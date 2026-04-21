Egyedül utaznál? Mutatjuk a legbiztonságosabb és a legveszélyesebb országok listáját
A legfontosabb dolog, ami nélkülözhetetlen utazás során, az a biztonság. Legyen szó arról, hogy egyedül utazol vagy társasággal, valószínűleg az első lépéseid között szerepel az utasbiztosítás megkötése is, hiszen a váratlan helyzetekre - amennyire csak lehet - fel kell készülni. Ha egyedül utazol külföldre, óriási előny, hogy nem kell senkivel kompromisszumokat kötnöd sem az úti cél, sem a szállás, sem pedig a programok terén. A hátránya viszont éppen az lehet, hogy nincs melletted senki, aki átsegítsen egy-egy nehézségen. Épp ezért nem mindegy, hogy milyen országba utazol el egyedül, az mennyire számít biztonságosnak vagy épp veszélyesnek. A Square Mouth, utasbiztosításokat összehasonlító cég adatelemzés során állított fel két listát az említett jelzők mentén. Az adatok frissek, ha 2026-ban tervezed a szóló felfedezést, érdemes csekkolni őket!
Hogy alakult ki a sorrend?
A jelentés szerint a kutatók először az emberi fejlettségi indexet vizsgálták, amely a Wikipédiát idézve: “a világ országainak összehasonlítását teszi lehetővé a születéskor várható élettartam, az írástudás, az oktatás és az életszínvonal alapján.” Emellett a szakemberek több, a biztonságot tükröző tényezőt vizsgáltak, például bűnözési rátát, az éjszakai egyedüli sétával kapcsolatos biztonságérzetet, az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét, valamint a globális békeindexet és egyéb mutatókat.
Miután az egyes tényezőket összehasonlíthatóvá tették, 0-tól 10-ig pontozták minden ország esetében. Az átlagolt értékből jött ki az összesített pontszám: az alacsonyabb a nagyobb biztonságot, a magasabb a nagyobb kockázatot jelöli. Természetesen az összehasonlítás inkább csak általános képet ad, mivel az adott pillanat állapotát tükrözi Ráadásul előfordulhat, hogy egy, a listán biztonságosabbnak ítélt ország nem mindenki számára egyformán az, például nők, kisebbségek vagy akár az LMBTQ tagjai. Persze utazás előtt az adott országról szóló legfrissebb híreket is érdemes csekkolni, hogy pontosabb képet kaphass és ezt is számításba vedd.
Ezek a legbiztonságosabb országok
A legelső helyen San Marino végzett, egy parányi, hegyvidéki ország, amelyet Olaszország veszi körül. Mindössze 0,78 pontszámot szedett össze a 10-ből. Kiemelkedő eredménye a megbízható egészségügyi ellátásnak, az alacsony környezeti kockázatoknak és a magas szintű személyes biztonságnak köszönhető. Ráadásul a helyiek 90%-a arról számolt be, hogy biztonságban érzi magát, amikor egyedül tartózkodik kint sötétedés után.
1. San Marino - 0,78
2. Andorra - 1,33
3. Szingapúr - 1,56
4. Ausztria - 1,74
5. Csehország - 1,77
6. Katar - 1,84 (A SquareMouth adatai alapján korábban valóban biztonságosnak számított, a helyzet mára megváltozott. 2026 márciusában fegyveres konfliktus bontakozott ki a térségben Irán és Katar között, amely hatására lezárták a légteret is.)
7. Észtország - 1,84
8. Brunei Szultanátus - 1,85
9. Dánia - 1,90
10. Szlovénia - 1,92
Ezek a legveszélyesebb országok
Venezuela áll a lista másik végén, amit a szakértők a legveszélyesebb úti célnak ítéltek meg az egyedül utazók számára. Itt gyenge az infrastruktúra, korlátozott az egészségügyi ellátás és különösen magas a bűnözési ráta. Komoly veszélyt jelent továbbá az erőszakos bűnözés, az emberrablás és a terrorizmus. Aki ide szeretne utazni, annak bizony komoly biztonsági kockázatokkal kell számolnia, ráadásul bizonyos régiókba egyáltalán nem ajánlják a látogatást.
1. Venezuela – 9,74
2. Peru – 8,87
3. Gabon – 8,51
4. Kolumbia – 8,38
5. Bolívia – 8,37
6. Jamaica – 8,27
7. Guyana – 8,21
8. Ecuador – 8,12
9. Trinidad és Tobago – 8,11
10. Dél-afrikai Köztársaság – 8,04
A galériában pedig összegyűjtöttük azokat a tippeket, amelyek segíthetnek biztonságban maradni, ha egyedül utazol:
