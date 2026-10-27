10 film, amit egyetlen borzalmas csavar tett tönkre

A rosszul sikerült fordulat viszont akár kétórányi izgalmat is tönkretehet. Hollywood pedig jó néhányszor bebizonyította, hogy még a legnagyobb sztárok és rendezők is képesek teljesen félresiklott befejezésekkel előállni. A filmtörténet tele van olyan befejezésekkel, amelyekről a premier után évekkel is vitatkoznak a rajongók. A következő összeállításban olyan alkotásokat szedtünk egy kalap alá, amelyekben a nagy leleplezés a szerző szerint csalódást okozott. Akad köztük kiszámítható gyilkos, teljesen értelmetlennek ható fordulat és olyan romantikus történet is, amely néhány perc alatt kifejezetten nyomasztóvá válik. Vigyázat, a cikk komoly spoilereket tartalmaz!

1. Szemfényvesztők (2013)

A bűvésztrükkökkel operáló thriller végig azt ígéri, hogy minden apró részletnek jelentősége van. Aztán kiderül, hogy a Mark Ruffalo által alakított Dylan Rhodes FBI-ügynök valójában maga szervezte az egész akciót. A fordulat sok néző számára azért okozott csalódást, mert a történet alig kínál olyan nyomokat, amelyekből következtetni lehetne az igazságra. A nagy leleplezés így egy ügyesen felépített trükk helyett önkényes forgatókönyvírói döntésnek hat.

2. A 23-as szám (2007)

Jim Carrey egy férfit alakít, aki megszállottan kutatja egy titokzatos könyv és a 23-as szám kapcsolatát. Minél mélyebbre ás, annál jobban összemosódik a valóság és a képzelet. A végén kiderül, hogy ő maga írta a könyvet, amelynek története saját elfeledett múltjához és egy gyilkossághoz kapcsolódik. A sokáig épített rejtély után ez a megoldás többeknek túlságosan kézenfekvőnek bizonyult.

3. Vadidegen (2007)

Halle Berry és Bruce Willis közös thrillerében a nézők sokáig azt próbálják kideríteni, milyen titkokat rejteget a Willis által alakított üzletember. A végén azonban a Halle Berry által megformált újságíróról derül ki, hogy ő követte el a gyilkosságot. A fordulat ugyan meglepő, ám a korábbi eseményeket visszagondolva számos kérdést hagy maga után. A film olyan erősen koncentrál a megtévesztésre, hogy közben a történet hitelessége sérül.

4. Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013)

Tyler Perry házassági drámája egy fiatal nő hűtlenségéről és a rossz döntések következményeiről szól. A történet végén kiderül, hogy a főszereplő HIV-fertőzött lett. A fordulatot sok kritika érte, mert a film a betegséget leegyszerűsítő erkölcsi büntetésként kezeli. Ahelyett, hogy érzékenyen beszélne egy súlyos egészségügyi kérdésről, a lezárás didaktikus tanmesévé alakítja a történetet.

5. Bújócska (2005)

Robert De Niro egy pszichológust alakít, aki felesége halála után kislányával vidékre költözik. A gyermek hamarosan egy Charlie nevű láthatatlan barátról kezd beszélni, akinek a jelenléte egyre félelmetesebbé válik. A végén kiderül, hogy Charlie valójában az apa másik személyisége. Bár a film hátborzongatónak szánja a leleplezést, a tapasztalt thrillerrajongók számára túlságosan ismerős megoldást választ.

6. A falu (2004)

M. Night Shyamalan titokzatos közössége látszólag a 19. században él, és retteg az erdőben rejtőző lényektől. A fináléban azonban megtudjuk, hogy a történet a modern korban játszódik, a szörnyek pedig a falu vezetőinek megtévesztéséhez tartoznak. A csavar egyes nézők szerint zseniális társadalmi allegória, mások viszont úgy érzik, hogy a rendező egyetlen húzással érvényteleníti a korábban felépített misztikumot.

7. Utazók (2016)

Jennifer Lawrence és Chris Pratt romantikus sci-fije kezdetben két ember szerelmi történetének tűnik, akik túl korán ébrednek fel egy hosszú űrutazás során. Csakhogy kiderül: Jim szándékosan ébresztette fel Aurorát, mert képtelen volt tovább elviselni a magányt. Ezzel gyakorlatilag megfosztotta a nőt a tervezett jövőjétől. A fordulat egészen más megvilágításba helyezi a kapcsolatukat, és sokak szerint olyan súlyos erkölcsi kérdést vet fel, amelyet a film túl könnyedén próbál feloldani.

forrás: imdb

8. Üveg (2019)

A Sebezhetetlen és a Széttörve után a rajongók grandiózus lezárást vártak M. Night Shyamalantól. Ehelyett egy titkos szervezet létezése kerül napvilágra, amely hosszú ideje azon dolgozik, hogy eltüntesse vagy elnyomja a különleges képességekkel rendelkező embereket. A leleplezés sok néző számára kapkodónak hatott, különösen azért, mert a történet addig jóval személyesebb konfliktusokra épült.

9. Wonder Woman 1984 (2020)

Diana elveszített szerelme, Steve Trevor váratlanul visszatér, csakhogy egy másik férfi testében. A film romantikus csodaként mutatja be a találkozást, miközben szinte teljesen figyelmen kívül hagyja annak következményeit, hogy Steve egy ártatlan ember testét használja. Az ötlet sok nézőnek annyira zavaró volt, hogy a szerelmi történet megható pillanatai helyett végig ezen a furcsa döntésen gondolkodtak.

10. Az esemény (2008)

M. Night Shyamalan apokaliptikus thrillerében rejtélyes jelenség következtében emberek tömegei vetnek véget az életüknek. A szereplők eleinte terrortámadásra vagy ismeretlen biológiai fenyegetésre gyanakodnak, majd kiderül, hogy a növények által kibocsátott vegyi anyagok állnak a háttérben. A rendező eredetileg nyugtalanító ökológiai horrort szeretett volna készíteni, ám a magyarázat sok nézőből félelem helyett nevetést váltott ki.

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