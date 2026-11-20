Régen a sikeres karrier szinte egyet jelentett azzal, hogy találtál egy biztos munkahelyet, szépen haladtál felfelé a ranglétrán, és lehetőleg évtizedekig ugyanazon a területen dolgoztál. A Z generáció azonban egészen másképp gondolkodik a munkáról. Miért kellene egyetlen szakmát választanod, ha több dolog is érdekel? És ki mondta, hogy a főállásod mellett nem építhetsz egy saját vállalkozást, nem vállalhatsz szabadúszó projekteket, vagy nem kereshetsz pénzt a hobbiddal?

Egyre többen döntenek úgy, hogy nem egyetlen munkakörre építik a szakmai életüket, hanem különböző lehetőségeket kombinálnak. Ennek a karrierépítési formának már neve is van: portfóliókarrier. Bár maga a jelenség nem új, a közösségi média, a digitális eszközök és a tartalomgyártás térnyerése miatt most különösen aktuálissá vált.

Mi az a portfóliókarrier, és miért lett ennyire népszerű?

A portfóliókarrier lényege, hogy a szakmai életed nem egyetlen állásból vagy munkakörből áll, hanem több különböző tevékenységből, projektből és akár bevételi forrásból épül fel. Lehetsz például teljes állásban marketinges, miközben hétvégente fotózásokat vállalsz, saját webshopot üzemeltetsz, vagy éppen tartalomgyártóként építed a közösségi oldalaidat.

A LinkedIn kisvállalkozásokért felelős marketingalelnöke szerint ez a fajta karrierépítés különösen népszerű a Z generáció körében, hiszen sok fiatal egyszerre vágyik az anyagi biztonságra és arra a szabadságra, hogy különböző érdeklődési területeken is kipróbálhassa magát.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a LinkedIn tartalomkészítőinek 80 százaléka más munkát is végez. Ez jól mutatja, hogy a tartalomgyártás vagy egy saját projekt nem feltétlenül helyettesíti a hagyományos állást, hanem annak kiegészítése is lehet. A portfóliókarrier egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell már a húszas éveid elején eldöntened, pontosan mivel szeretnél foglalkozni életed hátralévő részében. Különböző területeken gyűjthetsz tapasztalatot, új készségeket sajátíthatsz el, és közben fokozatosan rájöhetsz, melyik irány illik hozzád a legjobban.

Nem kell influencernek lenned ahhoz, hogy több karriered legyen

Ha meghallod, hogy valakinek egyszerre több munkája van, valószínűleg elsőként egy influenszer, egy szabadúszó kreatív szakember vagy egy vállalkozó jut eszedbe. Pedig a portfóliókarrier szinte bármilyen területen működhet, a pénzügyektől kezdve a mérnöki szakmákig.

Képzeld el például, hogy valaki hétköznap egy multinacionális vállalatnál dolgozik, hétvégén viszont esküvőket fotóz. Vagy hogy egy mérnök saját online vállalkozást működtet, miközben egy kommunikáció szakos egyetemista szabadúszóként különböző márkák közösségi oldalait kezeli.

A története tökéletesen bizonyítja, hogy nem feltétlenül kell választanod a biztos megélhetés és a szenvedélyed között. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek egyszerre három különböző munkát kellene vállalnia. A portfóliókarrier sokkal inkább arról szól, hogy megteremted a lehetőséget arra, hogy a különböző érdeklődési területeid egymás mellett is helyet kapjanak az életedben.

De mit szólnak ehhez a munkáltatók?

Bár elsőre nagyon vonzónak tűnhet, hogy egyszerre több területen is dolgozhatsz, felmerülhet egy fontos kérdés: vajon mit gondol erről egy leendő munkáltató? Hiszen ha az önéletrajzodban marketinges, fotós, rendezvényszervező és tartalomgyártói tapasztalat is szerepel, könnyen tarthatsz attól, hogy szétszórtnak tűnsz. Pedig a különböző munkatapasztalatok akár előnyt is jelenthetnek, ha megfelelően mutatod be őket. Szakértő szerint a munkaadók számára elsősorban az a fontos, hogy megértsék, mire vagy képes, milyen készségekkel rendelkezel, és hogyan tudod ezeket a gyakorlatban alkalmazni.

