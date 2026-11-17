Van néhány dolog, ami nélkül egyszerűen nem indulok el otthonról. A telefonom, a kulcsom, a pénztárcám és természetesen am. Utóbbi annyira a mindennapjaim részévé vált, hogy szinte automatikusan nyúlok érte, amint kilépek az ajtón. Zene szól a fülemben munkába menet, séta közben, az edzőteremben, és sokszor még akkor is, amikor otthon készülődöm. Ha pedig éppen nem zenét hallgatok, akkor elindítok egy podcastet, csak hogy ne legyen teljes csend körülöttem.

Egy idő után azonban feltűnt, hogy már szinte képtelen vagyok úgy eltölteni akár csak húsz percet, hogy közben ne szóljon valami a háttérben. Ha felszállok a buszra, az első dolgom, hogy elindítsam a Spotifyt. Ha sétálni indulok, már előre kiválasztom a megfelelő playlistet. És ha otthon egyedül vagyok, akkor is szeretem, ha valami szól, még akkor is, ha igazából oda sem figyelek rá. Ekkor jutott eszembe, hogy mi lenne, ha egy teljes hónapig nem használnék fülhallgatót. Nem a zenéről akartam végleg lemondani, inkább arra voltam kíváncsi, mennyire függök attól, hogy folyamatosan valamilyen inger érjen. Arra viszont egyáltalán nem számítottam, hogy a kísérlet sokkal többet fog elárulni rólam, mint a zenehallgatási szokásaimról.

Az első hét: rájöttem, hogy fogalmam sincs, mit kezdjek magammal csendben

Bevallom, az első néhány nap kifejezetten kellemetlen volt. Azt hittem, a legnehezebb az lesz, hogy nem hallgathatom a kedvenc dalaimat, de ennél sokkal furcsább érzés volt, hogy hirtelen semmi sem terelte el a figyelmemet. A legrosszabb egyértelműen a munkába járás volt. Korábban imádtam, hogy amint felszállok a tömegközlekedésre, elindíthatok egy jó playlistet, és egy kicsit kizárhatom a körülöttem lévő világot. Most viszont ott ültem a többi utas között, és egyszerűen nem tudtam, mit csináljak. Mindenki a telefonját nyomkodta, zenét hallgatott vagy olvasott, én pedig csak néztem ki az ablakon.

Ráadásul sokkal hosszabbnak tűntek az utak. Egy húszperces utazás hirtelen végtelennek érződött, és többször azon kaptam magam, hogy automatikusan a táskámba nyúlok a fülhallgatómért, pedig pontosan tudtam, hogy ezúttal nem használhatom.

Az edzőteremben sem volt sokkal jobb a helyzet. Korábban mindig zenével motiváltam magam, és imádtam, hogy a kedvenc számaimra edzhetek. Nélkülük viszont sokkal jobban zavartak a körülöttem lévő hangok, a beszélgetések és a gépek zaja. Ekkor kezdtem először komolyan elgondolkodni azon, hogy vajon tényleg ennyire szükségem van-e a zenére, vagy egyszerűen csak teljesen hozzászoktam.

A második hét: elkezdtem észrevenni a körülöttem lévő világot

Nagyjából a második hét környékén történt valami érdekes. Egyik reggel úgy indultam el otthonról, hogy eszembe sem jutott a fülhallgatóm. Korábban ez elképzelhetetlen lett volna, most viszont már kezdtem megszokni, hogy nem kell minden egyes percet zenével kitöltenem.

Séta közben például sokkal jobban figyeltem arra, ami körülöttem történik. Észrevettem olyan üzleteket, amelyek mellett korábban szinte mindennap elsétáltam, meghallottam az utcán beszélgető embereket, és valahogy az egész város sokkal élénkebbnek tűnt.

Persze nem arról van szó, hogy hirtelen minden sokkal szebb és izgalmasabb lett. A tömegközlekedés továbbra is zajos volt, a dugók ugyanúgy idegesítettek, és néha még mindig nagyon hiányzott, hogy egyszerűen kizárhassam a külvilágot. De elkezdtem megszeretni azt az érzést, hogy nem vagyok folyamatosan elmerülve a saját kis világomban.

Azt is észrevettem, hogy sokkal könnyebben alakulnak ki spontán beszélgetések. Amikor nincs fülhallgató a fülemben, sokkal természetesebb, hogy valaki megszólít, megkérdezi, jó helyen várja-e a buszt, vagy egyszerűen csak váltunk néhány mondatot. Apróságnak tűnik, de ezek a pillanatok korábban szinte teljesen kimaradtak a napjaimból.

