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Egy nő úgy döntött, hogy a Kék Zónába költözik – két változást vett észre magán azóta
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Egy amerikai nő pontosan erre volt kíváncsi, és a döntése alaposan felforgatta az életét. A változást ráadásul nemcsak a közérzetén, hanem a külsején is észrevette. A hosszú és egészséges élet titkát évtizedek óta kutatják a szakemberek, és vannak olyan pontjai a világnak, amelyek különösen felkeltették az érdeklődésüket. Ezeket nevezik Kék Zónáknak, ahol az átlagosnál magasabb a százéves kort megélők aránya. Az itt élők mindennapjait általában a természetes mozgás, a friss alapanyagokból készült ételek, az erős közösségi kapcsolatok és a nyugodtabb életritmus jellemzi. A 29 éves amerikai Casey Little Pittorru eredetileg csak egy kis kikapcsolódásra vágyott, amikor 2022-ben Szardíniára utazott. Arra azonban egyáltalán nem számított, hogy a két hónapos vakáció végül egy teljesen új élet kezdetét jelenti majd számára.
Két hónapra érkezett, de teljesen beleszeretett a helybe
Casey korábban az alabamai Opelika városában élt, ahol rendkívül megterhelő időszakon ment keresztül. A mentális egészségügy területén dolgozott, miközben klinikai mentálhigiénés tanácsadásból szerzett mesterdiplomáján dolgozott. Rengeteget vállalt, és a munkája során súlyos emberi traumákkal is találkozott. Egy idő után úgy érezte, szüksége van némi távolságra a megszokott környezetétől. Az interneten keresett egy megfizethető szállást, végül Szardínián talált rá a megfelelő apartmanra. Akkor még fogalma sem volt arról, hogy a szigetnek éppen arra a részére készül, amelyet a világ egyik legismertebb Kék Zónájaként tartanak számon. Az első hetekben már érezte, mennyire másképp telnek itt a napok. A tengerparton és a hegyekben töltötte az idejét, naponta hét-nyolc kilométert sétált, és végre nem kellett állandóan a következő feladaton gondolkodnia. Ráadásul a szerelem is rátalált: megismerkedett Roberto Pittoréval, aki később a férje lett. Casey ma már kisgyermekes édesanya, és az évét Szardínia és Alabama között osztja meg.
Két változás, amit szinte azonnal észrevett magán
A fiatal nő szerint már az első hosszabb szardíniai tartózkodása alatt feltűnt neki, hogy sokkal jobban érzi magát a bőrében. Az egyik legszembetűnőbb változás a külsejét érintette. Elmondása szerint valamennyit fogyott, a bőre pedig frissebbnek és ragyogóbbnak tűnt. Úgy érzi, ehhez hozzájárult a rendszeres mozgás, a szabadban töltött idő és az új életmódja. A másik, számára még fontosabb változás a mentális állapotát érintette. Casey arról számolt be, hogy sokkal tisztábbnak érezte a gondolkodását, nyugodtabb lett, és megszűnt az az állandó feszültség, amely korábban a mindennapjai része volt. Míg Amerikában gyakran két munkahelyen dolgozott azért, hogy fedezni tudja a kiadásait, Szardínián megtapasztalta, milyen érzés úgy élni, hogy nem kizárólag a munka körül forog minden.
Az étkezési szokásai is teljesen megváltoztak
Casey szerint az egyik legnagyobb különbség az amerikai és a szardíniai élet között az étkezésben rejlik. Alabamában sok húst fogyasztott, és a feldolgozott élelmiszerek is könnyen elérhetők voltak. Az olasz szigeten ezzel szemben jóval több friss hal, zöldség, tojás, tészta és kenyér kerül az asztalára. A helyiek szívesen vásárolnak kisebb üzletekben és termelőktől, az alapanyagok pedig gyakran közvetlenül a környék gazdaságaiból érkeznek. Casey különösen szereti, hogy pontosan tudhatja, honnan származik az étel, amit elfogyaszt. Persze nem minden tökéletes. Bevallotta, hogy időnként hiányoznak neki az amerikai szupermarketek, ahol szinte bármit meg lehet vásárolni egyetlen helyen. A szardíniai életmód előnyei azonban számára bőven ellensúlyozzák ezt a kényelmetlenséget.
Tényleg ez lenne a hosszú élet titka?
Szardínia régóta foglalkoztatja a hosszú élettartamot kutató szakembereket. A sziget egyes hegyvidéki településein kiemelkedően magas a százéves kort megélők aránya, ami miatt az ottani táplálkozási és életmódbeli szokások különös figyelmet kaptak. A helyiek sokat mozognak a hétköznapi tevékenységeik során, gyakran fogyasztanak növényi alapú ételeket, és a családi, baráti kapcsolatok is fontos szerepet töltenek be az életükben. A hosszú élet természetesen nem vezethető vissza egyetlen szokásra. A genetika, a környezet, az egészségügyi ellátás és számos más tényező is befolyásolja, meddig és milyen egészségi állapotban élünk. Casey tapasztalata ugyanakkor jól mutatja, mennyit számíthat, ha valaki több időt tölt mozgással, tudatosabban étkezik, és kevesebb stressznek teszi ki magát. A fiatal nő ma már a kisfia napirendjéhez igazítja a távmunkáját, több időt tölt a családjával, és sokkal elégedettebb az életével. Bár eredetileg csak két hónapra akart kiszakadni a megszokott környezetéből, végül olyan mindennapokat talált, amelyekhez ma már nem szívesen mondana búcsút. Ehhez pedig nem volt szüksége különleges diétára, méregdrága kezelésekre vagy szigorú edzéstervre. A legnagyobb változást az hozta, hogy teljesen átalakult az, ahogyan a hétköznapjait éli.
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