Éppen ezért nem érdemes egyszerűen egymás alá felsorolni a különböző munkáidat. Sokkal hasznosabb, ha megmutatod, milyen kapcsolat van közöttük. Lehet, hogy teljes állásban marketingesként dolgozol, miközben saját lifestyle-tartalmakat készítesz, de mindkét területen hasznosítod a kreativitásodat, a történetmesélési képességedet és a közönséged megértését. Ezek a készségek együtt sokkal átfogóbb képet adhatnak rólad, mint egyetlen munkakör megnevezése.

Így építheted fel a saját portfóliókarrieredet

A jó hír, hogy nem kell rögtön felmondanod, vállalkozást alapítanod vagy teljesen új szakmát tanulnod ahhoz, hogy belevágj. A portfóliókarrier akár egészen apró lépésekkel is elkezdődhet. Gondold végig, mi minden érdekel! Lehet, hogy a munkád mellett imádsz fotózni, videókat vágni, írni vagy éppen grafikákat készíteni. Érdemes átgondolnod, melyik hobbidból lehetne idővel akár egy kisebb mellékes bevételed. Kezdd kicsiben! Nem kell azonnal teljes vállalkozást építened. Egy-egy szabadúszó projekt, alkalmi megbízás vagy saját kreatív kezdeményezés is jó kiindulópont lehet. Mutasd meg, miben vagy jó! Ha többféle területen dolgozol, különösen fontos, hogy a LinkedIn-profilod és az önéletrajzod átlátható legyen. Érdemes feltüntetned a különböző szerepeidet, valamint azokat a készségeket, amelyeket ezek során sajátítottál el. Keress kapcsolatot a különböző munkáid között! A látszólag teljesen eltérő tevékenységekben is lehetnek közös pontok. Ha ezeket felismered, sokkal könnyebb lesz egyértelműen bemutatnod a szakmai erősségeidet. Ne akarj mindent egyszerre! A többféle munkalehetőség szabadságot adhat, de könnyen túlterheltséghez is vezethet. Fontos, hogy csak annyi feladatot vállalj, amennyi hosszú távon is belefér az idődbe és az energiádba.

A LinkedIn-profilod is segíthet abban, hogy komolyan vegyenek

A portfóliókarrier egyik legnagyobb kihívása, hogy a különböző szakmai szerepeidet egységesen tudd bemutatni. Ebben a LinkedIn különösen hasznos lehet, hiszen a platformon már több párhuzamosan végzett munkádat is feltüntetheted. A LinkedIn Premium előfizetői ráadásul egyedi cselekvésre ösztönző gombot is elhelyezhetnek a profiljukon, amellyel például saját szolgáltatásaikra vagy szakmai tanácsadási lehetőségeikre irányíthatják az érdeklődőket. A legfontosabb azonban nem az, hogy minél több pozíció szerepeljen a neved mellett, hanem az, hogy egyértelmű legyen, milyen értéket tudsz nyújtani. Ha például kommunikációs területen dolgozol, de mellette videókat készítesz és rendezvényeket szervezel, ezek a tapasztalatok egymást is erősíthetik. Érdemes a profilodat úgy felépíteni, hogy ne csak a korábbi munkahelyeidet mutassa be, hanem azokat a konkrét projekteket és eredményeket is, amelyekre igazán büszke vagy.

Tényleg ez lehet a karrierépítés jövője?

A Z generáció számára a munka egyre kevésbé kizárólag egy pozícióról vagy egyetlen vállalatról szól. Sok fiatal szeretné úgy alakítani a szakmai életét, hogy abban a megélhetés mellett a kreativitásnak, a személyes érdeklődésnek és a folyamatos fejlődésnek is jusson hely. A portfóliókarrier persze nem mindenkinek ideális. A többféle munkával együtt járhat a kiszámíthatatlanabb bevétel, a bonyolultabb időbeosztás és a túlterheltség veszélye is. Különösen akkor, ha valaki nem szabad választásból, hanem anyagi kényszerből vállal több munkát.

Videók

Videók