A legnagyobb felismerés: nem is mindig a zenére volt szükségem

Azt hittem, a legnehezebb a munkába járás vagy az edzés lesz, de végül az otthon töltött idő bizonyult a legnagyobb kihívásnak. Amikor egyedül készülődtem reggel, főztem vagy egyszerűen csak pakolásztam a lakásban, hirtelen elképesztően furcsának éreztem a csendet.

Korábban mindig szólt valami a háttérben, és ettől még a legegyszerűbb tevékenységek is egy kicsit izgalmasabbnak tűntek. Egy jó playlisttel például a reggeli készülődés is olyan lehet, mintha a saját filmem főszereplője lennék. Zene nélkül viszont csak én maradtam, a gondolataim és a teljesen hétköznapi feladataim. És ekkor jöttem rá valamire, amire egyáltalán nem számítottam: sokszor nem azért hallgattam zenét, mert tényleg kedvem volt hozzá, hanem mert nem akartam unatkozni, vagy egyedül maradni a gondolataimmal.

Ha rossz napom volt, elindítottam egy vidám playlistet. Ha valami miatt stresszeltem, inkább bekapcsoltam egy podcastet, hogy ne kelljen rajta gondolkodnom. Ha unatkoztam, automatikusan kerestem valamit, amit hallgathatok. A zene szinte észrevétlenül egy olyan eszközzé vált, amivel minden kellemetlen vagy üres pillanatot megpróbáltam kitölteni.

Persze továbbra is imádok zenét hallgatni, és egyáltalán nem gondolom, hogy ezzel bármi probléma lenne. Inkább az lepett meg, hogy mennyire automatikusan nyúltam hozzá, és milyen ritkán döntöttem el tudatosan, hogy most tényleg szeretnék meghallgatni egy adott dalt.

A harmadik hét: megtanultam, hogy nem kell minden percnek izgalmasnak lennie

A harmadik hétre már sokkal kevésbé zavart, ha éppen nem történt semmi. Sőt, néha kifejezetten jólesett, hogy nem kellett folyamatosan valamilyen tartalmat fogyasztanom. Elkezdtem értékelni azokat az apró pillanatokat, amelyeket korábban valószínűleg észre sem vettem volna. Reggel például sokszor már nem hiányzott a zene készülődés közben. Elég volt, hogy megfőztem a kávémat, kinéztem az ablakon, és egy kicsit hagytam, hogy magamtól induljon el a napom. A séták is egészen más élménnyé váltak, mert már nem azon gondolkodtam, milyen számot szeretnék következőnek meghallgatni, hanem egyszerűen csak mentem. És bár elsőre furcsán hangzik, azt hiszem, egy kicsit újra megtanultam unatkozni. A telefonunknak és a közösségi médiának köszönhetően ma már szinte bármikor találhatunk valamit, ami leköti a figyelmünket. Ha sorban állunk, elővesszük a TikTokot. Ha utazunk, zenét hallgatunk. Ha főzünk, elindítunk egy YouTube-videót. Mintha minden szabad percet hasznosan vagy legalább szórakoztatóan kellene eltöltenünk. Pedig néha teljesen rendben van, ha egyszerűen nem csinálunk semmi különöset. Nem kell minden pillanatnak produktívnak vagy izgalmasnak lennie, és nem történik semmi rossz, ha néhány percig csak a saját gondolatainkkal vagyunk.

A negyedik hét: már nem a csend volt furcsa, hanem a folyamatos zaj

A hónap végére egészen megváltozott a hozzáállásom. Már nem éreztem szükségét annak, hogy mindenhová magammal vigyem a fülhallgatómat, és egyre kevésbé hiányzott a folyamatos háttérzene. Persze voltak pillanatok, amikor nagyon szerettem volna elindítani egy-egy számot. Főleg akkor, ha rossz kedvem volt, vagy egyszerűen csak szükségem lett volna egy kis motivációra. De már nem éreztem úgy, hogy nélküle nem tudom végigcsinálni a napomat. A legérdekesebb talán az volt, hogy egy idő után kifejezetten zavart, ha túl sok inger ért egyszerre. Korábban természetes volt, hogy zene szól a fülemben, miközben a telefonomon görgetek, vagy valami mással foglalkozom. Most viszont sokszor jobban esett, ha egyszerre csak egyetlen dologra figyeltem. Nem lettem ettől egyik napról a másikra teljesen más ember, és természetesen a problémáim sem oldódtak meg attól, hogy harminc napig nem használtam fülhallgatót. De sokkal tudatosabban kezdtem figyelni arra, mikor van tényleg szükségem valamilyen külső ingerre, és mikor nyúlok hozzá pusztán megszokásból.

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