyűjtene, a másik szerint pedig semmi gond nincs azzal, ha minden péntek este a fél fizetését elköltik. Egy ideig ezek csak kisebb különbségeknek tűnhetnek, hosszú távon azonban nagyon eltérő jövőképet jelezhetnek.

A kutatás szerint a Z generációs és milleniál válaszadók több mint harmada azt mondta, hogy akkor is szakítana, ha kiderülne: a párjával alapvetően eltérően gondolkodnak a pénzről.

Ezek a legnagyobb pénzügyi red flagek

Szintén komoly red flagnek számít, ha valaki titkolja a bankszámláit vagy más pénzügyi dolgokat a párja elől, ha jelentős adósságot halmozott fel, illetve ha természetesnek veszi, hogy minden közös költséget a másik fizessen. A pénzügyi kontrollálás és a családtól vagy barátoktól való teljes anyagi függés ugyancsak többeknél kiverte a biztosítékot.

Érdekes módon a generációk prioritásai között is van némi különbség. A Z generáció számára az egyik legnagyobb red flag az, ha valaki nem hajlandó beszállni a közös költségekbe, és elvárja, hogy a másik fizessen, míg a milleniáloknál a kontrollálatlan költekezés végzett az első helyen.

Sőt, néhányan már a randizás elején elkezdenek nyomozni. A Z generációs válaszadók 35 százaléka, a milleniálok 25 százaléka mondta azt, hogy utánanézett már annak, mivel foglalkozik a randipartnere, hogy nagyjából felmérje, milyen lehet az anyagi helyzete. Nem feltétlenül azért, mert csak a fizetés számít, hanem azért, mert ebből is próbálják kideríteni, összeegyeztethető-e az életmódjuk.

A szerelemhez viszont nem kell bankszámlakivonat. Ahhoz viszont, hogy két ember hosszú távon közös életet építsen, nem árt időben kideríteni, hogy legalább nagyjából ugyanabba az irányba szeretnének-e haladni.

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