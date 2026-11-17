Életmód
Más kutyáért rajong a Gen Z, mint a millenniálok – te kikkel értesz egyet?
Forrás: Camilo Fierro on Unsplash
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Minden kutyát imádsz, de ha most megkérdeznénk, melyik fajta foglalja el a szívedben a legkedvesebb helyet, rögtön rá tudnád vágni? Nem meglepő, ezzel sokan így vagyunk. Azon viszont talán meglepődnél, hogy még a családod sem értene egyet abban veled, melyik a legédesebb kutyafajta. Sőt, ha több generáció is beszélget, pláne nagy lesz az eltérés.
Egy brit kutatás készült ennek kapcsán a Petplan megbízásából, és ehhez 4000 embert kérdeztek meg: fele részben kutyatartókat, fele részben olyanokat, akik fontolgatták, hogy kutyát fogadnak az életükbe. Mindössze annyit kellett megmondaniuk, melyik fajtát választanák, ha a pénz, az idő és a hely nem jelentene problémát. Ebből pedig kiderült, hogy a Gen Z, a Milleniálok vagy épp az idősebbek melyik fajtáért rajonganak legjobban. És egészen meglepő az eredmény!
Ezért a kutyáért rajong leginkább a Gen Z
A legfiatalabb vizsgált korcsoportban egy barátságos, aranyszínű négylábú lett a befutó: a 18–28 évesek körében a golden retriever végzett az első helyen, 10 százalékkal. A kedves tekintet és a puha bunda láttán könnyű megérteni a rajongást, de ennek a kutyának a személyisége is legalább ennyire szerethető.
A golden retrievert intelligens, ragaszkodó és nyitott természetű fajtaként tartják számon. Lelkesen vesz részt a közös programokban, szeret tanulni, és általában örömmel működik együtt az emberrel. A róla készült összebújós videókból ugyanakkor könnyű kihagyni a történet másik felét: aktív kutya, amelynek a sétára, a játékra és a foglalkozásra is szüksége van. A bájos megjelenés mellé tehát bőven jár energia is.
A millenniáloknál egészen más karakter nyert
Ha az Y generációhoz tartozol, lehet, hogy a következő eredmény közelebb áll hozzád. A felmérés 29–44 éves résztvevői a német juhászkutyát választották a leggyakrabban: náluk is 10 százalék nevezte meg az első helyezettet. A két fiatalabb korcsoport kedvence így máris eltért egymástól.
A német juhászkutya határozott megjelenéséhez intelligencia, bátorság és erős együttműködési készség társul. A fajta jellegzetes tulajdonságai között tartják számon a hűséget és a magabiztosságot, valamint azt, hogy sokféle feladatot képes megtanulni. A vele való közös életben ezért a mozgás mellett a tanulásnak is fontos szerepe van: olyan elfoglaltságokra is szüksége van, amelyekben használhatja az eszét.
Az idősebb válaszadók egy szerethető klasszikus mellett döntöttek
A 61 éves és idősebb résztvevőknél a labrador retriever került az élre, szintén 10 százalékos eredménnyel. Ebben a korcsoportban tehát ismét egy retriever lett a kedvenc, de másik fajta, mint a Gen Z-nél.
A labrador barátságos, nyitott és lelkes társ, amely szívesen kapcsolódik be a család életébe. Könnyű magad elé képzelni egy közös kiránduláson vagy egy játékos délutánon, és erre az aktivitásra szüksége is van. A kedves arc mögött ugyanis energikus kutya rejlik: attól, hogy szívesen tölti az idejét a közeledben, még ugyanúgy igényli a mozgást és a tartalmas közös programokat.
Ennél a fajtánál lett igazán látványos a generációs különbség
A felmérés egyik legérdekesebb részlete a cocker spánielhez kapcsolódik. A 61 éves és idősebb válaszadók 7 százaléka nevezte kedvencének, a Gen Z körében viszont csak 1,5 százalék választotta. Vagyis az idősebb korcsoportban több mint négyszer akkora arányban rajongtak érte, mint a legfiatalabbaknál.
Pedig a hosszú fülek és a kedves tekintet mögött itt is rengeteg szerethető tulajdonság bújik meg. A brit fajtasztenderd a cocker spánielt gyengéd, ragaszkodó, ugyanakkor élettel teli kutyaként írja le. A megjelenése könnyen elvarázsolhat, de a személyiségéhez ugyanúgy hozzátartozik az élénkség és a lelkesedés is. A kutatás nem magyarázza meg, miért alakult ki ekkora eltérés a két korcsoport ízlésében — azt viszont megmutatja, hogy egy családi beszélgetésben még a kedvenc kutyákról sem feltétlenül ugyanaz jut eszünkbe.
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