Egyre kevesebbet szexel a Z-generáció, és az ok sokkal kiábrándítóbb, mint gondolnád

Úgy tűnik, a probléma nem feltétlenül a vágy hiánya, hanem az, hogy sok fiatalnak egyszerűen nincs hol intim együttlétet folytatnia. A Z-generáció szexuális életéről az elmúlt években rengeteg elmélet született. Egyesek szerint a fiatalok túlságosan belemerültek az online világba, mások úgy gondolják, hogy a randizás vált egyre bonyolultabbá, és olyan vélemények is akadnak, amelyek szerint ez a generáció egyszerűen kevésbé érdeklődik a szex iránt. Csakhogy könnyen lehet, hogy az egész jelenséget rossz oldalról közelítjük meg. Mi van akkor, ha a huszonévesek ugyanúgy vágynak a szexre, mint az előttük járó generációk, csak éppen nincs rá megfelelő lehetőségük? A folyamatosan emelkedő albérletárak, a megélhetési költségek és az egyre nehezebb önállósodás ugyanis a hálószobában is éreztetik a hatásukat.

Egy egész generáció ragadt a szülői házban

Ma már egyáltalán nem szokatlan, ha valaki a húszas évei közepén, sőt akár a harminchoz közeledve is a szüleivel él. Sok esetben nem kényelmi döntésről van szó, hanem egyszerű anyagi kényszerről. Hiába dolgozik valaki teljes állásban, az önálló lakhatás olyan kiadást jelenthet, amelyet egyedül képtelen finanszírozni. Az amerikai Pew Research Center adatai szerint 2023-ban a 18 és 24 év közöttiek 57 százaléka élt valamelyik szülőjével. Ez az arány magasabb, mint harminc évvel korábban, és a 25–29 évesek körében is egyre gyakoribb a szülőkkel való együttélés. Mindez pedig a szerelmi életre is hatással van. Hiszen egészen más úgy randizni, hogy bármikor hazahívhatod a partneredet, mint amikor minden találkozót a család napirendjéhez kell igazítani.

A számok egészen megdöbbentőek

A Playboy 2026-os, a Kinsey Intézettel és a Julie-val együttműködésben készült felmérése különösen érdekes összefüggésre világított rá. A szüleikkel élő Z-generációs válaszadók 64 százaléka arról számolt be, hogy az előző három hónapban egyáltalán nem szexelt. Az egyedül élők körében ugyanez az arány mindössze 27 százalék volt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden fiatal azért él kevesebb szexuális életet, mert otthon lakik, az eltérés azonban figyelemre méltó. A kutatás egyik legérdekesebb eredménye ráadásul az, hogy a szexuális vágyban nem mutatkozott különbség a szüleikkel és a külön élő fiatalok között. A megkérdezett fiatal felnőttek közel 80 százaléka közepes vagy kifejezetten erős szexuális vágyról számolt be. Vagyis sokan szeretnének többet szexelni, a körülményeik azonban ezt nem mindig teszik lehetővé.

Nehéz felszabadulni, ha a szomszéd szobában alszanak a szüleid

Bár elsőre viccesnek tűnhet, hogy valakinek huszonévesen is titkolóznia kell a szülei előtt, a helyzet a valóságban meglehetősen frusztráló lehet. Egy intim együttléthez nemcsak vonzalomra, hanem biztonságérzetre, nyugalomra és megfelelő magánszférára is szükség van. Ha valaki folyamatosan attól tart, hogy a szülei meghallják, váratlanul benyitnak, vagy kellemetlen kérdésekkel fogadják a partnerét, sokkal nehezebben tud ellazulni. Ez nemcsak az alkalmi kapcsolatokra igaz. Egy stabil párkapcsolatban is problémát okozhat, ha két embernek folyamatosan azon kell gondolkodnia, mikor és hol lehetnek végre kettesben. A fiatalok ezért különféle megoldásokhoz folyamodnak. Van, aki pontosan ismeri a szülei időbeosztását, mások akkor szerveznek találkozót, amikor üres a ház, és olyanok is akadnak, akik inkább szállodára vagy egy közös hétvégére költenek, ha szeretnének egy kis zavartalan együttlétet.

forrás: HBO Max

A lakhatási válság a párkapcsolatokat is átformálja

Az önálló otthon hiánya ráadásul nem kizárólag a szex gyakoriságára lehet hatással. A randizás, a kapcsolatok elmélyítése és az összeköltözés kérdése is egészen más jelentőséget kapott. Korábban sok fiatal számára természetes lépés volt, hogy a tanulmányai befejezése után saját lakásba vagy albérletbe költözik. Ma viszont az önállósodás gyakran évekkel kitolódik, ami a felnőttkori párkapcsolatok alakulását is befolyásolhatja. Emily Morse szexuálterapeuta és párkapcsolati szakértő szerint a magánszféra alapvető jelentőségű a szexuális életben. Ha pedig egy egész generáció kénytelen tovább a családi otthonban maradni, annak természetes következményei lehetnek az intimitásra és a kapcsolatokra nézve is.

Lehet, hogy a Z-generációnak nincs is szexproblémája?

A szexuális visszaesésről szóló beszélgetésekben gyakran úgy jelennek meg a Z generáció tagjai, mintha elveszítették volna az érdeklődésüket a testi kapcsolatok iránt. Pedig a kutatás éppen arra utal, hogy ennél jóval összetettebb a helyzet. A fiatalok jelentős része továbbra is vágyik a közelségre, a szexre és a romantikus kapcsolatokra. Csakhogy a felnőtt élet egyik legalapvetőbb feltétele, az önálló élettér sokuk számára egyre nehezebben elérhető. És miközben könnyű a telefonokat, a közösségi médiát vagy a megváltozott randiszokásokat hibáztatni, lehet, hogy a szexuális életük egyik legnagyobb akadálya sokkal prózaibb: egyszerűen nem tudják becsukni maguk mögött a saját hálószobájuk ajtaját úgy, hogy biztosan senki ne zavarja őket. A Z-generáció tehát nem feltétlenül mondott le a szexről. Lehet, hogy csak arra vár, hogy végre legyen hozzá egy kis magánélete.

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