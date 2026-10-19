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A Z generációs nők közel fele három hónapja nem maszturbált - Az ok egészen meglepő
Forrás: Netflix
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Egy pikáns romantikus regény a táskában, egy túlfűtött sorozat a kedvencek között, a nap végén mégis csak egyetlen dologhoz van kedvetek: aludni. Ismerős? Miközben a popkultúrában látványosan jelen van a szexualitás, a saját örömszerzésünknek már nem feltétlenül jut hely a hétköznapokban. Egy új kutatás pedig felveti a kérdést: a sokat emlegetett szexuális recesszió az önkielégítésre is kiterjed?
Mit mutatnak valójában a számok?
A Kinsey Institute készített erről egy kutatást, amelyben 2373, 18–29 éves amerikai felnőttet kérdezett meg a szexuális életéről. A válaszadók 36 százaléka számolt be arról, hogy az előző három hónapban nem maszturbált, a nőknél pedig ez az arány 42 százalék volt. Ezzel párhuzamosan a megkérdezettek közel negyede szinte mindennap végzett önkielégítést, vagyis nagyon különböző szokások férnek meg ugyanazon generáción belül.
A vágy nem feltétlenül tűnt el
A kutatók összefoglalója alapján a fiatalok alacsonyabb szexuális aktivitása mellett sokan közepes vagy magas szexuális vágyról számoltak be. A kettő tehát nem ugyanaz: attól, hogy érdekel benneteket a szex, még nem biztos, hogy a hétköznapokban helyet is kap. A felmérésben 37 százalék mondta azt, hogy a pénzügyi stressz negatívan hatott a szexuális életére, 43 százaléknak pedig az anyagi aggodalmak a randizást vagy a párkapcsolat fenntartását nehezítették meg. Ezek az adatok a szexuális élet tágabb körülményeiről szólnak, önmagukban nem magyarázzák meg az önkielégítés elmaradását.
A vágy megvan, mégis kevesebb a szóló öröm
Attól, hogy a női önkielégítésről egyre nyíltabban beszélünk, még nem tűnt el minden tabu körülötte. A Lovehoney és a Womanizer 2025-ös, ezer brit résztvevővel készült felmérésében a férfiak 62 százaléka mondta, hogy legalább hetente maszturbál, a nőknél viszont ez az arány mindössze 35 százalék volt. Pedig a megkérdezett nők több mint fele kifejezetten erősnek érezte a szexuális vágyát, szóval a különbséget aligha lehet annyival elintézni, hogy egyszerűen nincs kedvük hozzá. A kutatáshoz megszólaló szakértő szerint a női önkielégítést még mindig több tabu övezi: hiába tudjuk fejben, hogy nincs benne semmi ciki, a korábbról hozott szégyenérzetet nem mindig könnyű elengedni.
Ebből se csináljatok kötelező programot!
Bár a számok elsőre meglepőek, az amerikai felmérésben mindössze 18 százalék mondta, hogy elégedetlen a szexuális életével. Vagyis attól, hogy valaki ritkábban szexel vagy maszturbál, még nem biztos, hogy bármit hiányol. Nincs mindenkire érvényes heti mennyiség, amit ki kell pipálni, és a barátnőitek szokásai sem jelentenek követendő menetrendet.
Inkább az számít, hogy ti hogyan érzitek magatokat: hiányoznak ezek a pillanatok, vagy most egyszerűen nincs rájuk igényetek? Ha szeretnétek több időt szánni magatokra, de a munka, a fáradtság és a végtelen teendőlista mindig közbeszól, érdemes átgondolni, mi segítene kikapcsolódni. Ha viszont jól vagytok így, egy hangzatos trend miatt sem kell újabb elvárást pakolnotok magatokra. Az örömszerzésnek pont az lenne a lényege, hogy jólessen.
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